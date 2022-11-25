Рассрочка в России может обрести новое лицо. Несколько плюсов и один заметный минус

ЦБ пишет, что разработал новые подходы к регулированию рассрочки. Это пока не согласованный или нормативный акт, но в ближайшем будущем инициатива будет как-то закреплена официально.
То есть это не просто предложение, для ЦБ самого потрясение, что такие изменения в законодательство вообще планируются.
В настоящее время у обладателей рассрочки нет такой защиты прав, как у банков и МФО. Например, не раскрывается в установленной форме информация об условиях договора и возможной переплате.
Какие-то определенные моменты могут еще меняться, но в целом вот что планируется сделать нового:
- Ввести требования к предоставленной информации об итогах и заключении договора.
- Ограничить размер неустойки за просрочку.
- Предоставить возможность клиенту запретить уступку прав требования. Это передача долга другой компании или продажа коллекторам, например.
- Запретить разные цены на товары в зависимости от того, покупает ли клиент в рассрочку или без нее. Интересно, конечно, коснется ли это квартир, ведь там разница может быть и миллион, и два, например.
- Заставить компанию раскрывать стоимость рассрочки(это если начисляется процент).
- Ограничить стоимость рассрочки. То есть проценты или наценку на стоимость товаров/услуг, которые покупаются таким образом. Сейчас по потребкредитам и займам МФО государство ограничивает возможные максимальные ставки в процентах.
- Ввести «период охлаждения» по аналогии с кредитами и страховками. То есть в течение какого-то времени можно будет вернуть товар.
- Прописать порядок досрочного возврата рассрочки.
- Обязать компании подавать сведения о рассрочке в бюро кредитных оборотов (БКИ). Сейчас рассрочки не учитываются в кредитной нагрузке, поэтому банк или МФО может выдать кредит/займ человеку, который весь в долгах из-за пары рассрочек, например. По идее, это плохо и для банка (деньги не могут вернуть), и для человека, который залезает в долговую кабалу.
В заголовке я упомянула про один заметный минус. На самом деле, он уже тут перечислен. Планируется запретить употреблять разные цены с рассрочкой или без.
Звучит-то вроде хорошо. На самом деле излагалась следующая ситуация. У ряда производителей техники, машин и других товаров рассрочка занимает немаленькую долю в продажах. Если для покупателей с рассрочкой нельзя ставить цену повыше, то эта наценка просто будет «размазана» по всем ценникам.
Хоть с рассрочкой берешь, хоть сразу платишь. Бизнес же думает о прибыли, прежде всего. Это может привести к росту цен на группы товаров.