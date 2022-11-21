Рефинансирование ипотеки: что нужно знать заемщику

С помощью рефинансирования заемщик также может получить дополнительные средства на руки. В таком случае заключается договор, составляется график ежемесячных платежей, а предыдущий кредит погашается новым банком досрочно.
Рефинансирование кредита возможно при соблюдении нескольких условий:
- Заявка подается не менее, чем за 6 месяцев до окончания выплат.
- Взносы платежей производятся согласно графику (у заемщика нет просрочек).
- Долг не был реструктуризирован.
- Условия по остатку задолженности зависит от условий банка, предоставляющего услуги рефинансирования. Обычно это не менее 500 тысяч рублей.
Наиболее выгодный вариант – рефинансирование при остатке задолженности более 1,5 млн рублей. Однако в любом случае при принятии решения об использовании программы необходимо произвести расчет, поскольку клиенту, скорее всего, проводить оценку объекта недвижимости и оформлять новую страховку, а это – дополнительные расходы, которые заемщик должен учитывать.
Сумма дополнительных средств, которую может получить заемщик, зависит от условий программы рефинансирования: новой процентной ставки и кредита, а также погашения задолженности по кредиту с учетом первоначального взноса.
На что потратить дополнительные средства
Деньги, полученные при рефинансировании, можно потратить на покупку жилья или ремонт.
Например, если заемщик планирует вложиться в недвижимость, но не имеет на руках нужной суммы для первоначального взноса, он может рефинансировать ипотеку с увеличением суммы долга, а полученные от банка дополнительные деньги инвестировать строящийся жилой объект.
Если заемщик купил жилье в новостройке без отделки и столкнулся с необходимостью в средствах на проведение ремонта и покупку мебели. Зачастую на эти цели берут потребительские кредиты, но при рефинансировании клиенту выгоднее дополнительно заложить необходимую сумму в основной долг. Прежде всего, в связи с тем, что потребительские кредиты предоставляются под высокие процентные ставки на более короткий срок (средняя ставка по состоянию на октябрь 2022 года составляла 19,3% годовых).
Если заемщик рефинансирует ипотеку с увеличением суммы долга, необходимо учитывать разницу в ставках, сроках выплат и остатку по задолженности.
Если остаток составляет до 1 млн рублей и сроке ипотеки до 5 лет, использовать программу рефинансирования невыгодно. Но если клиент хочет уменьшить размер ежемесячных платежей, а оставшийся срок ипотечного кредита сравнительно небольшой, можно его «продлить», чтобы снизить размер ежемесячного платежа.
К заявке на рефинансирование необходимо приложить:
- Копии паспорта, страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) и трудовой книжки.
- Анкету для подачи заявки по программе «рефинансирование».
- Ипотечный договор.
- Справку о размере выплаченных процентов и выплаченного основного долга.
Преимущества и недостатки
Главное преимущество рефинансирования – более низкие ставки по сравнению с кредитами, нет необходимости в оформлении страховки. Основной недостаток связан с дополнительными затратами на переоформление ипотеки. Тогда заемщик может понести убытки как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.
В целом, это стандартная банковская услуга, которая при определенных условиях может быть выгодна заемщику. Поэтому клиенту банка необходимо внимательно изучать условия рефинансирования и грамотно рассчитывать свои финансовые возможности и обязательства.