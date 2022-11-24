Что такое код подчиненности в форме 4-ФСС

Что такое код подчиненности в 4-ФСС

При постановке страхователей на учет в ФСС каждому из них присваивают регистрационный номер и код подчиненности, которые фиксируются в уведомлении о регистрации.

Напомним, расшифровку ФСС – Фонд социального страхования, который с 2017 года администрирует взносы от несчастных случаев на производстве и выплаты по таким случаям.

Важно! С 2023 года Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединяются в Фонд пенсионного и социального страхования. В связи с этим кардинально меняется и порядок представления отчетности. Формы СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД и 4-ФСС объединяются в одну форму (ЕФС-1). Форма СЗВ-М отменяется. Вместо нее в налоговую (не в ПФР!) будут представляться персонифицированные сведения о физических лицах. Но отчитываться за 2022 год надо будет по старым правилам.

Согласно п. 19 приложения 1 к приказу Минтруда «О регистрации и порядке снятия с регучета...» от 29.04.2016 № 202н, код подчиненности составляется из пяти знаков, которые расшифровываются следующим образом:

Первые четыре знака – код территориального органа фонда, в котором страхователь состоит на учете в настоящем периоде. Последний знак обозначает причину регистрации, т. е. в качестве кого зарегистрирован страхователь.

Кодировка следующая:

«1» – юрлицо по месту своего нахождения ;

– юрлицо по месту своего нахождения ; «2» – обособленное подразделение юрлица (п. 19 приложения 1 к приказу № 202н);

– обособленное подразделение юрлица (п. 19 приложения 1 к приказу № 202н); «3» – физическое лицо (п. 19 приложения 1 к приказу № 202н);

– физическое лицо (п. 19 приложения 1 к приказу № 202н); «4» – лицо, добровольно вступившее в правоотношения по социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Поскольку приказом № 202н описан порядок регистрации для физиков и обособленных подразделений, то кода причины регистрации для юридических лиц там не указано.

Дело в том, что, согласно подп. 1 п. 1 ст. 2.3 закона «Об обязательном соцстраховании...» от 29.12.2006 № 255-ФЗ, регистрация в ФСС при организации юрлица происходит без участия страхователя путем взаимодействия регистрирующего органа и фонда. Делается это не дольше трех рабочих дней после передачи сведений органом, зарегистрировавшим организацию, в фонд.

Что касается обособленных подразделений и физлиц, которые оплачивают наемный труд, то для них предусмотрен самостоятельный вариант регистрации, и код подчиненности они получат в момент постановки на учет в качестве страхователя (подп. 2 и 3 п. 1 ст. 2.3 закона № 255-ФЗ).

Код подчиненности указывается в отчетности, подаваемой в ФСС.

Начиная со 2 квартала 2022 года утверждена новая форма 4-ФСС. Но действовать она будет только во 2, 3 и 4 кварталах 2022 года в связи с объединением фондов и переходом на объединенную отчетность.

Как узнать код подчиненности

Согласно п. 1.1 ст. 2.3 закона № 255-ФЗ и п. 15 приложения 1 к приказу № 202н страхователь не обязан получать уведомление о регистрации в фонде в бумажном виде. По умолчанию оно может быть выслано по электронной почте или через портал госуслуг.

Поэтому если вы не можете найти свой код подчиненности, проверьте почту или личный кабинет Единого портала госуслуг.

Кроме того, на сайте ФСС можно найти код вашего филиала фонда, используя ИНН.

Останется только к полученным четырем цифрам добавить соответствующую пятую – в зависимости от вида страхователя (коды мы перечислили в первом разделе статьи).

Итоги

Код подчиненности необходим для сдачи отчета 4-ФСС. Он указывается на титульном листе и последующих страницах. Этот код выдается при регистрации в фонде и приводится в уведомлении о регистрации. Кроме того, узнать его можно и на сайте ФСС.

С 2023 года ФСС и ПФР будут объединены. В связи с этим форма 4-ФСС потеряет актуальность, ее измененный бланк войдет в состав единого отчета ЕФС-1.