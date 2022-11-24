Обзоры для бухгалтера

Топ новостей про единый налоговый платеж: бухгалтеров ждет жаркое начало года

Собрали в одну подборку самые важные моменты, которые вы могли пропустить.

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Топ новостей про единый налоговый платеж: бухгалтеров ждет жаркое начало года
Иллюстрация: Клерк.ру

Можно будет все же отправлять платежки

Вместо нового уведомления может быть платежка. То есть, платить налоги можно будет практически по старым правилам, но только в 2023 году – и только если вы не отправляли уведомления раньше.

Что должно быть в такой платежке, описано в проекте поправок в приказ Минфина № 107н (п. 7 правил заполнения платежек на налоги).

В этом случае в платежках будет новый код «ДВ» для платежей за 9 месяцев.

Будет много нюансов с зарплатой за декабрь 2022

Отражать зарплату за декабрь, выплаченную в начале января, надо будет в форме 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года (по новой форме). В справку сотруднику это тоже войдет в 2023 год (срок сдачи – до 26.02.2024).

В форме 6-НДФЛ за 2022 год этих данных не будет.

Поменяются правила и для других месяцев по НДФЛ

Если человек устроится на работу в марте 2023 года, то аванс он получит в марте, а остаток зарплаты – в апреле. Значит, у него будет доход в двух месяцах, стандартный вычет по НДФЛ за 2 месяца и 2 строчки в справке (бывшей 2-НДФЛ).

То есть, зарплата одна, а дохода для НДФЛ – два.

Из справок к форме 6-НДФЛ уберут данные о перечислении налога

Будет документ о доходах и налогах, исчисленных и удержанных налоговым агентом.

После смерти человека налоговики автоматически переведут на его счет переплату по ЕНП

Срок возврата – в течение 10 дней со дня получения сведений о смерти из реестра ЗАГС.

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