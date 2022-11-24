Топ новостей про единый налоговый платеж: бухгалтеров ждет жаркое начало года

Можно будет все же отправлять платежки

Вместо нового уведомления может быть платежка. То есть, платить налоги можно будет практически по старым правилам, но только в 2023 году – и только если вы не отправляли уведомления раньше.

Что должно быть в такой платежке, описано в проекте поправок в приказ Минфина № 107н (п. 7 правил заполнения платежек на налоги).

В этом случае в платежках будет новый код «ДВ» для платежей за 9 месяцев.

Будет много нюансов с зарплатой за декабрь 2022

Отражать зарплату за декабрь, выплаченную в начале января, надо будет в форме 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года (по новой форме). В справку сотруднику это тоже войдет в 2023 год (срок сдачи – до 26.02.2024).

В форме 6-НДФЛ за 2022 год этих данных не будет.

Поменяются правила и для других месяцев по НДФЛ

Если человек устроится на работу в марте 2023 года, то аванс он получит в марте, а остаток зарплаты – в апреле. Значит, у него будет доход в двух месяцах, стандартный вычет по НДФЛ за 2 месяца и 2 строчки в справке (бывшей 2-НДФЛ).

То есть, зарплата одна, а дохода для НДФЛ – два.

Из справок к форме 6-НДФЛ уберут данные о перечислении налога

Будет документ о доходах и налогах, исчисленных и удержанных налоговым агентом.

После смерти человека налоговики автоматически переведут на его счет переплату по ЕНП

Срок возврата – в течение 10 дней со дня получения сведений о смерти из реестра ЗАГС.

И это еще не все!

С «Клерк.Премиумом» читать новости каждый день будет не нужно. Обо всех важных новшествах мы напишем в «Разборах», а разобрать конкретные ситуации помогут наши эксперты в «Консультациях».

Оставьте заявку и мы расскажем подробнее:

Зачем вам Премиум

«Клерк.Премиум» научит разбираться с самыми запутанными ситуациями. И даже если решения нет, мы подскажем, откуда его ждать. Даже практический пример покажем.

В общем, не тратьте время на поиск нужной информации и обучений, просто подпишитесь на «Клерк.Премиум»!

Получите:

помощь квалифицированных экспертов;

курсы и вебинары от лицензированного центра обучения;

консультации и регулярные разборы законодательства для бухгалтера.