Как рассчитываются и уплачиваются пени с 2023 года

До какого числа действуют временные нормы и что предусматривают, а также по какой формуле считать пени и как их уплачивать в условиях применения ЕНП, расскажем в статье.
Что такое пени
Термин «пени» детализирован в п. 1 ст. 75 НК.
Чтобы правильно рассчитать сумму пеней, нужны дополнительные расшифровки. В первую очередь важно учесть особенности подсчета количества дней просрочки:
Об остальных расчетных тонкостях, а также о том, как меняется порядок расчета пеней в 2023 году в связи с введением ЕНС и ЕНП, расскажем далее.
Правила расчета пеней в 2023 году
В 2023 году продолжат применяться временные правила расчета пеней. Кроме того, многие нормы налогового законодательства с будущего года будут действовать в новой редакции в связи с введением единого налогового платежа (ЕНП) и единого налогового счета (ЕНС).
В том числе будет изменен текст ст. 75 НК «Пеня».
Напомним, что введенные в 2022 году временные правила скорректировали порядок расчета процентной ставки пеней для компаний:
Пени уплачиваются за счет средств, учтенных на ЕНС. Инспекция зачтет необходимую сумму в счет уплаты пеней.
Расчетная формула
Подсчет суммы пеней производится по формуле:
В последнее время ключевая ставка ЦБ, на основании которой рассчитывается сумма пеней, часто меняется. С февраля по ноябрь 2022 года этот показатель изменялся семь раз:
Изменения ставки ЦБ учитываются в расчетах.
Пример
Компания ООО «Металлические конструкции» уплатила налог позже установленного срока. При наступлении срока уплаты налога возникло отрицательное сальдо ЕНС в сумме 380 602 руб.
По данным с сайта ЦБ, в период просрочки ключевая ставка менялась дважды: первые десять дней просрочки ставка составляла 9,5%, а оставшиеся пять дней — 8%. Это изменение ставки учитывается при расчете пеней.
Сумма пеней = 380 602 руб. × ((10 дн. × 1/300 × 9,5%) + (5 дн. × 1/300 × 8%))= 1 713 руб.
Эту сумму инспекция зачтет в счет уплаты пеней.
В некоторых случаях при наличии отрицательного сальдо ЕНС пени не начисляются и не уплачиваются — список таких ситуаций с 2023 года пополнился. Об этом расскажем в следующем разделе.
Когда пени не начисляют
Если налогоплательщик вовремя и в полном объеме выполняет обязательства перед бюджетом, пени ему инспекция не начислит. Но и при наличии недоимки в некоторых случаях закон позволяет не начислять и не уплачивать пени.
В следующем разделе расскажем о том, как в 2023 году уплачиваются пени.
Два платежных правила
С введением ЕНП и ЕНС пени уплачиваются в следующем порядке:
В части уплаты взносов на травматизм правила не изменились — для уплаты пеней оформляется отдельное платежное поручение.
Итоги
В 2023 году действуют временные правила по расчету пеней — ставка для компаний и ИП принимается равной 1/300 действующей в этом периоде ключевой ставки ЦБ.
Изменились правила уплаты пеней в связи с введением ЕНП: пени уплачиваются за счет денежных средств, учтенных на ЕНС. Налоговики сами зачтут их при наличии положительного сальдо на этом счете.