Как не потерять бизнес в кризис: три тренда и способы адаптироваться к ним

Не успел рынок восстановиться, как его настиг новый кризис, вызванный большим количеством санкций и потерей налаженных экономических связей.

Как адаптировать рабочие процессы к новым условиям?

Трансформация как стратегия выживания компании

Для эффективной работы в кризис очень важно уметь адаптироваться. Моментально реагировать на внешние обстоятельства, предпринимать быстрые и решительные действия, не бояться меняться.

В TexTerra мы классифицируем изменения по влиянию, которое они оказывают на бизнес. Чем сильнее предполагаемая угроза – тем более радикальные требуются изменения. Тот кризис, с которым компании столкнулись сегодня, не решить простой оптимизацией процессов или сменой позиционирования. Чтобы удержать компанию на плаву может потребоваться реорганизация или даже трансформация бизнеса.

Для успешных изменений важно заранее предусмотреть возможные угрозы. Чаще всего трансформация проваливается из-за сопротивления сотрудников и недостатка финансирования. Также может помешать отсутствие четкого плана и нужных навыков в команде.

Для успешной трансформации важно учитывать поведение сотрудников. Здесь можно выделить четыре типа поведения:

Для первого очень важна позитивная ролевая модель . Такие сотрудники адаптируются, если все вокруг поддерживают перемены.

. Такие сотрудники адаптируются, если все вокруг поддерживают перемены. Второй тип готов перестраиваться после получения новых навыков . Для них кризис становится поводом повысить квалификацию.

. Для них кризис становится поводом повысить квалификацию. Третьи встречают перемены позитивно , если картина будущего их устраивает.

, если картина будущего их устраивает. И, наконец, для четвертого типа сотрудников важен четкий план действий. Тут на помощь приходят регулярные совещания, рабочие спринты и т. д.

Какой бы подход вы ни использовали, вы непременно пройдёте все классические стадии реакции на перемены. После любых изменений наступает резкая стадия шока и отрицания.

По касательной мы спускаемся от предчувствия и неуверенности к скептицизму и фрустрации. И после этого вступаем в резкое сопротивление с грядущими переменами. После этого спада, в случае успеха, сотрудники переходят к креативным решениям, инновациям, поиску нового пути.

Трансформация бизнеса – актуальное решение для любого сильного кризиса. Но чем текущая ситуация отличается от подобных в прошлом?

Сейчас мы наблюдаем три актуальных тренда.

Тренд № 1: сокращение горизонта планирования

Раньше стратегия на полгода, год или несколько лет казалась неотъемлемой частью рабочего плана. В текущих условиях, когда мир стал нестабильным и непредсказуемым, горизонт планирования сократился до нескольких дней. Строить долгосрочные планы – слишком рискованно и неэффективно.

Цепочки продаж и каналы коммуникаций, которые выстраивались несколько лет, могут рухнуть за один день. И предсказать, как изменятся условия завтра – практически невозможно. Даже крупные компании, которые раньше казались оплотом стабильности стали хрупкими и теперь зависят от стремительно меняющихся условий рынка точно так же как, остальные.

Как действовать в таких условиях? Самый разумный вариант – сократить рабочие планы соразмерно текущему горизонту планирования. Иными словами, планировать короткими отрезками и непрерывно мониторить ситуацию.

Если раньше вы ставили цены на квартал или на месяц, попробуйте дробить эти цели по неделям или фокусироваться на отдельных задачах. Такой подход позволит избавиться от ощущения беспомощности в вопросах принятия стратегических решений и более объективно оценивать результаты в условиях неопределенности.

Тренд № 2: ситуативное принятие решений

В новых реалиях большие усилия могут приводить к незначительным результатам, а небольшие старания – становиться причиной грандиозных побед. Не зря существует поговорка: «хаос – это лестница».

Периоды кризиса могут переворачивать привычную ситуацию с ног на голову. Например, в обычное время продажи туристических товаров снижаются с наступлением холодов. Но из-за объявления частичной мобилизации спрос на туристические сидушки, походные горелки и другие товары резко взлетел. И выиграли те, у кого оказался полный склад нераспроданных товаров.

В таких неопределённых условиях работники могут испытывать состояние апатии, демотивации, выгорания. Чтобы этого не произошло, стоит переключиться на внутренние задачи, которые имеют минимальную зависимость от внешних обстоятельств. Это поможет укрепить бизнес, наладить процессы, проработать то, на что не хватало времени.

Для развития компании стоит переключиться в режим ситуативного принятия решений.

Будьте готовы к импульсивным, спонтанным выборам и быстрой реакции на внешние обстоятельства. Такой подход стоит сочетать с советом из предыдущего пункта: в режиме коротких спринтов проще переключаться между задачами и направлять усилия на наиболее перспективные направления, как только представилась возможность.

Тренд № 3: смена приоритетов и целевой аудитории

Невозможно представить периоды кризиса без урезания бюджетов. Чаще всего первым «под нож» идет маркетинг и исследования рынка. Но такое стихийное сжимание бюджетов может стать большой ошибкой. Даже в кризис клиенты продолжают покупать товары и пользоваться услугами, меняются только приоритеты.

Компании, которые вовремя корректируют стратегии, тактики и предложения продуктов в ответ на меняющийся спрос, как правило, процветают.

Меняются не только предпочтения клиентов, но и целевая аудитория. В кризис товар или услуга могут открыться с новой стороны и принести вам внушительное количество клиентов. Но для того, чтобы они узнали о вас, необходимо использовать рекламу. Ориентируясь только на основных клиентов и сокращая затраты на рекламу вы легко можете оказаться в тени конкурентов.

Так что вместо урезания бюджетов стоит уделить больше внимания анализу продукта или услуги, скорректировать позиционирование и найти перспективные сегменты аудитории, которые помогут компании пережить кризис.

Кризис заставляет компании взглянуть на рынок по-новому, и те, кто использует эту возможность на все 100%, могут не просто выжить в тяжелых условиях, но и приумножить прибыль.