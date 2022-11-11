Что такое лицензионный договор с открытой лицензией

Суть эксперимента

Постановление Правительства от 10.10.2022 № 1804 регламентирует проведение с 1 ноября 2022 по 30 апреля 2024 года эксперимента по:

предоставлению права использования программ для ЭВМ, алгоритмов, баз данных и документации к ним, в том числе исключительное право на которые принадлежит государству, на условиях открытой лицензии;

созданию условий для использования открытого программного обеспечения.

Основная цель – развить эту сферу. В том числе:

обеспечить неограниченное (повторное), если иное не установлено законом, использование ПО в России на условиях открытой лицензии;

импортозамещение, создание новых российских информационных систем на основе открытого ПО;

увеличить объем участия российских компаний в разработке открытого ПО, в т. ч. разработанного в рамках госзаказа;

снижение издержек заказчиков отечественного ПО за счет его повторного использования при условии соблюдения коммерческих интересов поставщиков ПО;

Участие в эксперименте по открытому ПО добровольное. Заявку на него можно подать до 1 апреля 2023 года.

В Приложении к Постановлению № 1804 приведён образец текста открытой государственной лицензии.

Термин «открытое программное обеспечение» означает, что оно распространяется на условиях открытой лицензии. В свою очередь под открытой лицензией понимается лицензия, предназначенная для предоставления права использования ПО и удовлетворяющая требованиям, установленным ст. 1286.1 Гражданского кодекса.

При этом лицензионный договор должен соответствовать ряду критериев, которые опишем далее.

Свободное использование

Означает, что лицензия не должна налагать каких-либо ограничений на использование, включая распространение и продажу экземпляра, программного обеспечения в качестве компонента составного ПО, содержащего программы, полученные из различных источников.

Также лицензия должна быть безвозмездной – не содержать обязательств об уплате лицензионных либо иных вознаграждений.

При этом можно включать в текст лицензионного договора:

требования в отношении распространения производного (модифицированного) ПО на тех же условиях, что и лицензируемое (использованное) программное обеспечение;

требования в отношении распространения вместе с ПО текста лицензии и сведений об авторских правах;

требования лицензионных договоров, предусматривающих доступ к дополнительным функциям ПО и/или доступ к определенным частям исходного текста программного обеспечения или объектного кода, реализующим такие дополнительные функции, на возмездной основе или при выполнении определенных лицензиаром условий, в том числе при предоставлении услуг.

Доступность исходных текстов ПО

Программное обеспечение должно предоставляться с исходными текстами ПО. Либо должен быть описан простой механизм получения доступа к исходным текстам ПО предпочтительно путем загрузки из Интернета.

При этом недопустимо ни намеренное запутывание исходного текста ПО, ни предоставление вместо исходного текста промежуточных форм его обработки.

Возможность переработки

Должна быть разрешена переработка (модификация) программного обеспечения, его исходных текстов, их использование в других программах и распространение производных (модифицированных) программ на таких же условиях.

Целостность авторского исходного текста ПО

Условия лицензионного договора могут по решению лицензиара ограничивать использование исходного текста программного обеспечения в измененной форме, только если лицензия разрешает использование исправлений в форме отдельных файлов (патчей), содержащих исходный текст ПО, предназначенный для изменения программы при ее создании из исходного текста программного обеспечения.

При этом лицензия должна явно разрешать использование ПО, созданного на основе измененного исходного текста программного обеспечения. Также лицензия может содержать требования к версионированию, наименованию и публикации.

Отсутствие дискриминации лиц либо групп лиц

Лицензия не должна содержать условия, ограничивающие использование программного обеспечения любым лицом либо группой лиц.

Отсутствие дискриминации по цели применения

Лицензия не должна запрещать использование программного обеспечения для определенных целей либо в определенной сфере деятельности.

Полноправное использование

Права, связанные с программным обеспечением, должны распространяться на всех пользователей ПО без необходимости заключения каких-либо дополнительных лицензионных или иных соглашений.

При этом лицензионный договор по решению лицензиара может допускать возможность предоставления дополнительных функций ПО и/или доступа к определенным частям исходного текста программного обеспечения или объектного кода, реализующим такие дополнительные функции, на возмездной основе или при выполнении условий, определенных лицензиаром.

Отсутствие зависимости от иного ПО

Права, связанные с программным обеспечением, не должны зависеть от того, входит ли оно в состав какого-либо иного ПО или распространяется совместно с каким-либо иным ПО.

Отсутствие ограничений на ПО

Лицензия не должна накладывать ограничения на иное программное обеспечение, распространяемое вместе с лицензируемым ПО.

Технологическая нейтральность

То есть возможность реализации прав лицензиата по лицензионному договору не должна зависеть от какой-либо технологии или стиля интерфейса.