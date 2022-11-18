Промышленная ипотека: как получить льготный кредит на покупку недвижимости

Решение Правительства о предоставлении субъектам хозяйствования такого инструмента обусловлено необходимостью государственной поддержки промышленной отрасли. В IV квартале 2022 пройдет отбор участников.

Зачем это нужно и на что выделяются средства

На прошедшей в 2022 году выставке «Иннопром-2022» председатель правительства Михаил Мишустин рассказал о планах предоставления промышленной ипотеки. Эта мера необходима для того чтобы помочь предприятиям промышленной отрасли преодолеть трудности с инфраструктурой и быстрее реализовывать свои инновационные проекты.

Получение компаниями и ИП возможности приобретения новых производственных площадей и запуска серийного выпуска сырья, материалов и комплектующих с помощью льготного кредита позволит отечественному рынку достичь технологического суверенитета на международной арене.

Так, выделенные деньги промышленники могут потратить на покупку, строительство, капитальный ремонт или модернизацию производственных объектов.

Ставки промышленной ипотеки

Условия предоставления промышленной ипотеки

Также необходимо иметь в виду, что промышленная ипотека от государства и программы промышленной ипотеки, запущенные самостоятельно некоторыми банками, – это разные вещи, не имеющие друг к другу никакого отношения.

Как будет работать программа промышленной ипотеки

Рассмотрим ключевые аспекты, как именно будет осуществляться промышленное кредитование:

Льготная ставка по промышленной ипотеке будет субсидироваться. В соответствии с постановлением Правительства от 06.09.2022 № 1570 из государственного бюджета банкам будут выделены необходимые средства. Чтобы получить субсидию, банки должны будут иметь не менее 100 млрд руб. в качестве активов. Средства будут выделяться в качестве возмещения недополученных ими доходов по кредитам, которые были выданы субъектам бизнеса для приобретения имущества для производственных целей. Для того чтобы стать потенциальными получателями субсидий, банки должны подать заявки на участие в отборе. Заявки будут рассмотрены Министерством промышленности и торговли, оно же затем составит окончательный список получателей.

Однако на сегодняшний день перечень банков, участвующих в программе промышленной ипотеки, пока неизвестен – подробности по этому вопросу ожидаются ориентировочно к концу года.

Также пока нет и подробных инструкций для бизнеса: что необходимо будет делать компаниям и ИП для участия в программе. Ясно одно: реализация плана по промышленной ипотеке должна положительно сказаться на отечественной промышленной отрасли, так как это значительно ускорит реализацию действующих проектов и подстегнет тех, кто только начинает строить свой промышленный бизнес.