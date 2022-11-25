Банки

Рассрочка в России может обрести новое лицо. Несколько плюсов и один заметный минус

Недавно говорилось, в каких случаях рассрочка на товар или услугу может быть финансово грамотным исходом. А вот теперь эта сфера привлекает внимание Центробанка.

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Рассрочка в России может обрести новое лицо. Несколько плюсов и один заметный минус
Иллюстрация: Any Lane/pexels

ЦБ пишет, что разработал новые подходы к регулированию рассрочки. Это пока не согласованный или нормативный акт, но в ближайшем будущем инициатива будет как-то закреплена официально.

То есть это не просто предложение, для ЦБ самого потрясение, что такие изменения в законодательство вообще планируются.

В настоящее время у обладателей рассрочки нет такой защиты прав, как у банков и МФО. Например, не раскрывается в установленной форме информация об условиях договора и возможной переплате.

Какие-то определенные моменты могут еще меняться, но в целом вот что планируется сделать нового:

  1. Ввести требования к предоставленной информации об итогах и заключении договора.
  2. Ограничить размер неустойки за просрочку.
  3. Предоставить возможность клиенту запретить уступку прав требования. Это передача долга другой компании или продажа коллекторам, например.
  4. Запретить разные цены на товары в зависимости от того, покупает ли клиент в рассрочку или без нее. Интересно, конечно, коснется ли это квартир, ведь там разница может быть и миллион, и два, например.
  5. Заставить компанию раскрывать стоимость рассрочки(это если начисляется процент).
  6. Ограничить стоимость рассрочки. То есть проценты или наценку на стоимость товаров/услуг, которые покупаются таким образом. Сейчас по потребкредитам и займам МФО государство ограничивает возможные максимальные ставки в процентах.
  7. Ввести «период охлаждения» по аналогии с кредитами и страховками. То есть в течение какого-то времени можно будет вернуть товар.
  8. Прописать порядок досрочного возврата рассрочки.
  9. Обязать компании подавать сведения о рассрочке в бюро кредитных оборотов (БКИ). Сейчас рассрочки не учитываются в кредитной нагрузке, поэтому банк или МФО может выдать кредит/займ человеку, который весь в долгах из-за пары рассрочек, например. По идее, это плохо и для банка (деньги не могут вернуть), и для человека, который залезает в долговую кабалу.

В заголовке я упомянула про один заметный минус. На самом деле, он уже тут перечислен. Планируется запретить употреблять разные цены с рассрочкой или без.

Звучит-то вроде хорошо. На самом деле излагалась следующая ситуация. У ряда производителей техники, машин и других товаров рассрочка занимает немаленькую долю в продажах. Если для покупателей с рассрочкой нельзя ставить цену повыше, то эта наценка просто будет «размазана» по всем ценникам.

Хоть с рассрочкой берешь, хоть сразу платишь. Бизнес же думает о прибыли, прежде всего. Это может привести к росту цен на группы товаров.

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