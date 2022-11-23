Что переносится на забалансовый счет 007

Общая характеристика забалансового счета

В результате деятельности у организации появляются активы, которые ей не принадлежат, но числятся на период временного использования или хранения. Для учета подобного вида активов предназначены забалансовые счета. Их учет определен Планом счетов бухучета и инструкцией к нему, утвержденными приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н.

Особенность забалансовых счетов в том, что суммы по хозяйственным операциям не регистрируются перекрестно по дебету одного и кредиту другого счетов, а проходят только по дебету или кредиту такого счета.

Учет на забалансовом счете 007

Каждое предприятие должно проводить инвентаризацию имущества, дебиторской и кредиторской задолженности. Инвентаризация в обязательном порядке проводится раз в год перед составлением финансовой отчетности или чаще – согласно применяемой учетной политике.

В ходе инвентаризации часто выявляется дебиторская задолженность, которую нужно списать, а именно долги, нереальные для взыскания, дебиторка, по которой истек срок исковой давности.

Законодательно такой срок составляет три года. Данная задолженность определяется как безнадежная и списывается либо за счет резерва по сомнительным долгам, либо за счет прочих расходов. Списание безнадежного долга производится при наличии акта инвентаризации и приказа руководителя.

По правилам бухгалтерского учета (п. 77 приказа Минфина от 29.07.1998 № 34н) данные по должникам и их суммам не должны пропасть в периоде списания этой информации. Задолженность должна оставаться на хранении за бухгалтерским балансом еще пять лет с момента списания с целью ее восстановления в случае изменения финансового положения дебитора.

Для этой цели предназначен счет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов».

При списании безнадежного долга должны быть сделаны следующие бухгалтерские записи:

Дт 63 (91) – Кт 62 (58, 60, 76) – ликвидирован долг, признанный безнадежным; Дт 007 – ликвидированный безнадежный долг учтен на забалансовом счете.

Дебиторка также может быть списана за счет резерва по сомнительным долгам.

Дебиторская задолженность возникает в результате различных хозяйственных операций:

поставщик получил предоплату, но не отгрузил товар;

покупатель не погасил долг по поставленному товару (приобретенным услугам, выполненным работам, полученному имуществу);

заемщик оказался неблагонадежным и пр.

На забалансовом счете 007 отражается вся списанная дебиторская задолженность, которая в перспективе возможна к получению, в том числе задолженность, возникшая в результате хозяйственных операций с участием сотрудников. Учет данной задолженности ведется по каждому должнику и основанию обособленно.

В период учета списанной дебиторской задолженности на забалансовом счете надо следить за изменениями имущественного положения должника с целью выявления возможности возврата долга.

В случае возврата задолженности, ранее списанной в убыток, дебетуются счета учета денежных средств в корреспонденции со счетом учета прочих доходов. Одновременно делается запись: Кт 007.

Таким образом, записи будут следующие:

Дт 50 (51, 52) – Кт 62 (58, 60, 76) – деньги от дебитора получены Д 62 (58, 60, 76) – К 91 – зачтен в доход долг, который был возвращен. Кт 007 – возвращенный долг удален с забалансового счета.

Запись по кредиту забалансового счета 007 делается и в случае, если:

истек 5-летний срок учета данной информации;

организация-должник ликвидирована.

Инвентаризация объектов, учтенных на счете 007

О необходимости проведения инвентаризации в статье уже говорилось. Организация должна проверять состояние всего своего имущества. В том числе и имущества, которое ей не принадлежит, но числится в бухгалтерском учете, а также не учтенного по каким-либо причинам.

Таким образом, подлежат инвентаризации и все забалансовые счета, в том числе счет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов».

Итоги

Забалансовый счет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» предусмотрен Планом счетов. Предназначен он для сбора информации обо всей списанной дебиторке с целью возможного ее взыскания. Учитывается данная информация за балансом пять лет со дня списания.

Учет ведется отдельно по каждому должнику и основанию. Пока задолженность числится на забалансовом счете, организации надлежит следить за изменением имущественного положения должника.