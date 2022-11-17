Счет за границей: какие последствия могут наступить в 2022 году

Кто может открывать счета в иностранных банках

Право на открытие счетов в иностранных банках имеют валютные резиденты. В соответствии с валютным законодательством резидентами считаются (п. 6 ч. 1 ст. 1 закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»):

физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации;

постоянно проживающие в РФ на основании вида на жительство, иностранные граждане и лица без гражданства;

юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Иными словами, открывать такие счета могут организации (ИП) и граждане при соблюдении требований действующего законодательства. Помимо счетов можно использовать так называемые платежные системы.

Каких-либо разрешений на открытие счета (использование платежной системы) в иностранном банке запрашивать не нужно, но есть другие требования.

О том, какие именно, мы и расскажем дальше.

Запрещено ли в 2022 году иметь иностранные счета

Само по себе наличие иностранного счета у резидента не является нарушением. Валютное законодательство не содержит запрета на открытие счета в 2022 году. Указы Президента от 28.02.2022 № 79 и от 01.03.2022 № 81, а также принятые в дополнение к ним указы также не содержат ограничений на открытие зарубежного счета.

Но одно дело – иметь счет, другое дело – соблюдать валютное законодательство.

Рассмотрим, какие сегодня валютные операции возможны в отношении резидентов и нерезидентов. Многое действительно зависит от резидентства, поэтому стоит разбить их на категории.

1. Операции между резидентами

Согласно действующему законодательству валютные операции между резидентами запрещены, о чем указано в ч. 1 ст. 9 закона № 173-ФЗ. Но есть исключения, которые прописаны в этой же 9 статье. Вот что они из себя представляют:

перевод рублей со счета резидента за пределами РФ на счет другого резидента на территории РФ (и наоборот), а также со счета резидента за пределами РФ на счет другого резидента за пределами РФ;

расчеты в иностранной валюте в дьюти-фри;

операции с внешними ценными бумагами на торгах;

перевод иностранной валюты в РФ со счета в банке за пределами РФ в пользу иных физических лиц – резидентов на их счета в уполномоченных банках;

перевод иностранной валюты из РФ в пользу иных физических лиц – резидентов на их счета в банках за пределами РФ в суммах, не превышающих установленного лимита (5 тыс. долларов). Исключения: перевод физлицу, пребывающему более 183 дней, (предпринимателю) в счет оплаты товаров, перевод между супругами или близкими родственниками;

валютные операции, совершаемые за пределами РФ физическими лицами – резидентами, срок пребывания которых за пределами РФ в течение календарного года в совокупности превышает 183 дня, между собой, а также с российскими государственными вузами и их филиалами за пределами РФ по договорам об образовании;

получение валютных ценностей в порядке наследования;

валютные операции с уполномоченными банками;

расчеты по договорам перевозки пассажиров между физическими лицами – резидентами, находящимися за пределами РФ, и российскими транспортными организациями;

дарение валютных ценностей супругу и близким родственникам;

приобретение и отчуждение единичных денежных знаков и монет в целях коллекционирования;

перевод из РФ и получение перевода в РФ, осуществляемые в установленном порядке (с ограничением суммы перевода) без открытия банковского счета. Ограничение – 5 тыс. долларов.

2. Операции между резидентами и нерезидентами

Как правило, валютные операции с данной категорией лиц осуществляются без ограничений. Однако некоторые ограничения все же имеют место быть.

Например, перевод между резидентом и нерезидентом без открытия банковского счета на территории РФ (п. 9 ч. 3 ст. 14 закона № 173-ФЗ). Или ограничения на переводы в зарубежные банки или по системам денежных переводов.

3. Без привязки к резидентству

К данной категории относятся следующие валютные операции (пп. «г», «д» п. 9 ч. 1 ст. 1 закона № 173-ФЗ):

ввоз в РФ и вывоз из РФ валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг;

перевод иностранной валюты, валюты РФ, внутренних и внешних ценных бумаг со счета, открытого за пределами территории РФ, на счет того же лица, открытый на территории РФ, и со счета, открытого на территории РФ, на счет того же лица, открытый за пределами территории РФ.

Однако тут тоже есть различные ограничения, которые касаются зачисления физическими лицами – резидентами иностранной валюты на свои счета в банках за пределами территории РФ. Это касается и средств, связанных с получением дивидендов от российских компаний – в частности, ограничение до 1 млн долларов.

Также это связано с вывозом из России наличных средств (в пределах 10 тыс. долларов). Ну и конечно, ограничение на снятие с валютного счета наличной валюты, тоже в пределах 10 тыс. долларов.

Обязанности при открытии счетов в иностранном банке

При открытии счета в иностранном банке резиденты обязаны уведомить налоговые органы:

об открытии такого счета;

о закрытии такого счета;

об изменении реквизитов счета;

о наличии в иностранном банке счета, открытого в соответствии с разрешением, действие которого прекратилось;

Помимо этого, надо подавать отчет:

о движении денежных средств (для резидентов РФ);

о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг;

Для данных отчетов установлена одна и та же форма.

Нужно ли уведомить налоговую об открытии счета

Об открытии (закрытии) счета в иностранном банке резидентам нужно подать уведомление в свою ИФНС не позже чем через месяц (ч. 2 ст. 12 закона о валютном регулировании). Данный срок касается также уведомления об изменении реквизитов счета. Уведомление подается по форме утвержденной приказом ФНС от 24.04.2020 № ЕД-7-14/272@. Данный приказ устанавливает также и форму для уведомления об изменении реквизитов счета. Способ подачи уведомления: лично, по почте, через представителя или Интернет.

Но есть исключения. Если срок пребывания физических лиц за пределами РФ составит более 183 дней, то на них обязанность уведомления не распространяется.

Помимо указанных уведомлений, есть еще одно – о наличии в иностранном банке счета, открытого в соответствии с разрешением, действие которого прекратилось. Речь идет о счете, открытом в иностранном банке до вступления в силу закона о валютном регулировании на основании разрешения, с тем условием, что действие разрешения прекратилось.

Уведомление нужно подать, если вы собираетесь использовать счет и в дальнейшем для проведения установленных ст. 12 закона № 173-ФЗ операций. Срок подачи уведомления – месяц со дня прекращения действия указанного разрешения (ч. 10 ст. 28 закона № 173-ФЗ).

Можно добавить, что если вы по какой-либо причине не уведомили налоговую инспекцию, она может об это узнать с помощью системы автоматического обмена финансовой информацией.

В данной системе участвует большое количество разных стран. Также есть стандарт обмена финансовой информацией. Благодаря этим системам налоговые органы получают информацию об иностранных счетах налогоплательщиков из других стран.

Поэтому не стоит удивляться, если вам придет запрос из налоговой, в случае если вы проигнорировали подачу уведомления.

Нужно ли подавать отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств должны подавать как физические, так и юридические лица, имеющие счета за границей. Однако есть некоторые исключения.

Рассмотрим их подробнее.

Начнем с физических лиц. Обязанность, предоставлять данную отчетность установлена в ч. 7 ст. 12 закона № 173-ФЗ. Отчет, как правило, предоставляется до 1 июня года, следующего за отчетным годом. Однако в 2022 году срок сдачи отчета продлен до 01.12.2022.

Способы подачи:

в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через ЭДО;

в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России;

на бумажном носителе непосредственно в налоговый орган;

по почте заказным отправлением с уведомлением о вручении.

Отчет предоставляется по форме, утвержденной постановлением Правительства от 12.12.2015 № 1365. Предоставлять надо один отчет по в отношении всех счетов (вкладов), открытых в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ, а также в отношении всех электронных средств платежа.

Но не все физические лица должны подавать такой отчет, исключения предусмотрены для следующих граждан: резидентов РФ, срок пребывания которых за пределами РФ составит более 183 дней в течение календарного года;

банк находится в ЕАЭС (ином государстве, в котором есть автоматический обмен информацией с РФ) и общая сумма за отчетный год не превышает 600 тыс. рублей.

Указанные требования распространяются на отчеты о переводах денежных средств без открытия банковского счета, с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.

Виды ответственности за несоблюдение порядка представления отчетов и сроков:

штраф в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей;

за повторное нарушение – 20 тыс. рублей;

за нарушение срока представления отчетов – в размере от 300 до 3 тыс. рублей (ч. 6–6.3, 6.5 ст. 15.25 КоАП).

Что касается юридических лиц (ИП), то обязанность представлять указанные отчеты также предусмотрена для них ч. 7 ст. 12 закона № 173-ФЗ. Но непосредственно порядок отличается от подачи отчетности физическими лицами.

Во-первых, другие сроки и частота подачи.

Юридическое лицо – резидент, индивидуальный предприниматель – резидент ежеквартально, в течение 30 дней по окончании отчетного квартала, представляют в налоговый орган отчет и документы, подтверждающие сведения, указанные в отчете, по состоянию на последнюю календарную дату отчетного квартала.

Отчет о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа представляется в течение 30 дней по окончании отчетного квартала, в котором сумма средств, зачисленных на электронное средство платежа, превысила начиная с 1-го числа отчетного года сумму в денежном выражении 600 тыс. рублей. Сроки установлены частью 4 правил, утвержденных постановлением Правительства от 28.12.2005 № 819.

В отношении каждого счета, открытого в банке, представляется отдельный отчет.

Способы подачи:

в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора ЭДО;

через личный кабинет налогоплательщика;

в бумажном виде через представителя;

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Во-вторых, форма отчетов утверждена другим документом – в частности, постановлением Правительства от 28.12.2005 № 819. Ответственность регулируется теми же статьями, что и для физлиц. Но размеры штрафов более серьезные. А именно:

– штраф от 40 тыс. до 50тыс. рублей;

– за повторное нарушение – от 400 тыс. до 600 тыс. рублей;

– за нарушение срока представления отчетов – в размере от 5 тыс. до 50 тыс. рублей.

Штраф за открытие счета за рубежом без уведомления

Для физических лиц. За нарушение срока подачи уведомления или за представление уведомления по неустановленной форме налагается штраф в размере от 1 000 до 1 500 рублей. Если уведомление не предоставлено вообще, то штраф составит от 4 тыс. до 5 тыс. рублей (ч. 2, 2.1 ст. 15.25 КоАП).

Для юридических лиц. За нарушение срока и формы штраф составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Если уведомление не представлено, грозит штраф от 800 тыс. до 1 млн рублей (ч. 2, 2.1 ст. 15.25 КоАП).

Помимо указанных штрафов, существует и другие виды ответственности. В частности, при непредставлении резидентом в налоговый орган обязательного отчета о переводах денежных средств без открытия банковского счета, с использованием электронных средств платежа (ч. 1.1 ст. 15.25 КоАП), штраф составит для граждан, должностных лиц и юридических лиц от 20% до 40% от суммы средств, зачисленных на электронное средство платежа, предоставленное иностранным поставщиком платежных услуг, за отчетный период.

Срок давности привлечения к ответственности за валютные нарушения – два года со дня нарушения (ст. 4.5 КоАП).