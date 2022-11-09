Упрощенный бухучет аренды по ФСБУ 25/2018: основы, про которые вы могли забыть

Хотя работать по ФСБУ 25/2018 бухгалтеры начали с 1 января 2022 года, этот стандарт по-прежнему считается одним из самых сложных. Вот, например, крик души одной из наших читательниц:

«Что за Азазель проделал такой титанический труд и родил ФСБУ 25/2018. Он сам-то понял, что хотел сказать или даже не читал. И вообще рецензенты там были?»

Способы бухучета аренды по ФСБУ можно представить в виде такой схемы:

Упрощенный способ учета аренды аналогичен порядку бухгалтерского учета операционной аренды, действовавшему до принятия ФСБУ 25/2018. То есть рендные платежи признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды или на основе другого систематического подхода, который лучше отражает характер использования арендатором выгод от предмета аренды.

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Когда можно применять упрощенный способ

Варианты для арендатора такие (п. 11 ФСБУ 25):

срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;

рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. При этом арендатор имеет возможность самостоятельно использовать предмет аренды, а способность предмета аренды приносить арендатору экономические выгоды преимущественно не зависит от других активов;

арендатор вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную финансовую отчетность.

Но надо понимать, что для ведения упрощенного способа бухучета аренды надо соблюдать три условия одновременно (п. 12 ФСБУ 25):

Договор не предусматривает переход к нему права собственности на арендованный объект. Исходя из условий договора, отсутствует возможность выкупа объекта по цене значительно ниже справедливой стоимости. Не предполагается передача арендованного объекта в субаренду. Для передачи в субаренду на баланс обязательно нужно поставить ППА, причем неважно насколько это существенно для организации.

Какие есть особенности

Если срок аренды не превышает 12 месяцев, то арендатор вправе принять решение о применении упрощенного способа учета в отношении группы однородных по характеру и способу использования предметов аренды. При большем сроке аренды решение о применении того или иного способа учета должно приниматься арендатором в отношении каждого предмета аренды отдельно.

При использовании упрощенного способа учета аренды никаких новшеств у арендатора не возникает. При получении в аренду ОС принимаем их на забалансовый учет (001 счет). По окончанию срока аренды арендатор возвращает предметы аренды, списывает с забалансовго счета. Сами арендные платежи признаются в расходах в зависимости от того, для каких целей этот объект был арендован (20,23,56,26). Если у вас есть право на упрощенный способ учета аренды, зафиксируйте в учетной политике или в отдельном документе, в котором вы фиксируете принятие к учету арендованного объекта. Важные элементы учетной политики нужно раскрывать в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности за 2022 год.

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