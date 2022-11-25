Право на страховое возмещение по ОСАГО: у кого оно есть и что про это надо знать

Новый Пленум по автогражданке

Речь идёт о постановлении Пленума Верховного Суда от 08.11.2022 № 31 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». В связи с его выходом признаны утратившими силу прежние разъяснения ВС по теме ОСАГО, закреплённые постановлением Пленума от 26.12.2017 № 58.

Отметим, что Пленум ВС № 31 по ОСАГО – это обширный документ, включающий разъяснения и комментарии на 139 пунктов.

В частности, его п. 14 – 17 посвящены кругу лиц, имеющих право на получение страхового возмещения.

Что говорит закон

В силу абз. 6 п. 1 ст. 1 закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее – закон об ОСАГО) право на возмещение вреда имуществу, жизни или здоровью, который был причинен при использовании транспортного средства иным лицом, имеет потерпевший.

То есть в том числе:

пешеход;

водитель транспортного средства, которым причинен вред;

пассажир т/с – участник ДТП.

Какие должны быть права на имущество

Право на получение страхового возмещения в связи с повреждением имущества есть у потерпевшего как лица, владеющего имуществом на праве собственности или ином вещном праве.

А вот владеющие имуществом на ином праве (в частности, по договору аренды) либо использующие его в силу полномочия по доверенности, самостоятельным правом на страховое возмещение не обладают. Но это общее правило. Иной подход может быть зафиксирован договором или доверенностью.

Если потерпевший погиб

В случае смерти потерпевшего в результате ДТП право на получение страховой выплаты принадлежит следующим лицам (ст. 1088 ГК, п. 6 ст. 12 закона об ОСАГО):

нетрудоспособным на иждивении умершего или имевшим ко дню его смерти право на получение от него содержания;

ребенку умершего, родившемуся после его смерти;

одному из родителей, супругу либо другому члену семьи независимо от его трудоспособности, который не работает и занят уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими 14 лет либо достигшими, но по мед. заключению нуждающимися по здоровью в постороннем уходе;

лицу на иждивении умершего и ставшему нетрудоспособным в течение пяти лет после его смерти.

Размер положенной этим лицам (они же выгодоприобретатели) страховой выплаты за причинение вреда жизни потерпевшего составляет (п. 7 ст. 12 закона об ОСАГО):

475 000 рублей ;

; не более 25 000 руб. в счет возмещения расходов на погребение – тем, кто понёс такие траты.

Если перечисленные лица отсутствуют в принципе, право на возмещение вреда имеют супруг/родители/дети потерпевшего, не отнесенные к аналогичным категориям, перечисленным в п. 1 ст. 1088 ГК. Также такое право есть у иных граждан, у которых потерпевший находился на иждивении, если он не имел самостоятельного дохода (п. 6 ст. 12 закона об ОСАГО).

Делёж страховой выплаты

Если в установленный Законом об ОСАГО срок не все имеющие право по гражданскому законодательству на возмещение вреда в случае смерти кормильца обратились к страховой компании за выплатой страхового возмещения, её по договору ОСАГО выдают в пользу обратившихся к страховщику (п. 6 и 8 ст. 12 закона об ОСАГО).

Лицо, имеющее право на возмещение по договору ОСАГО в случае смерти потерпевшего, обратившееся за ним после того, как оно уже выплачено другим лицам, может требовать с них причитающуюся ему часть страховой выплаты (абз. 3 п. 8 ст. 12 закона об ОСАГО).

Причём действует ограничение: страховую компанию, правомерно выплатившую возмещение ранее обратившимся лицам, нельзя обязать выплатить дополнительное возмещение сверх установленного законом размера.