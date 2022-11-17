Платный контент доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Подотчет, командировки

Почему не работает схема с подотчетом и как бухгалтеру не надо платить руководству.

Схема, когда руководству выдают крупные суммы под отчет, а потом те «забывают» отчитаться, слишком очевидна. Тем не менее, ее по-прежнему продолжают применять. А потом приходится платить большие пени и штрафы. Разбираемся, как не надо делать.

Версия для печати
Почему не работает схема с подотчетом и как бухгалтеру не надо платить руководству.

На что обратят внимание инспекторы

Раньше на сдачу отчета давали не более трех рабочих дней. Сейчас компания вправе самостоятельно установить срок сдачи авансового отчета (п. 6.3 Указания Центробанка от 11.03.2014 № 3210-У).

Однако нестандартный срок сразу привлечет внимание инспекции.

Нельзя, например, установить три года на использование средств, и целый год на сдачу отчета.

Не стоит выдавать и нереальные суммы аванса. Например, 3 млн руб. под отчет на командировочные расходы в Рязань выглядят странно не только для налоговиков.

Кроме того, по деньгам на командировку манипулировать со сроком отчета нельзя. Здесь три дня на авансовый отчет так и остались (п. 26 Положения от 13.10.2008 № 749).

Самое узкое место – документы, подтверждающие расходы. Ведь инспекторы сначала проверят их наличие, а потом – экономическую обоснованность.

Ситуация станет еще хуже, если руководитель не вернет подотчет, но купит себе автомобиль или недвижимость. Информация об их регистрации автоматически попадет в инспекцию. А инспекторы сравнят расходы директора с его заработком (постановление АС Восточно-Сибирского округа от 12.11.2019 № А19-13034/2018).

Как накажут компании

>>

«Клерк.Разборы» - эксклюзивные и полезные статьи от редакции

Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах. Вышел новый закон или письмо ФНС? Не ищите в инете, мы все разберем для вас.

У вас уже есть подписка?

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Новые махинации с НДС: налоговики раскрыли, как это было

По мнению ФНС, манипуляции предприниматели вели с кормовыми добавками для животных: считали с них 10% НДС, а не 20%. Налоговики не считают добавки кормами, а значит, и льготная ставка на них распространяться не должна. Эксперты говорят, что все не так однозначно.

«Ночной бухгалтер». Новые махинации с НДС: налоговики раскрыли, как это было
44-ФЗ

Вносить изменения в опубликованное в ГИС Торги извещение можно и после окончания срока приема заявок

Внести изменения в извещение в статусе «Определение победителя»/«Состоялся»/«Не состоялся» возможно, но только по решению антимонопольного/судебного органа, а также в отдельных видах торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.

Читать еще