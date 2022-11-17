Может ли цена товара в интернет-магазине отличаться от цены в рознице

Вопрос

Организация осуществляет продажу товаров через розничные магазины. Кроме того, у организации имеется интернет-магазин, в котором покупатель может заказать товар и забрать в розничном магазине по другой цене.

Вправе ли организация устанавливать разные цены на один и тот же товар в розничном магазине и в интернет-магазине, при том, что покупатель забирает заказанный товар в том же розничном магазине? Есть ли какие-либо риски?

Ответ

По договору розничной торговли покупатель обязан оплатить товар по цене, объявленной продавцом в момент заключения договора розничной купли-продажи. При этом цена на товар должна быть одинаковой для потребителей соответствующей категории.

Считаем, что покупатели в розничных магазинах и покупатели в интернет-магазинах могут быть отнесены к разным категориям покупателей, в отношении которых могут быть установлены различные цены.

Каких-либо негативных последствий со стороны проверяющих органов в этом случае не возникнет.

Обоснование: как устанавливают цены по ГК

В общем случае в соответствии с пунктом 1 статьи 421 ГК граждане и юридические лица свободны в заключении договора. В силу пункта 4 статьи 421 ГК условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).

Пунктом 1 статьи 424 ГК установлено, что исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон.

В предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т. п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами и (или) органами местного самоуправления.

Из приведенных норм следует, что в общем случае стороны самостоятельно устанавливают цены по соглашению сторон. Регулирование цен со стороны уполномоченных органов осуществляется в случаях, установленных законом.

Согласно пункту 1 статьи 492 ГК по договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.

Покупатель обязан оплатить товар по цене, объявленной продавцом в момент заключения договора розничной купли-продажи, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа обязательства (пункт 1 статьи 500 ГК).

На основании пункта 2 статьи 492 ГК договор розничной купли-продажи является публичным договором (статья 426).

Что такое публичный договор

В соответствии с пунктом 1 статьи 426 ГК публичным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т. п.).

Лицо, осуществляющее предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим лицом в отношении заключения публичного договора, за исключением случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами.

Пунктом 2 статьи 426 ГК установлено, что в публичном договоре цена товаров, работ или услуг должна быть одинаковой для потребителей соответствующей категории. Иные условия публичного договора не могут устанавливаться исходя из преимуществ отдельных потребителей или оказания им предпочтения, за исключением случаев, если законом или иными правовыми актами допускается предоставление льгот отдельным категориям потребителей.

Из приведенных положений следует, что по договору розничной торговли покупатель обязан оплатить товар по цене, объявленной продавцом в момент заключения договора розничной купли-продажи. При этом цена на товар должна быть одинаковой для потребителей соответствующей категории.

Что с защитой прав потребителей

В силу пункта 3 статьи 492 ГК к отношениям по договору розничной купли-продажи с участием покупателя-гражданина, не урегулированным ГК, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 закона «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна содержать, в частности, цену в рублях и условия приобретения товаров (работ, услуг), в том числе при оплате товаров (работ, услуг) через определенное время после их передачи (выполнения, оказания) потребителю, полную сумму, подлежащую выплате потребителем, и график погашения этой суммы.

При этом пунктом 4 статьи 16.1 закона № 2300-1 установлено, что при оплате товаров (работ, услуг) продавцу (исполнителю) запрещено устанавливать в отношении одного вида товаров (работ, услуг) различные цены в зависимости от способа их оплаты посредством наличных расчетов или в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Таким образом, положениями закона № 2300-1 предусмотрен запрет для установления различий в цене товара в зависимости от способов оплаты товаров.

Иных ограничений в части установления цены закон № 2300-1 не содержит.

А дистанционная продажа?

Действующим законодательством предусмотрены отдельные положения о дистанционном способе продажи товаров.

Согласно пункту 2 статьи 497 ГК и пункту 1 статьи 26.1 закона № 2300-1 договор розничной купли-продажи может быть заключен на основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара посредством каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) или иными способами, исключающими возможность непосредственного ознакомления потребителя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора (дистанционный способ продажи товара).

Пунктом 2 статьи 26.1 закона № 2300-1 установлено, что продавцом до заключения договора должна быть предоставлена потребителю информация:

об основных потребительских свойствах товара;

об адресе (месте нахождения) продавца;

о месте изготовления товара;

о полном фирменном наименовании (наименовании) продавца (изготовителя);

о цене;

об условиях приобретения товара;

о его доставке;

сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке;

о порядке оплаты товара;

о сроке, в течение которого действует предложение о заключении договора.

Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, договор розничной купли-продажи товара по образцам или договор розничной купли-продажи, заключенный дистанционным способом продажи товара, считается исполненным с момента доставки товара в место, указанное в таком договоре, а если место передачи товара таким договором не определено, с момента доставки товара по месту жительства покупателя-гражданина или месту нахождения покупателя – юридического лица (пункт 3 статьи 497 ГК).

Соответственно, в случае приобретения товаров в интернет-магазине имеет место заключение договора розничной купли-продажи дистанционным способом, в отношении которого предусмотрены отдельные положения, регулирующие порядок заключения таких договоров, порядок их исполнения, а также иные положения.

При этом каких-либо ограничений в части установления цен в договорах, заключаемых дистанционным способом, действующее законодательство не содержит. Что еще важно знать В соответствии с пунктом 2 статьи 8 закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» от 28.12.2009 № 381-ФЗ хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, при организации торговой деятельности и ее осуществлении, за исключением установленных настоящим законом, другими федеральными законами случаев, самостоятельно определяют, в частности, цены на продаваемые товары.

Пунктами 4 и 5 статьи 8 закона № 381-ФЗ установлено, что в случае, если федеральными законами предусмотрено государственное регулирование цен на отдельные виды товаров, торговых надбавок (наценок) к ценам на них (в том числе установление их предельных (максимального и (или) минимального) уровней органами государственной власти), цены на такие товары, торговые надбавки (наценки) к ценам на них устанавливаются в соответствии с указанными федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами данных органов государственной власти и (или) нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

В целях стабилизации розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на территории субъекта или территориях субъектов правительство вправе устанавливать на данные виды товаров предельно допустимые розничные цены на срок не более девяноста календарных дней.

Кроме того, в силу пункта 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей, в том числе следующие действия (бездействие), в частности, установление и поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара (письмо ФАС от 22.08.2017 № СП/57630/17)

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что в случае если государством не осуществляется регулирование розничных цен на товары, реализуемые организацией, если организация не занимает доминирующее положений на рынке, она вправе самостоятельно устанавливать любые цены на реализуемые ею по договорам розничной купли-продажи товары.

При этом, как было отмечено нами выше:

цена на один и тот же товар не может отличаться в зависимости от способа его оплаты;

цена на товар должна быть одинаковой для потребителей соответствующей категории.

Что говорят суды

В постановлении Пленума Верховного Суда «О некоторых вопросах применения общих положений ГК о заключении и толковании договора» от 25.12.2018 № 49 были даны следующие разъяснения:

«17. В силу пункта 2 статьи 426 ГК в публичном договоре цена товаров, работ или услуг может различаться для потребителей разных категорий, например для учащихся, пенсионеров, многодетных семей. Категории потребителей могут быть установлены законом, иным правовым актом или определены лицом, обязанным заключить публичный договор, например правилами программы лояльности, исходя из объективных критериев, в том числе связанных с личными характеристиками потребителей, если названные критерии не противоречат закону.

Если категории потребителей определены лицом, обязанным заключить договор, то соответствующая информация должна быть доступна для потребителей, например размещена на официальном сайте такого лица».

В Постановлении Пленума Верховного Суда «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства» от 04.03.2021 № 2 было отмечено следующее:

"19. На основании пункта 6 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, по общему правилу, злоупотреблением доминирующим положением может быть признано экономически, технологически и иным образом не обоснованное установление различных цен (тарифов) на один и тот же товар. Если иное не вытекает из законодательного регулирования, установление доминирующим на рынке субъектом одинаковых цен (тарифов) на один и тот же товар без учета экономических, технологических и иных влияющих на стоимость товара различий при их передаче разным потребителям, в том числе на различных территориях, может быть признано злоупотреблением доминирующим положением на основании пункта 8 части 1 статьи 10 Закона.

При применении указанных положений судам необходимо учитывать, что сама по себе дифференциация цен (тарифов), применяемых хозяйствующим субъектом в отношении разных потребителей или их категорий, либо отсутствие ценовой дифференциации не являются злоупотреблением. Обоснованность различий (отсутствия различий) оценивается с учетом требований закона об отдельных видах договоров, разумности поведения хозяйствующего субъекта и объективных условий его деятельности на соответствующих рынках. В частности, допускается установление в публичных договорах различных цен для потребителей разных категорий, определяемых исходя из объективных критериев (пункт 2 статьи 426 Гражданского кодекса).

Например, разумным может быть признано установление различных цен (предоставление скидок) в зависимости от объема приобретения товара покупателем, если этот критерий дифференциации применяется к контрагентам равным образом. О неразумности дифференциации цен может свидетельствовать установление разных цен (тарифов) на товары, реализуемые на одном товарном рынке, при отсутствии значимых различий в затратах доминирующего хозяйствующего субъекта, необходимых для исполнения обязательств перед покупателями (потребителями), и различий в условиях введения товара в оборот«.

Из приведенных разъяснений можно сделать вывод о том, что к различным категориям потребителей могут быть отнесены граждане на основании их личных характеристик.

Кроме того, правилами программы лояльности продавца могут быть установлены иные объективные критерии, на основании которых граждане могут быть отнесены к разным категориям, для которых установлены различные цены.

По нашему мнению, в случаях приобретения товара в розничном магазине или в интернет-магазине имеет место заключение розничного договора купли-продажи различными способами.

Считаем, что покупатели в розничных магазинах и покупатели в интернет-магазинах могут быть отнесены к разным категориям покупателей, в отношении которых могут быть установлены различные цены с учетом положений пункта 2 статьи 426 ГК.

На наш взгляд, порядок заключения розничного договора купли-продажи (дистанционно или в розничном магазине) может служить основанием для установления различных цен на товар, поскольку затраты на содержание магазина (аренда, зарплата продавцов) по сравнению с обслуживанием интернет-магазина могут существенно отличаться.

При этом последующая оплата товара, приобретенного в интернет-магазине, по нашему мнению, не свидетельствует о необоснованности в установлении различий в ценах, поскольку дистанционный договор заключается в момент оформления заказа в интернет-магазине, когда у покупателя отсутствует возможность осмотреть товар. При этом логика организации в удешевлении стоимости товара, приобретаемого через интернет-магазин, может заключаться в том, что основная нагрузка по времени, связанная с выбором товара, в этом случае не ложится на продавца магазина, покупатель осуществляет выбор самостоятельно, дистанционно.

Косвенно, о возможности установления различных цен в розничном и интернет-магазинах свидетельствует определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 20.12.2019 № 88-2959/2019:

«Согласно претензии от 25 февраля 2019 г. М. К. отказывается от заказа 5210000960 по причине несоответствия цены на сайте и в магазине, просит вернуть денежные средства в безналичной форме.

Таким образом, истец заказала изготовление очков из выбранной оправы и линз, оплатив стоимость оправы и линз, и внесла предоплату за работы по договору бытового подряда из материала потребителя, в связи с чем спорные правоотношения регулируются нормами законодательства о договоре бытового подряда и договоре купли-продажи, в том числе Закона о защите прав потребителей.

Право потребителя на возврат непродовольственного товара, к которым относятся оправа и линзы, приобретенные истцом для изготовления очков, как следует из квитанции-заказа, не является безусловным.

Указанные истцом основания возврата уплаченных денежных средств к предусмотренным Законом о защите прав потребителей, в том числе статьями 18 и 25 его, не относятся, а потому законных оснований для взыскания уплаченных за них денежных средств у суда первой инстанции не имелось».

Из приведенного определения можно сделать вывод о том, что суд не посчитал установление различных цен на услуги по изготовлению очков на сайте и в розничном магазине нарушением, которое, в частности, могло бы стать основанием для возврата денежных средств.

На основании изложенного, считаем, что с точки зрения норм гражданского законодательства организация вправе установить различные цены на одни и те же товары, приобретаемые гражданами в зависимости от того, приобретаются товары в розничном магазине или через интернет-магазин.

Каких-либо претензий со стороны ФАС или Роспотребнадзора в этом случае не возникнет.

Окей, что с налогами?

В отношении налоговых последствий отметим следующее.

В силу пункта 1 статьи 105.3 НК цены, применяемые в сделках, сторонами которых являются лица, не признаваемые взаимозависимыми, а также доходы (прибыль, выручка), получаемые лицами, являющимися сторонами таких сделок, признаются рыночными.

При этом ФНС вправе проверить соответствие цен рыночному уровню в целях проверки полноты исчисления и уплаты налога только в отношении контролируемых сделок (статья 105.17 НК).

Понятие контролируемых сделок определено в статье 105.14 НК, анализ которой позволяет сделать вывод о том, что продажа товара в розницу физическим лицам, не признаваемым взаимозависимыми с Организацией, не является контролируемой сделкой.

Кроме того, на основании пункта 1 статьи 54.1 НК не допускается уменьшение налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика.

Пунктом 2 статьи 54.1 НК установлено, что при отсутствии обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, по имевшим место сделкам (операциям) налогоплательщик вправе уменьшить налоговую базу и (или) сумму подлежащего уплате налога в соответствии с правилами соответствующей главы части второй НК при соблюдении одновременно следующих условий:

основной целью совершения сделки (операции) не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога; обязательство по сделке (операции) исполнено лицом, являющимся стороной договора, заключенного с налогоплательщиком, и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону.

Следовательно, в силу нормы пункта 1 статьи 54.1 НК недопустимо применение схемы налогообложения, которая создается исключительно с целью получения необоснованной налоговой выгоды.

На основании пункта 5 статьи 82 НК доказывание обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 статьи 54.1 НК, и (или) факта несоблюдения условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 54.1 НК, производится налоговым органом при проведении мероприятий налогового контроля в соответствии с разделами V, V.1, V.2 НК.

Таким образом, в силу положений статьи 54.1 НК и пункта 5 статьи 82 НК налоговый орган в рамках камеральных и выездных налоговых проверок вправе проверить соответствие цен рыночному уровню в целях установления факта получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды путем занижения, завышения цен относительно рыночного уровня.

При этом одним из признаков осуществления налогоплательщиком действий, направленных на получение необоснованной налоговой выгоды, является осуществление сделки с взаимозависимым лицом.

По нашему мнению, в том случае если цены на товар отличаются в связи с тем, что отличаются способы его реализации (через розничный магазин или дистанционно), и данный порядок установлен ценовой политикой организации, который может быть обоснован различиями в затратах, при этом продажа товара осуществляется гражданам, не являющимся взаимозависимыми, то организация вправе в этом случае реализовывать товар по различным ценам с точки зрения норм налогового законодательства.

Каких-либо негативных налоговых последствий в этом случае, по нашему мнению, не возникнет.