Рефинансирование ипотеки: что нужно знать заемщику

С помощью рефинансирования заемщик также может получить дополнительные средства на руки. В таком случае заключается договор, составляется график ежемесячных платежей, а предыдущий кредит погашается новым банком досрочно.

Рефинансирование кредита возможно при соблюдении нескольких условий:

Заявка подается не менее, чем за 6 месяцев до окончания выплат.

Взносы платежей производятся согласно графику (у заемщика нет просрочек).

Долг не был реструктуризирован.

Условия по остатку задолженности зависит от условий банка, предоставляющего услуги рефинансирования. Обычно это не менее 500 тысяч рублей.

Наиболее выгодный вариант – рефинансирование при остатке задолженности более 1,5 млн рублей. Однако в любом случае при принятии решения об использовании программы необходимо произвести расчет, поскольку клиенту, скорее всего, проводить оценку объекта недвижимости и оформлять новую страховку, а это – дополнительные расходы, которые заемщик должен учитывать.

Сумма дополнительных средств, которую может получить заемщик, зависит от условий программы рефинансирования: новой процентной ставки и кредита, а также погашения задолженности по кредиту с учетом первоначального взноса.

На что потратить дополнительные средства

Деньги, полученные при рефинансировании, можно потратить на покупку жилья или ремонт.

Например, если заемщик планирует вложиться в недвижимость, но не имеет на руках нужной суммы для первоначального взноса, он может рефинансировать ипотеку с увеличением суммы долга, а полученные от банка дополнительные деньги инвестировать строящийся жилой объект.

Если заемщик купил жилье в новостройке без отделки и столкнулся с необходимостью в средствах на проведение ремонта и покупку мебели. Зачастую на эти цели берут потребительские кредиты, но при рефинансировании клиенту выгоднее дополнительно заложить необходимую сумму в основной долг. Прежде всего, в связи с тем, что потребительские кредиты предоставляются под высокие процентные ставки на более короткий срок (средняя ставка по состоянию на октябрь 2022 года составляла 19,3% годовых).

Если заемщик рефинансирует ипотеку с увеличением суммы долга, необходимо учитывать разницу в ставках, сроках выплат и остатку по задолженности.

Если остаток составляет до 1 млн рублей и сроке ипотеки до 5 лет, использовать программу рефинансирования невыгодно. Но если клиент хочет уменьшить размер ежемесячных платежей, а оставшийся срок ипотечного кредита сравнительно небольшой, можно его «продлить», чтобы снизить размер ежемесячного платежа.

К заявке на рефинансирование необходимо приложить:

Копии паспорта, страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) и трудовой книжки.

Анкету для подачи заявки по программе «рефинансирование».

Ипотечный договор.

Справку о размере выплаченных процентов и выплаченного основного долга.

Преимущества и недостатки

Главное преимущество рефинансирования – более низкие ставки по сравнению с кредитами, нет необходимости в оформлении страховки. Основной недостаток связан с дополнительными затратами на переоформление ипотеки. Тогда заемщик может понести убытки как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.

В целом, это стандартная банковская услуга, которая при определенных условиях может быть выгодна заемщику. Поэтому клиенту банка необходимо внимательно изучать условия рефинансирования и грамотно рассчитывать свои финансовые возможности и обязательства.