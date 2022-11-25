Бюджетный учет

Бюджетный учет: что изменилось в Инструкциях 162н, 174н, 183н

На момент подготовки статьи в Инструкции по применению планов счетов № 162н, 174н, 183н не вносились изменения в части отражения безвозмездных поступлений и передач НФА с 2022 года.

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Бюджетный учет: что изменилось в Инструкциях 162н, 174н, 183н
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Бухгалтерские записи по-прежнему должны формироваться с учетом счетов 304 04 «Внутриведомственные расчеты», 401 10 «Доходы финансовых финансов года», 401 20 «Расходы финансовых финансов года» (стр. 7, 10, 12, 13, 16, 17, 23). , 26 Инструкции № 162н, п. 9, 12, 17, 22, 34, 37 Инструкции № 174н,п. 9, 12, 17, 22, 34, 37 Инструкции № 183н).

По разъяснениям методологов Минфина, бухгалтерские записи по синтетическим счетам бухгалтерского учета остались прежними (п. 3 Инструкции № 183н).

Иными словами, новый порядок формирования номеров счетов 304 04 «Внутриведомственные расчеты», 401 20 «Расходы финансовых финансов года» в соответствии с Порядком № 85н отражении безвозмездных передач НФА еще не нашел отражения в Инструкциях по применению планов счетов № 162н, 174н, 183н . Поэтому для стандартных норм законодательства порядок формирования счета с выполнением новых КВР 801 – 809 для счетов 304 04, 401 20 при отражении безвозмездной передачи НФА необходимо зафиксировать в статистике.

Это довольно приблизительная оценка требований Порядка № 85н и Инструкций по применению планов счетов № 162н, 174н, 183н, предполагается установление правоотношений отражать в 1 – 17 разрядах номера счета, уникальных нулевых значений, времени КБК для оценки аналитики (п. 2 Инструкции № 162н , п. 2.1 Инструкции № 174н).

Разъяснения по отражению в бухгалтерском учете безвозмездных неденежных поступлений и передач доведены письмам Минфина от 27.09.2022 № 02-07-07/93188 в возрасте.

В Таблице 1 указаны случаи безвозмездного поступления НФА бюджетному, автономному учреждению, применяемому с 2022 года , в соответствии с таблицей бухгалтерских записей, приведенной в письме Минфина от 27.09.2022 № 02-07-07/93188.

В Таблице 2 обнаружены случаи безвозмездной передачи НФА бюджетным, автономным учреждениям, применяемым с 2022 года , в соответствии с протоколами бухгалтерских записей, приведенной в письме Минфина от 27.09.2022 № 02-07-07/93188.

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