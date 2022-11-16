Как отразить отдельные операции в формах отчетности. Разъяснения Минфина

В этой статье подробно рассмотрим разъяснения Минфина по отражению отдельных операций в формах бюджетной отчетности.

Требования к заполнению ф. 0503127 в части отражения бюджетных ассигнований

В статье 6 БК приведено определение бюджетных ассигнований.

Под ними понимаются предельные объемы денежных средств, которые предусмотрены для исполнения бюджетных обязательств в соответствующем финансовом году.

Главный распорядитель обладает правом распределения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств.

Инструкцией № 191н регламентирован порядок отражения бюджетных назначений (бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств) с учетом положений, указанных в БК.

Отчет ф. 0503127 разделен на три раздела:

доходы бюджета – заполняются главными администраторами (администраторами) доходов бюджета; расходы бюджета – заполняют получатели бюджетных средств, в том числе главные распорядители (распорядители) бюджетных средств, которые являются получателями бюджетных средств; источники финансирования дефицита бюджета – заполняют главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета.

В графе 4 «Утвержденные бюджетные назначения» раздела «Расходы бюджета» ф. 0503127 согласно п. 55 Инструкции № 191н должны отражаться годовые объемы бюджетных назначений по расходам. Они заполняются на основании данных по соответствующим аналитическим счетам: 1 503 10 000 «Бюджетные ассигнования текущего финансового года» в сумме утвержденных (доведенных) бюджетных ассигнований на текущий финансовый год согласно бюджетной росписи, учитывая последующие изменения, соответствующим образом оформленные на отчетную дату.

При этом, в данной графе получателем отражаются показатели утвержденных бюджетных ассигнований, которые доведены ему главным распорядителем бюджетных средств за отчетный период с учетом их изменений: дебетовый оборот по соответствующим счетам аналитического учета счета 1 503 15 000 «Полученные бюджетные ассигнования текущего финансового года», содержащим в 15-17-м разрядах код вида расходов, относящийся к подгруппам 310 «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам», 330 «Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера».

Главный распорядитель бюджетных средств как их получатель, в данном случае, отражает показатели бюджетных ассигнований, доведенных себе как получателю бюджетных средств за отчетный период с учетом изменений: кредитовый оборот по соответствующим счетам аналитического учета счета 1 503 13 000 «Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам текущего финансового года», содержащим в 15-17-м разрядах код вида расходов, относящихся к подгруппам 310 «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам», 330 «Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера».

Перед формированием консолидированного отчета ф. 0503127 главный распорядитель бюджетных средств дополнительно формирует отчет ф. 0503127, в котором содержатся данные о бюджетных назначениях по расходам, отражение которых в части граф 4 и 5 раздела «Расходы бюджета» получателями средств бюджета не предусмотрено п. 55 Инструкции № 191н.

В графе 4 отчета о бюджетных назначениях главный распорядитель бюджетных средств отражает разницу между показателями бюджетных ассигнований, которые были доведены ему финансовым органом, и бюджетных ассигнований, распределенных им до подведомственных распорядителей бюджетных средств и получателей бюджетных средств, в том числе себе как получателю бюджетных средств за отчетный период с учетом изменений: кредитовые остатки по соответствующим счетам аналитического учета счета 1 503 12 000 «Бюджетные ассигнования к распределению текущего финансового года».

БК предусмотрена возможность исполнения получателями бюджетных средств в лице главного распорядителя бюджетных средств как получателя за счет бюджетных ассигнований исключительно нормативных обязательств. Данные показатели подлежат отражению в графе 4 раздела «Расходы бюджета» отчета ф. 0503127, который составляется получателем бюджетных средств в лице главного распорядителя бюджетных средств как получателя.

Показатели, не относящиеся к публичным нормативным обязательствам (не распределяемых по получателям бюджетных средств), доведенных до главного распорядителя бюджетных средств бюджетных ассигнований на исполнение расходных бюджетных обязательств, подлежат отражению в графе 4 раздела «Расходы бюджета» отчета о бюджетных назначениях, составляемого главным распорядителем бюджетных средств.

Требования к заполнению ф. 0503117

Рассмотрим порядок отражения операций, связанных с размещением средств на депозитах. Согласно ст. 33 БК объемы расходов, предусмотренные бюджетом, должны соответствовать суммарному объему доходов бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по учету средств бюджетов.

Рассматривая принцип общего покрытия расходов бюджетов, можно сделать вывод, что расходы бюджета не могут быть увязаны с определенными доходами бюджета и источниками финансирования дефицита бюджета, если иное не предусмотрено законом о бюджете.

Приказом Минфина от 28.02.2018 № 37н утвержден СГС «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности», согласно п. 30 Стандарта в соответствующем разделе отчета об исполнении бюджета ф. 0503117 необходимо отражать годовые объемы:

прогнозные показатели поступлений в разрезе источников финансирования дефицита бюджета, которые утверждены законом (решением) о бюджете;

в разрезе источников финансирования дефицита бюджета, которые утверждены законом (решением) о бюджете; бюджетные назначения , относящиеся к выплатам источников финансирования дефицита бюджета, утвержденные на основании сводной бюджетной росписи. При этом необходимо так же учесть внесенные изменения, оформленные в соответствии с бюджетным законодательством на отчетную дату;

, относящиеся к выплатам источников финансирования дефицита бюджета, утвержденные на основании сводной бюджетной росписи. При этом необходимо так же учесть внесенные изменения, оформленные в соответствии с бюджетным законодательством на отчетную дату; изменения остатка средств бюджета, утвержденных законом (решением) о бюджете.

Порядок заполнения данной формы установлен п. 133-138 Инструкции № 191н. Графа 3 отчета ф. 0503117 заполняется в соответствии с требованиями, указанными в п. 134 Инструкции № 191н. В ней отражаются коды бюджетной классификации по приведенным ниже разделам классификации:

доходов;

расходов;

источников финансирования дефицита бюджета.

При этом формируются промежуточные итоги по группировочным кодам бюджетной классификации в структуре утвержденных законом о бюджете бюджетных назначений по доходам бюджета, расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета соответственно.

По строке 700 в графе 4 отчета ф. 0503117 отражается утвержденный законом о бюджете объем изменений остатка средств бюджета.

Показатели изменений остатков бюджета, которые раскрываются в строке 700 отчета ф. 0503117, отражают общее изменение остатков средств бюджета, разницу между поступлением и выбытием. Они не могут быть увязаны с определенными видами поступлений и выбытий.

На основании вышеизложенного, по мнению Минфина заполнение графы 3 строки 700 отчета ф. 0503117 является нецелесообразным.

Требования к заполнению ф. 0503164

Порядок формирования сведений об исполнении бюджета ф. 0503164 установлен п. 163 Инструкции № 191н. Рассмотрим отражение причин отклонений от планового бюджета в сведениях об исполнении бюджета ф. 0503164.

В соответствии с п. 69.2 СГС «Бюджетная информация в отчетности» раскрываемые в пояснительной записке сведения об исполнении бюджета, которые входят в состав бюджетной отчетности, содержат обобщенную информацию за отчетный период, а именно:

показатели исполнения бюджета субъектом отчетности, а также информацию о причинах отклонений;

данные об утвержденных бюджетных назначениях по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета.

Заполнение группы граф «Причины отклонений от планового процента исполнения» производится в соответствии с п. 163 Инструкции № 191н и отражается:

в графе 8 раздела «Доходы бюджета», «Расходы бюджета», «Источники финансирования дефицита бюджета» – указывается код причины отклонений по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета от доведенного финансовым органом и (или) пользователем бюджетной отчетности планового процента исполнения на отчетную дату;

– указывается код причины отклонений по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета от доведенного финансовым органом и (или) пользователем бюджетной отчетности планового процента исполнения на отчетную дату; в графе 9 раздела «Доходы бюджета» – указывается информация по факторному анализу отклонений фактического исполнения доходов бюджета от прогноза поступлений доходов в бюджет, а также анализ исполнения доходов в части не прогнозируемых главным администратором доходов источников, кассовое исполнение по которым осуществлялось в отчетном году;

– указывается информация по факторному анализу отклонений фактического исполнения доходов бюджета от прогноза поступлений доходов в бюджет, а также анализ исполнения доходов в части не прогнозируемых главным администратором доходов источников, кассовое исполнение по которым осуществлялось в отчетном году; в графе 9 раздела 2 «Расходы бюджета» – указывается причина, повлиявшая на наличие отклонений, и код указанный в графе 8.

Положениями, указанными в Инструкции № 191н, не предусмотрен перечень причин отклонений и их кодов по доходам и источникам финансирования дефицита бюджета для заполнения граф 8 и 9 разделов «Доходы бюджета» и «Источники финансирования дефицита бюджета» сведений ф. 0503164.

При этом п. 163 Инструкции № 191н установлено право финансового органа ввести нормативным правовым актом для главных администраторов доходов бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета):

коды для формирования факторного анализа в разделах «Доходы бюджета» и «Источники финансирования дефицита бюджета» (графы 8 и 9) сведений ф. 0503164;

перечень наименований причин или факторов, которые оказали влияние на наличие отклонений фактических показателей по доходам и (или) источникам финансирования дефицита бюджета от плановых (прогнозных) показателей.

Такой перечень способствует раскрытию информации в форме ф. 0503164 (причины отклонения от плановых показателей по доходам и источникам финансирования). Утверждение такого перечня полностью соответствует положениям Инструкции № 191н.

Это позволит обеспечить раскрытие в сведениях ф. 0503164 факторного анализа отклонения показателей фактического исполнения бюджета от плановых (прогнозных) показателей по аналогии с разделом «Расходы бюджета» сведений ф. 0503164.

Данные, отраженные в ф. 0503169, имеют общие данные о состоянии расчетов дебиторской и кредиторской задолженности субъекта бюджетной отчетности в разрезе видов расчетов за отчетный период. Отчет заполняется раздельными формы по дебиторской и по кредиторской задолженности и по видам деятельности.

Требования к заполнению ф. 0503169

Порядок заполнения данной формы установлен п. 167 Инструкции № 191н. В соответствии с инструкцией, при формировании консолидированных сведений ф. 0503169 финансовым органом предусмотрено суммирование одноименных показателей в графах итоговых строк по кодам счетов расчетов консолидированных сведений главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных администраторов доходов бюджета и исключение взаимосвязанных показателей по расчетам между учреждениями соответствующего бюджета.

Информацию, которая не отражена в таблицах и приложениях, входящих в данный раздел согласно п. 152 Инструкции № 191н, но которая оказала существенное влияние и характеризующая показатели бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, необходимо включать в раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности» пояснительной записки ф. 0503160.

С учетом принципа существенности п. 17 СГС «Концептуальные основы» информацию о наличии внутриведомственных расчетов между органом местного самоуправления и подведомственными ему учреждениями, связанных с администрированием доходов необходимо раскрыть в разделе 4 текстовой части пояснительной записки ф. 0503160.