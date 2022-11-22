Иностранные банки хотят продавать свои «дочки» в России. Опасно ли это для клиентов

Хотя недавно президентским распоряжением 45 банкам было запрещено проводить операции с долями иностранных банков из недружественных государств (напомню, это понятие конкретное, есть официальный перечень «недругов»).

Думаю, в любом случае иностранцы будут так или иначе искать способы выйти из России – те компании и банки, которые в этом заинтересованы. Самая крупная сделка в финансовом секторе: весной Росбанк был продан Потанину, а до этого банком владела французская группа Societe Generale.

Повлияет ли уход банков-иностранцев на клиентов?

Кроме продажи, есть и другие варианты ухода – например, добровольная сдача лицензии или передача активов (кредиты и пр.) и пассивов (вклады, счета и др). новому владельцу.

На мой взгляд, финансово клиенты пострадать не должны при любом сценарии развития событий. Ни один иностранный банк не находится в предбанкротном состоянии.

То есть со всеми вкладчиками, клиентами и другими кредиторами они могут рассчитаться за счет имеющихся активов. Вывести деньги и не раздать долги они тоже не смогут.

Кто-то может расстроиться: вот есть счет и вклад в иностранном надежном банке с мировым именем, а потом этот банк стал российским. Но по законам РФ иностранные банки не могут открывать представительства в России, так что все «дочки» зарубежных банков – это российские же юрлица.

Напомню, что карточка условного российского Райффайзенбанка или Юникредит банка не работает за границей, хотя материнские банки там европейские.

Но какой-то потенциальный негатив для клиентов может быть? На мой взгляд, например, если человеку нравятся продукты банка, уровень обслуживания и т. д., при новом российском владельце или владельце из дружественной страны многое может поменяться. А могут и сохранить общий дух – тут не угадаешь.