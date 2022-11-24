Где и на каких условиях можно купить евро и доллары в России

В текущем году в России начался широкомасштабный отказ от долларов и евро как «недружественных» валют. При этом для некоторых россиян эти валюты остаются способом сбережения. Кому-то необходимы доллары и евро для переезда в другую страну, командировок или путешествий.

Весной ситуация с наличной валютой была непростой, банки сообщали о снижении валютной ликвидности, ЦБ вводил валютные ограничения. Сейчас ситуация стабилизировалась, большинство банков продают доллары и евро при их наличии.

В большинстве кредитных организаций Банки.ру сообщили, что при покупке до 3 000 долларов или евро трудностей не возникнет – в кассе, скорее всего, найдется такая сумма. При этом лучше приходить в банк с утра, так как в этом случае более вероятно, что получится купить необходимую сумму и необходимую валюту. К вечеру, например, все наличные доллары могут выкупить и останутся только евро. Придется ждать следующего дня или следующего завоза валюты.

При покупке наличной валюты при себе необходимо иметь паспорт. Также при покупке на сумму более 100 000 рублей банк может запросить дополнительные документы: СНИЛС, ИНН и другие. Для более крупных сумм банк может запросить документы, подтверждающие источник происхождения средств.

Важно! Купить валюту можно только в отделении банка со спецкассой, т.е. такой, которая позволяет совершать валютные операции. В открытом доступе такой информации нет, вы можете уточнить это при обращении в банк по телефону или онлайн.

Услуга по обмену валюты в банке одной и той же сети может зависеть от региона. Также некоторые банки могут продавать валюту только в центральном офисе. Уточняйте это предварительно по телефону или онлайн.

Конвертация при покупке будет происходить по курсу банка, а не по официальному курсу ЦБ. Он может отличаться на несколько рублей, так как коммерческие банки зарабатывают на обмене валюты. При этом в течение дня курс может меняться. Также некоторые банки возьмут комиссию за совершение валютно-кассовой операции, если сумма обмена будет небольшой.

Обратите внимание, курс для покупки наличной и безналичной валюты также может отличаться.

Купить валюту в банке

Публикуем данные о возможности купить или продать наличные доллары и евро в 30 крупнейших банках.

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Купить валюту на бирже

Также можно воспользоваться покупкой валюты на Мосбирже в брокерском приложении, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

«Участие в торгах позволит купить валюту по текущему биржевому курсу. При этом, если нужна именно наличная валюта „недружественных“ стран, тогда данный метод покупки не поможет – вы купите безналичную валюту и не сможете ее перевести в наличную», – отмечает он.

Биржевой валютный курс считается наиболее оптимальным, однако, купив доллары или евро на брокерский счет, снять их в наличном виде технически невозможно (до февраля это можно было сделать после вывода на банковский счет). Если же в ближайшее время вам не потребуется валюта для совершения операций и вы хотите запастись ей на будущее, этот вариант можно рассмотреть.