Курсы валют

Россияне стали меньше следить за курсом рубля. Почему и надо ли это делать?

Некоторое время назад РБК со ссылкой на НАФИ сообщало, что за полгода доля интересующихся курсом рубля россиян уменьшилась в два раза: с 52% до 26%.

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Россияне стали меньше следить за курсом рубля. Почему и надо ли это делать?
Иллюстрация: originalmockup/freepik

Кстати, интересно, что больше всего за курсом следит молодежь. В возрастной группе от 18 до 24 лет доля таких интересующихся – 40%.

В последнее время у меня тоже несколько знакомых и подписчиков спрашивали, что вообще означает курс рубля к доллару, евро и другим валютам. Надо ли и правда смотреть за ним в текущих условиях?

Почему многие россияне перестали следить за рублем?

Вижу такие причины:

  • Наличные доллары и евро не купить по цене даже близко к курсу ЦБ или биржи.
  • Безналичную валюту можно купить по курсу чуть получше, но ее нельзя будет снять налом из-за валютных ограничений, введенных в марте.
  • Те, у кого есть валютные сбережения, в основном не хотят с ними сейчас расставаться – менять на рубли. Поэтому им в моменте неважно, сколько «весят» их накопления в рублевом эквиваленте.
  • За границу россияне ездят меньше, а это тоже сказывается на спросе на валюту. Основная волна эмиграции тоже, скорее всего, прошла после начала СВО. И вторым импульсом – после начала частичной мобилизации.
  • Если человек покупает у российского посредника услуги, которые тот приобрел за валюту, для конечного клиента все равно цены выставляются по некому внутреннему курсу.

Пример – внутренние курсы турагентов за путевки. Турагенты сами устанавливают тот курс, которые им удобен, и, соответственно, конечную цену в рублях.

Ранее я уже писала про «ненастоящий» курс рубля. Если говорить про мое мнение, то я не считаю остро необходимым прямо следить за курсом.

Почему важен курс рубля?

Какие-то варианты обналичить валюту или купить ее через несколько ступеней все же есть. Пример: я летом снимала с карты МИР в Турции лиры и покупала на них евро. МИР в Турции уже всё, но такой же кульбит можно проделать в Беларуси и тех немногочисленных странах, где МИР еще работает.

На некоторые услуги с привлечением зарубежных счетов цена выставляется в валюте и пересчитывается с привязкой к официальному курсу. Пример: я недавно смотрела цены на рекламу в Telegram Ads через рекламное агентство. Цена выставлена в евро, но оплата в рублях из расчета курс ЦБ + 3 рубля.

Некоторым людям приходится все же менять свои валютные сбережения на рубли. Например, копили на крупные покупки или делали «заначку» в долларах/евро. А теперь надо что-то купить или денег не хватает – приходится менять. Тот курс, который есть в банках, несмотря на большой спред (разницу) к биржевому и ЦБ-шному курсу все равно к ним привязан.

Кое-где за границей можно расплачиваться картой китайской системы Union Pay, в России их выпускают несколько банков. Чем крепче рубль, тем выгоднее покупки в таком случае.

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