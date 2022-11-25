Рассрочка в России может обрести новое лицо. Несколько плюсов и один заметный минус

ЦБ пишет, что разработал новые подходы к регулированию рассрочки. Это пока не согласованный или нормативный акт, но в ближайшем будущем инициатива будет как-то закреплена официально.

То есть это не просто предложение, для ЦБ самого потрясение, что такие изменения в законодательство вообще планируются.

В настоящее время у обладателей рассрочки нет такой защиты прав, как у банков и МФО. Например, не раскрывается в установленной форме информация об условиях договора и возможной переплате.

Какие-то определенные моменты могут еще меняться, но в целом вот что планируется сделать нового:

Ввести требования к предоставленной информации об итогах и заключении договора. Ограничить размер неустойки за просрочку. Предоставить возможность клиенту запретить уступку прав требования. Это передача долга другой компании или продажа коллекторам, например. Запретить разные цены на товары в зависимости от того, покупает ли клиент в рассрочку или без нее. Интересно, конечно, коснется ли это квартир, ведь там разница может быть и миллион, и два, например. Заставить компанию раскрывать стоимость рассрочки(это если начисляется процент). Ограничить стоимость рассрочки. То есть проценты или наценку на стоимость товаров/услуг, которые покупаются таким образом. Сейчас по потребкредитам и займам МФО государство ограничивает возможные максимальные ставки в процентах. Ввести «период охлаждения» по аналогии с кредитами и страховками. То есть в течение какого-то времени можно будет вернуть товар. Прописать порядок досрочного возврата рассрочки. Обязать компании подавать сведения о рассрочке в бюро кредитных оборотов (БКИ). Сейчас рассрочки не учитываются в кредитной нагрузке, поэтому банк или МФО может выдать кредит/займ человеку, который весь в долгах из-за пары рассрочек, например. По идее, это плохо и для банка (деньги не могут вернуть), и для человека, который залезает в долговую кабалу.

В заголовке я упомянула про один заметный минус. На самом деле, он уже тут перечислен. Планируется запретить употреблять разные цены с рассрочкой или без.

Звучит-то вроде хорошо. На самом деле излагалась следующая ситуация. У ряда производителей техники, машин и других товаров рассрочка занимает немаленькую долю в продажах. Если для покупателей с рассрочкой нельзя ставить цену повыше, то эта наценка просто будет «размазана» по всем ценникам.

Хоть с рассрочкой берешь, хоть сразу платишь. Бизнес же думает о прибыли, прежде всего. Это может привести к росту цен на группы товаров.