Несет ли ИП ответственность за сотрудника-мошенника

Верховный суд напомнил, что работодатель должен компенсировать вред, который его сотрудник нанес в этом качестве и от лица компании.

Согласно определению ВС № 46-КГ22-31-К6, суды обязаны учитывать, находился ли злоумышленник на рабочем месте и пользовался ли своим служебным положением.

Обстоятельства спора

Жительница Самары хотела купить в магазине «Дешевая мебель тут» набор мебели на общую сумму 110 021 руб. Она оплатила заказ, который ей по договору должны были доставить в течение месяца, но этого так и не произошло.

Тогда женщина направила претензию к бизнес-леди в статусе ИП Веронике П., которая владеет магазином, требуя вернуть деньги. ИП претензию не получила и средства не вернула, поэтому покупательница обратилась в суд.

При этом еще до подачи иска Самарский райсуд вынес приговор за мошенничество (ч. 1 и 2 ст. 159 УК) бывшему продавцу «Дешевая мебель тут» Сергею М. Как установил суд, из-за денежных проблем сотрудник торгового зала стал обманывать клиентов. Он оформлял договоры и брал предоплату, но потом просто присваивал эти деньги.

Так произошло и в этом случае.

Решения нижестоящих судов

Самарский райсуд отказался в приговоре компенсировать покупательнице затраты и моральный ущерб в 11 020 руб., так как не усмотрел достаточного подтверждения понесенного ею ущерба. Женщине предложили подать гражданский иск.

Куйбышевский районный суд также отказал ей в иске к ИП. Он пришел к выводу, что ответственность за убытки несет лично Сергей М., а не его работодатель.

Хотя преступление и совершено на территории магазина, но не в связи с исполнением профессиональных обязанностей сотрудника торгового зала, решила первая инстанция. В момент заключения Сергеем М. договора ИП не могла контролировать его действия, и фактически этот документ заключен не от ее имени.

С этим согласились апелляция и кассация.

Позиция ВС

Гражданская коллегия ВС указала, что суды допустили ошибку. В момент совершения преступления Сергей М. работал на ИП Вероники П. по трудовому договору, находился на рабочем месте и в рабочее время, а для мошенничества воспользовался своим положением сотрудника магазина.

Согласно п. 9 Постановления Пленума Верховного cуда от 26.01.2010 № 1, работодатель несет ответственность за вред, который его работник причинил при исполнении трудовых обязанностей.

В связи с этим ВС отменил все предыдущие судебные акты и отправил иск на новое рассмотрение в первую инстанцию, сообщает «ПРАВО.ru».