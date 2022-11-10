Компания не работает больше трех лет. Какую отчетность надо сдавать?

Вопрос

Российское ООО на ОСНО не может внести в устав сведения об изменении состава участников. Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридических лицах, в отношении которых внесена запись о недостоверности). Дата решения – 25.07.2022. Решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации» от 27.07.2022 № 29.

Данное ООО не ведет деятельность с 2018 года и по настоящее время сдает нулевые отчеты. Расчетный счет закрыт в 2018 году, и, соответственно, движения по нему не было. Долгов перед бюджетом и прочими кредиторами нет. На конец 2021 года на балансе числится уставный капитал, дебиторская задолженность (с истекшим сроком и нереальная ко взысканию) и чистая прибыль.

В какой срок, какую отчетность и с какими кодами должно представить ООО?

Мнение эксперта

На вопрос ответил Михаил Буланцов,эксперт службы правового консалтинга ГАРАНТ, аудитор, член ААС.

ООО обязано сдать налоговую отчетность и расчеты по страховым взносам за 3 квартал и 9 месяцев 2022 года в общем порядке в сроки, установленные НК (но до момента внесения записи об исключении ООО из ЕГРЮЛ). Коды отчетных периодов указываются в обычном порядке. Подробности смотрите ниже.

Обоснование позиции

Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вправе принимать решения об исключении из ЕГРЮЛ юридических лиц в случаях и порядке, установленных ст. 64.2 ГК, ст. 21.1 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – закон о госрегистрации).

Регистрирующий орган вправе принять решение об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ, в частности, при наличии в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена запись об их недостоверности, в течение более чем шести месяцев с момента внесения такой записи (подп. «б» п. 5 ст. 21.1 закона о госрегистрации). При этом для исключения из ЕГРЮЛ по данному основанию не имеет значение ведение юридическим лицом хозяйственной деятельности, осуществление операций по банковским счетам, сдача отчетности в налоговый орган (определение ВС от 13.05.2020 № 305-ЭС20-771, постановление Второго ААС от 07.02.2020 № 02АП-11249/19).

Юридическое лицо считается прекратившим свое существование после внесения сведений в ЕГРЮЛ о его прекращении путем исключения из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего орган (п. 9 ст. 63 ГК, п. 6 ст. 22 и подп. «и» п. 1 ст. 5 закона о госрегистрации).

Исключение недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ влечет правовые последствия, предусмотренные ГК и другими законами применительно к ликвидированным юридическим лицам (п. 2 ст. 64.2 ГК). Соответственно, все права и обязанности такого юридического лица после исключения его из ЕГРЮЛ считаются прекращенными (п. 1 ст. 61, п. 9 ст. 63 ГК, п. 6 ст. 22 Закона о госрегистрации).

Имущество юридического лица, исключенного из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа, может быть распределено в порядке п. 5.2 ст. 64 ГК РФ среди лиц, имеющих на это право.

Отметим, что исключение юридического лица из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа допускается и в тех случаях, когда указанное лицо имеет задолженность по налогам, сборам, пеням и санкциям перед бюджетами разных уровней. Решение вопроса о целесообразности обращения в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом при условии наличия достаточной вероятности погашения в деле о банкротстве задолженности по обязательным платежам относится к компетенции уполномоченных органов в делах о банкротстве (п. 1 постановления Пленума ВАС от 20.12.2006 № 67 «О некоторых вопросах практики применения положений законодательства о банкротстве отсутствующих должников и прекращении недействующих юридических лиц»).

Таким образом, с момента внесения записи об исключении из ЕГРЮЛ ООО утрачивает статус юридического лица и, следовательно, более не может признаваться организацией для целей законодательства о налогах и сборах (п. 2 ст. 11 НК).

Это означает утрату юридическим лицом также статуса налогоплательщика по соответствующим налогам (ст. 19 НК), и, как следствие, с этого момента у ООО отсутствуют все обязанности налогоплательщика, включая обязанность по представлению налоговых деклараций и расчетов (подп. 4 п. 1 ст. 21, п. 1 ст. 80 НК). Поэтому представлять какую-либо отчетность по итогам квартала, в течение которого ООО исключили из ЕГРЮЛ, не нужно.

В то же время согласно п. 3 ст. 49 ГК правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и прекращается в момент внесения записи о его исключении из ЕГРЮЛ. Также п. 8 ст. 63 ГК определено, что ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо – прекратившим существование после внесения об этом записи в ЕГРЮЛ.

Следовательно, до момента внесения соответствующей записи о ликвидации организация рассматривается как действующая и должна исполнять надлежащим образом все свои обязанности, в том числе и обязанности налогоплательщика (плательщика страховых взносов). Одной из таких обязанностей является представление отчетности (налоговых деклараций, расчетов, сведений персонифицированного учета) (подп. 4 п. 1 ст. 23 НК, п. 2 ст. 9, п. 3 ст. 11 закона № 27-ФЗ, п. 15 ст. 22.1 закона № 125-ФЗ).

Скорее всего (исходя из условий вопроса), регистрирующий орган исключит ООО из ЕГРЮЛ 27.10.2022. Поэтому обязанность сдавать отчетность за 4 квартал и 2022 год у ООО отсутствует. В частности, не нужно представлять в налоговый орган годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год.

Однако у ООО остается формальная обязанность сдать налоговую отчетность за 3 квартал и 9 месяцев 2022 года.

Каких-либо особенностей в части представления текущих деклараций (расчетов) организацией, находящейся в процессе ликвидации, положениями НК РФ не предусмотрено. И налоговые декларации (расчет авансового платежа, сбора), и расчеты по страховым взносам, а также налоговые расчеты, предусмотренные к сдаче налоговым агентом, за полные отчетные (налоговые, расчетные) периоды, в которых организация продолжает существовать, представляются в налоговые органы в общем порядке в сроки, установленные НК.

В состав заключительной налоговой отчетности ликвидируемой организации должны быть включены все налоговые декларации и расчеты (в т. ч. по страховым взносам), которые подлежат представлению по окончании налогового периода, в связи с применяемой ею системой налогообложения. Никаких исключений в этом случае нет.

Коды отчетных периодов в налоговых декларациях в рассматриваемом случае указываются в обычном порядке. Так, в декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 2022 года следует указать код 33.

Как налоговый агент ликвидируемая организация за последний налоговый период должна сдать в ИФНС и сведения о доходах физических лиц (письма ФНС от 27.11.2015 № БС-4-11/20731@ и от 26.10.2011 № ЕД-4-3/17827@). Представляется отчетность по установленной форме в налоговый орган по месту учета налогоплательщика (п. 3 ст. 80 НК).

Специальные сроки представления в налоговые органы деклараций за последний налоговый период в случае ликвидации организации НК не установлены. Не предусматривает НК и изменение сроков представления деклараций в связи с ликвидацией.

Вместе с тем ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам (п. 1 ст. 61 ГК).

Следовательно, все свои обязанности (определение налоговой базы, исчисление и уплату налога, а также представление отчетности за последний налоговый период) ООО должно исполнить до дня внесения записи о его исключении из ЕГРЮЛ.

Полагаем, что в анализируемой ситуации речь будет идти о сдаче «нулевых» деклараций и расчетов.

В Фонд соцстраха следует представить расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам от несчастных случаев и профзаболеваний (форма 4-ФСС).

После передачи полномочий по администрированию страховых взносов налоговым органам за Пенсионным фондом сохранены функции по контролю за представлением сведений индивидуального персонифицированного учета о стаже.

Поэтому в случае ликвидации страхователи в Пенсионный фонд представляют следующую отчетность:

в течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса, но не позднее дня представления в налоговый орган документов для государственной регистрации при ликвидации – Сведения об уволенных в связи с ликвидацией юридического лица, предусмотренные подп. 1-8 п. 2 ст. 6 Закона № 27-ФЗ. Специальной формы, по которой должны быть представлены указанные сведения, не утверждено. В связи с этим необходимые сведения могут быть представлены в произвольной форме, либо страхователь может воспользоваться формой АДВ-1, добавив в нее СНИЛС застрахованного лица, исключив при этом такой реквизит, как «Личная подпись застрахованного лица»; в течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса, но не позднее дня представления документов для государственной регистрации при ликвидации, в ПФР подаются Сведения, предусмотренные пп. 2-2.3 ст. 11 закона № 27-ФЗ, а именно:

Сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М;

Сведения о страховом стаже застрахованных лиц по форме СЗВ-СТАЖ;

Сведения о страхователе, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) учета по форме ОДВ-1;

реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии и уплачены взносы работодателя (форма ДСВ-3).

К сведению

Отметим, что в силу положений пп. 1, 2 ст. 21.1 закона о госрегистрации юридическое лицо, которое в течение последних 12 месяцев, предшествующих моменту принятия регистрирующим органом соответствующего решения, не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством РФ о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету, признается фактически прекратившим свою деятельность (недействующее юридическое лицо) и может быть принудительно исключено из ЕГРЮЛ. То есть непредставление бухгалтерской и налоговой отчетности (совокупно с отсутствием операций по расчетным счетам) представляет собой самостоятельное основание для исключения ООО из ЕГРЮЛ, что в анализируемой ситуации не имеет практического значения.

Судебная практика показывает, что в случае неустранения обстоятельств, послуживших основанием для внесения записи в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений о юридическом лице, презюмируется, что организация является недействующей, в связи с чем запись о ней подлежит исключению из реестра.

В этой связи вопросы исполнения должником обязанности по представлению налоговой отчетности и осуществления операций по банковским счетам не имеют правового значения для принятия решения об исключении из ЕГРЮЛ организации (постановление АС Дальневосточного округа от 10.12.2020 № Ф03-5103/20 по делу № А73-275/2020).

В связи с вышеизложенным полагаем, что в случае, если ООО не представит в налоговый орган, ФСС и ПФ указанные выше формы отчетности, оно будет исключено из ЕГРЮЛ в том же порядке, как и в случае представления упомянутых форм отчетности. В связи с этим существенных рисков для ООО в связи с отсутствием отчетности мы не усматриваем.