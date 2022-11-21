Как быть, если нет денег на очередной платеж по кредиту

Первый шаг: не скрываться от банка

Если клиент пропустит ежемесячный платеж, банк имеет полное право начать звонить и писать, чтобы сообщить о просрочке (№ 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»). Сбрасывать звонки и избегать общения с кредитной организацией – глупо и бесперспективно.

Поэтому лучше связаться с банком, объяснить ситуацию и вместе со специалистом найти вариант решения.

Просрочка до трех дней – это неприятно, но не критично, поэтому организация вряд ли будет применять жесткие санкции. Да и на кредитной истории такое разовое нарушение не отразится. Но если невозможность платить затягивается на более длительный срок, обе стороны будут искать способы урегулирования.

Второй шаг: выбрать новую форму погашения займа

Сегодня банк может предложить несколько вариантов действий в зависимости от вида займа (ипотека, потребкредит, автокредит). Это может быть реструктуризация кредита, ипотечные каникулы, кредитные каникулы для мобилизованных.

Реструктуризация предполагает, что банк изменит условия погашения кредита (потребительского, автокредита). Например, увеличит общий срок выплаты, снизив ежемесячный платеж, или даст частичную отсрочку на определенный период (3–6 месяцев). Отсрочка может позволить должнику гасить только тело долга или только проценты по нему, пока дела не наладятся.

Но стоит учитывать, что банк не будет действовать себе во вред. Задача кредитной организации – не потерять свою прибыль и сделать так, чтобы клиент смог выплачивать долг. Если кредит был взят на пару лет, реструктуризировать его на тридцать никто не будет.

, как можно легко догадаться из названия, действуют для конкретного вида займа – ипотеки. Заемщику могут снизить сумму ежемесячного платежа или дать отсрочку.

Банк одобрит такие меры, если клиент попал в сложную жизненную ситуацию. И к ним относятся:

увольнение или иная причина потери работы;

получение инвалидности I или II группы;

нетрудоспособность на два и более месяцев;

снижение среднемесячного дохода более чем на 30%, при котором платеж по ипотеке составляет больше 50% дохода;

одновременное появление новых иждивенцев и снижение среднемесячного дохода более чем на 20%, при котором платеж по ипотеке составляет больше 40% дохода.

Кредитные каникулы для мобилизованных действуют и на кредиты, и на ипотечные займы. Воспользоваться каникулами можно на время службы по контракту, мобилизации или на период участия в СВО плюс 30 дней. При этом мера распространяется и на самих мобилизованных, и на членов их семей.

Третий шаг: подготовить необходимые документы

Поговорив со специалистом банка, клиент найдет выход. Но предварительный выбор способа реструктуризации или формы ипотечных каникул – это только начало. Далее нужно предоставить в банки невозможность платить кредит в прежнем объеме.

Исходя из причин, которые перечислены выше, необходимо подготовить:

копию трудовой книжки с записью о сокращении или приказ с места работы;

справку из центра занятости, в которой отмечено, что человек встал на учет на бирже труда;

справку об инвалидности;

больничный;

свидетельство о рождении ребенка;

справку с места работы о снижении зарплаты;

документ, подтверждающий участие в СВО.

Далее в банке попросят подписатьи изменят систему погашения долга.

Четвертый шаг: не допускать просрочки в будущем

Если проблемы с займом уже произошли, стоит пересмотреть свое отношение к ведению личного бюджета. В идеале даже разовый форс-мажор не должен влиять на ежемесячные траты – они просто гасятся из финансовой подушки, которая потом вновь пополняется.

Но для этого стоит соблюдать определенные правила:

Откладывать хотя бы 10% от своего дохода ежемесячно. Часть финансовой подушки хранить на накопительном счете, а не на вкладе, чтобы иметь возможность в любой момент воспользоваться деньгами. Приобрести страховку, которая покроет часть кредитных выплат в форс-мажорных ситуациях. В идеале лучше это сделать до подписания кредитного договора и в том же банке, где берется займ. Чаще всего такая допуслуга ощутимо снижает ставку по кредиту.

Страховые случаи могут быть разные, поэтому стоит выбирать подходящий продукт в зависимости от условий. Например, самые популярные – это страховка жизни и здоровья, защита от риска потери работы, страховка залогового имущества.

Стоит отметить, что главное – не убегать от проблемы и не избегать общения с банком, если в какой-то момент вы стали неплатежеспособным клиентом. Обе стороны замотивированы найти способы урегулирования, ведь долг не исчезнет сам по себе.