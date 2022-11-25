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Как рассчитываются и уплачиваются пени с 2023 года

Пени в 2023 году рассчитывают и уплачивают по особым правилам. Связано это с введением ЕНП и действием временного порядка расчета пеней.

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Как рассчитываются и уплачиваются пени с 2023 года
Иллюстрация: Eduardo Casajús Gorostiaga/unsplash

До какого числа действуют временные нормы и что предусматривают, а также по какой формуле считать пени и как их уплачивать в условиях применения ЕНП, расскажем в статье.

Что такое пени

Термин «пени» детализирован в п. 1 ст. 75 НК.

Чтобы правильно рассчитать сумму пеней, нужны дополнительные расшифровки. В первую очередь важно учесть особенности подсчета количества дней просрочки: 

Об остальных расчетных тонкостях, а также о том, как меняется порядок расчета пеней в 2023 году в связи с введением ЕНС и ЕНП, расскажем далее.

Правила расчета пеней в 2023 году

В 2023 году продолжат применяться временные правила расчета пеней. Кроме того, многие нормы налогового законодательства с будущего года будут действовать в новой редакции в связи с введением единого налогового платежа (ЕНП) и единого налогового счета (ЕНС).

В том числе будет изменен текст ст. 75 НК «Пеня».

Напомним, что введенные в 2022 году временные правила скорректировали порядок расчета процентной ставки пеней для компаний: 

Пени уплачиваются за счет средств, учтенных на ЕНС. Инспекция зачтет необходимую сумму в счет уплаты пеней.

Расчетная формула

Подсчет суммы пеней производится по формуле: 

В последнее время ключевая ставка ЦБ, на основании которой рассчитывается сумма пеней, часто меняется. С февраля по ноябрь 2022 года этот показатель изменялся семь раз: 

Изменения ставки ЦБ учитываются в расчетах.

Пример

Компания ООО «Металлические конструкции» уплатила налог позже установленного срока. При наступлении срока уплаты налога возникло отрицательное сальдо ЕНС в сумме 380 602 руб.

По данным с сайта ЦБ, в период просрочки ключевая ставка менялась дважды: первые десять дней просрочки ставка составляла 9,5%, а оставшиеся пять дней — 8%. Это изменение ставки учитывается при расчете пеней.

Сумма пеней = 380 602 руб. × ((10 дн. × 1/300 × 9,5%) + (5 дн. × 1/300 × 8%))= 1 713 руб.

Эту сумму инспекция зачтет в счет уплаты пеней.

В некоторых случаях при наличии отрицательного сальдо ЕНС пени не начисляются и не уплачиваются — список таких ситуаций с 2023 года пополнился. Об этом расскажем в следующем разделе.

Когда пени не начисляют

Если налогоплательщик вовремя и в полном объеме выполняет обязательства перед бюджетом, пени ему инспекция не начислит. Но и при наличии недоимки в некоторых случаях закон позволяет не начислять и не уплачивать пени. 

В следующем разделе расскажем о том, как в 2023 году уплачиваются пени.

Два платежных правила

С введением ЕНП и ЕНС пени уплачиваются в следующем порядке:

 

В части уплаты взносов на травматизм правила не изменились — для уплаты пеней оформляется отдельное платежное поручение.

Итоги

В 2023 году действуют временные правила по расчету пеней — ставка для компаний и ИП принимается равной 1/300 действующей в этом периоде ключевой ставки ЦБ.

Изменились правила уплаты пеней в связи с введением ЕНП: пени уплачиваются за счет денежных средств, учтенных на ЕНС. Налоговики сами зачтут их при наличии положительного сальдо на этом счете.

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