Топ новостей про единый налоговый платеж: бухгалтеров ждет жаркое начало года

Можно будет все же отправлять платежки
Вместо нового уведомления может быть платежка. То есть, платить налоги можно будет практически по старым правилам, но только в 2023 году – и только если вы не отправляли уведомления раньше.
Что должно быть в такой платежке, описано в проекте поправок в приказ Минфина № 107н (п. 7 правил заполнения платежек на налоги).
В этом случае в платежках будет новый код «ДВ» для платежей за 9 месяцев.
Будет много нюансов с зарплатой за декабрь 2022
Отражать зарплату за декабрь, выплаченную в начале января, надо будет в форме 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года (по новой форме). В справку сотруднику это тоже войдет в 2023 год (срок сдачи – до 26.02.2024).
В форме 6-НДФЛ за 2022 год этих данных не будет.
Поменяются правила и для других месяцев по НДФЛ
Если человек устроится на работу в марте 2023 года, то аванс он получит в марте, а остаток зарплаты – в апреле. Значит, у него будет доход в двух месяцах, стандартный вычет по НДФЛ за 2 месяца и 2 строчки в справке (бывшей 2-НДФЛ).
То есть, зарплата одна, а дохода для НДФЛ – два.
Из справок к форме 6-НДФЛ уберут данные о перечислении налога
Будет документ о доходах и налогах, исчисленных и удержанных налоговым агентом.
После смерти человека налоговики автоматически переведут на его счет переплату по ЕНП
Срок возврата – в течение 10 дней со дня получения сведений о смерти из реестра ЗАГС.
И это еще не все!
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