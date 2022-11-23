Сверхпопулярные запросы в интернете: боевые дельфины, плакат «Берегите воздух» и помело

Агентство интернет-маркетинга TexTerra провело исследование и выяснило, что россияне искали в интернете в октябре и почему. Самыми непредсказуемыми и интригующими запросами агентство поделилось в своем исследовании. Политические запросы не учитывались.

Для выявления тенденций использовали данные Google Trends с таргетингом на Россию за последние 30 дней. Сервис демонстрирует, как изменилась динамика поисковых запросов пользователей в различных категориях.

Животные

В категории «Дикие и домашние животные» запрос «боевые дельфины» вызвал особый интерес пользователей и стал сверхпопулярным. Количество запросов выросло на 450% в октябре. Параллельно с «боевыми дельфинами» пользователи также искали «боевых комаров» и «боевых роботов».

Наука

Самые популярные запросы в категории «Наука» в октябре:

« солнечное затмение 2022 » (сверхпопулярный запрос) – вырос 25 октября на 4 700%;

» (сверхпопулярный запрос) – вырос 25 октября на 4 700%; « плакат берегите воздух » – вырос на 2 200%,

» – вырос на 2 200%, «индол» – вырос на 400%.

Пользователи, которые интересовались солнечным затмением, искали в основном его дату и время. Регионами, которые больше других интересовались астрологией оказались Республика Хакасия, Ивановская область и Забайкальский край.

В TexTerra озадачились ключевой фразой «плакат берегите воздух» и в ходе исследования выяснили, что так родители школьников искали примеры выполения домашнего задания по предмету «Окружающий мир».

Несмотря на то, что поиск плакатов осуществлялся по всей стране, все же наибольшее количество запросов зафиксировано в Новосибирской, Челябинской и Свердловской области.

Дом и сад

В категории «Дом и сад», а также «продукты питания» вышли в топ:

« маслёнок обыкновенный » – рост на 950%;

» – рост на 950%; « вешенки » – вырос на 200%

» – вырос на 200% «польский гриб» – рост на 650%.

Рекордно длинный грибной сезон спровоцировал у любителей тихой охоты рост интереса к редким лесным грибам. Среди сверхпопулярных запросов встречались польский гриб, рядовка фиолетовая, гриб козленок, зонтик, говорушка дымчатая и синонежка.

Хобби и отдых

Популярными запросами в категории «Хобби и отдых» стали:

« с Днем отца » вырос на 4 750%;

» вырос на 4 750%; « с Днем женского счастья » – на 4 200%;

» – на 4 200%; «с Днем повара» – рост на 2 200%.

Новые поводы для празднования встречались россиянами с большим энтузиазмом.

По запросу «с Днем отца» пользователи искали трогательные и прикольные поздравления в прозе, а также открытки. Уровень интереса к дню отца наблюдался преимущественно в Карачаево-Черкесской Руспублике, Калмыкии и в Ямало Ненецком автономном округе. Интерес к дню женского счастья в большей мере проявили в Кемеровской и Кировской областях, а также в Чувашской республике. Количество запросов по теме «с Днем повара» было максимальным в Забайкальском, Приморском крае, а также в Республики Бурятии.

Россияне также вовлеченно готовились к Хэллоуину и искали подходящий макияж. Популярность запроса «макияж на Хэллоуин» выросла на 3 050%. Среди остальных запросов, связанных с Днем всех святых, лидируют:

«рисунок на хэллоуин»;

«история праздника хэллоуин»

и «украшения на хэллоуин своми руками».

Ещё пользователи интересовались новым вирусом гриппа H3N2. Пик интереса пришелся на 15 октября, когда СМИ впервые проанонсировали обнаружение данного типа гриппа на территории России, но интерес к этой теме утих уже на следующий день.

Аналитики TexTerra отмечают, что среди сверхпопулярных запросов лидирует два тренда, которые наращивают свою мощь с каждым днем: «5 букв Тинькофф» и «помело». Если первый запрос объясняется естественным желанием развлечься, то интерес к фрукту помело вызван стремлением узнать о его происхождении и калорийности.