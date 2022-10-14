Форму ЕФС-1 надо будет сдавать с разной периодичностью в разных ситуациях. Там будет много кодов

Новая форма ЕФС-1

На федеральном портале размещены два проекта с этой формой:

в одном проекте — бумажный вариант и порядок заполнения;

в другом проекте — электронный формат.

В этом отчете два раздела и несколько подразделов к ним.

Смотрите их в нашей таблице.

№ раздела Наименование раздела № подраздела Наименование подраздела Титульный лист 1 Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, зарплате и дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию 1 Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, зарплате зарегистрированного лица 1.1 Сведения о трудовой (иной) деятельности 1.2 Сведения о страховом стаже 1.3 Сведения о заработной плате и условиях осуществления деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений 2 Основание для отражения данных о периодах работы для назначения пенсии 3 Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя 2 Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 2.1 Расчет сумм страховых взносов 2.1.1 Сведения о базе и взносах для организаций с выделенными СКЕ 2.2 Сведения для исчисления страховых взносов НСиПЗ для тех, кто направляет персонал в другие компании 2.3 Сведения о результатах проведенных обязательных предварительных и периодических медосмотров работников и проведенной СОУТ на начало год

Подраздел 1.1 вместо СЗВ-ТД

Главное новшество по сдаче сведений о трудовой деятельности — это то, что отчитываться надо будет и об иной деятельность, то есть

Сроки такие:

Событие Срок сдачи Прием или увольнение не позднее следующего рабочего дня Перевод на другую постоянную работу до 25 числа следующего месяца Выбор бумажной или электронной трудовой книжки до 25 числа следующего месяца Заключение или прекращение договора ГПХ не позднее следующего рабочего дня

Кроме того, надо будет отчитаться не позднее следующего рабочего дня после приостановления и возобновления трудового договора с мобилизованным сотрудником.

Будут новые коды «Приостановление» и «Возобновление».

В проекте с бумажной формой их еще нет, так как на момент ее внесения такой необходимости не было. Но в проекте электронного формата они уже есть.

Что касается договоров ГПХ, то для них будут такие коды:

ДГПХ — договор ГПХ о выполнении работ (оказании услуг);

ДАВТ — договор авторского заказа;

ДОИП — договор об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства;

ИЗЛД — издательский лицензионный договор;

ЛДПИ — лицензионный договор о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства, в том числе договор о передаче полномочий по управлению правами, заключенный с организацией по управлению правами на коллективной основе.

Виды мероприятий для договоров ГПХ будут такие: НАЧАЛО ДОГОВОРА ГПХ;

ОКОНЧАНИЕ ДОГОВОРА ГПХ.

Еще одно новшество этой формы —. Их более 400.

Надо будет указывать:

код причины увольнения (из классификатора);

причину прекращения трудового договора (строго по норме ТК или иного закона).

Например, при увольнении по собственному желанию код будет такой: п3ч1с77тк.

Подраздел 1.2 вместо СЗВ-СТАЖ

Срок сдачи этих сведений теперь более жесткий — до 25 января.

В этом подразделе, надо будет указывать сведения о СОУТ.

В отчете будет графа с районным коэффициентом. Там надо указывать надбавки за работу в регионах со сложными климатическими условиями, в формате «Х.Х».

Подраздел 1.3 для бюджетников

Сдавать отчет надо будет ежемесячно до 25 числа. По этим данным будут мониторить зарплату бюджетников.

В отчете указывают: код должности;

код категории персонала;

почетное звание;

размер оклада;

код выплат;

сумма выплаты.

Коды приведены в классификаторе. Их очень много.

Например, у бухгалтера код должности Б0045, у главбуха — Г0053.

Код выплаты по окладу — ОВ-04, по тарифной ставке — ОВ-03, за работу в выходные дни — КВ-03, за работу в ночное время — КВ-04, отпускные — СЗ-01, доплата до МРОТ — ИВ-01.

Раздел 2 вместо формы 4-ФСС

Этот отчет надо сдавать ежеквартальномесяца, следующего за кварталом.

Таблица 1 формы 4-ФСС и будущий подраздел 2.1 ЕФС-1 идентичны.

Масштабных изменений по составлению этого отчета нет.