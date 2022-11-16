Доплата к зарплате, проблемы с ПСН и отчеты в Роскомнадзор: что бухгалтеры сейчас обсуждают на форуме «Клерка»

Сложные сложности

Елена Евдокимова не может дождаться ответа на свой вопрос уже несколько дней. А все потому, что спросила она про ФСБУ 25/ 2018 «Аренда». В этом стандарте сам черт голову сломит. Но если вдруг вы в курсе деталей упрощенного учета аренды, заходите сюда поделиться.

Новые правила по персональным данным заработали еще в сентябре, но многие бухгалтеры до сих пор не разобрались с отчетами в Роскомнадзор. Не оштрафуют ли теперь?

Хорошая новость: не оштрафуют (пока). Система налаживается, так что пока власти бизнес щадят.

Суровая 1С делает очень странные проводки по 57му счету и завышает обороты. Опытные бухгалтеры говорят, что проблема скорее всего не в программе. Но вдруг вы тоже с таким сталкивались?

О бедном патенте замолвите слово

Несмотря на то, что критичных изменений в патентной системе налогообложения пока не предвидится, у бухгалтеров и ИП всегда много вопросов. Вот самые популярные обсуждения на форуме:

Про расчеты с работниками

«Выплатили 10 числа заработную плату сотруднику, но не учли, что у него еще начисляется северная надбавка. Просьба подсказать, как можно осуществить доплату данной надбавки?», пишет Гализ Гализов. Впрочем, там похоже уже знали выход из ситуации, просто хотели убедиться, что коллеги думают так же.

Вроде бы расчет суточных – не самый сложный вопрос, но он превращается в квест, когда речь про новые республики. На форуме пишут:

«Ситуация следующая: водитель направлен из Мск в командировку на территорию ЛНР. Во время нахождения в командировке, он на один день пересек границу этой территории, доехал по заданию руководителя в Ростовскую область, и в этот же день снова вернулся на территорию ЛНР. За этот день суточные в какой сумме начислить? 8480 или 50% от этой суммы?»

Бухгалтеру объяснили, что это не однодневная командировка и что надо платить по новым правилам повышенные суточные.