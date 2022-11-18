Почему остаток на 03 забалансовом счете считается риском

Наша задача – мыслить стратегически, т. е. обезопасить себя от недостоверности показателей.

Мнение автора по этому вопросу (мое) – только мое мнение, вы можете его не придерживаться. Я не ревизор, я только предотвращаю риски. Я такой же бухгалтер, как и вы. И делать лишнее не люблю.

Пример

Посмотрела на сайте Гознака стоимость БСО в 2022 году. Смоделировала ситуацию на конец года в ОФР (ф. 0503721/0503121) и Справке по забалансовым счетам.

По картинке видно:

Вариант № 1 . Оприходовать, все списать и выдать на хранение ответственному лицу. Расход на всю сумму 59 100 руб., на забалансе остаток 800 руб. в количестве БСО

. Оприходовать, все списать и выдать на хранение ответственному лицу. Расход на всю сумму 59 100 руб., на забалансе остаток 800 руб. в количестве БСО Вариант № 2. Оприходовать, списывать по потребностям, 03 обнулить. Расход 22 020 руб.

Итог = разница в расходах 37 080 руб.

Правовое обоснование нарушения

СГС «Запасы» – п. 34 пп А «Признание запасов в качестве активов прекращается в случае их выбытия при их потреблении (использовании) в деятельности субъекта учета».

СГС «Концеп.основы» – п. 44 для целей бухгалтерского учета, формирования и публичного раскрытия показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности расходами признается снижение полезного потенциала активов и (или) уменьшение экономических выгод за отчетный период в результате выбытия или потребления активов.

Перевод с 105 36 на 03 з/с – признание БСО не активом нормального актива, который просто лежит на забалансе. По факту мы признаем его как актив, потому что ждем наступления события его применения, но уже признали не активами. Расход завысили, потому что признали выбытие актива для получения полезного потенциала или экономических выгод.

При этом выгоды и полезности не получили.

Итог

После отмены КОСГУ 226 в отношении БСО, квалификация их как материалов, передача БСО ответственному лицу – внутреннее перемещение МЗ. А значит, расход по факту потребления.