Почему не работает схема с подотчетом и как бухгалтеру не надо платить руководству.

На что обратят внимание инспекторы
Раньше на сдачу отчета давали не более трех рабочих дней. Сейчас компания вправе самостоятельно установить срок сдачи авансового отчета (п. 6.3 Указания Центробанка от 11.03.2014 № 3210-У).
Однако нестандартный срок сразу привлечет внимание инспекции.
Нельзя, например, установить три года на использование средств, и целый год на сдачу отчета.
Не стоит выдавать и нереальные суммы аванса. Например, 3 млн руб. под отчет на командировочные расходы в Рязань выглядят странно не только для налоговиков.
Кроме того, по деньгам на командировку манипулировать со сроком отчета нельзя. Здесь три дня на авансовый отчет так и остались (п. 26 Положения от 13.10.2008 № 749).
Самое узкое место – документы, подтверждающие расходы. Ведь инспекторы сначала проверят их наличие, а потом – экономическую обоснованность.
Ситуация станет еще хуже, если руководитель не вернет подотчет, но купит себе автомобиль или недвижимость. Информация об их регистрации автоматически попадет в инспекцию. А инспекторы сравнят расходы директора с его заработком (постановление АС Восточно-Сибирского округа от 12.11.2019 № А19-13034/2018).
Как накажут компании
Пример из практики
Что можно сделать
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