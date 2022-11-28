Как малый бизнес могут исключить из реестра МСП и когда суды не помогут

Почему компанию исключили из реестра МСП

Нормы законов

Сведения о компаниях и ИП исключаются из реестра МСП 10 июля текущего календарного года, в том числе, если эти лица не представили сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год (подп. 5 п. 5 ст. 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ).

Компании обязаны представлять расчет по страховым взносам не позднее 30-го числа месяца, следующего за расчетным или отчетным периодом (п. 7 ст. 431 НК).

Ошибка организации

По мнению налоговиков, компания не представила сведения о своей среднесписочной численности за 2020 год.

Ошибка организации состояла в том, что сведения о среднесписочной численности работников за 2020 год она представила по старой форме, как и расчет по страховым взносам за 2020 год.

Компания не учла поправки, которые внесли в статью 80 НК. Они вступили в силу с 01.01.2021. И их надо было применять к подаче расчетов по страховым взносам, начиная с расчета по итогам 2020 года.

Поэтому налоговики потребовали уточненку по страховым взносам за 2020 год. А пока организацию исключили из реестра МСП. Но пообещали, что когда получат уточненку, то внесут сведения о компании в реестр. А именно 10-го числа месяца, на 1-е число месяца которого у инспекции будет сведения о численности (подп. 1, 5.1 п. 5 ст. 4.1 Закона № 209-ФЗ).

Почему арбитры потребовали восстановить компанию в реестре

Судьи разобрались, на какие изменения в статье 80 НК сослались налоговики. ФНС не вправе требовать от налогоплательщиков включать в налоговую декларацию или расчет сведений, которые не связаны с исчислением и уплатой налогов и взносов.

Исключение – сведения о среднесписочной численности работников. Их можно включить в расчет по страховым взносам.

Начиная с расчета по страховым взносам за 2020 год, сведения о среднесписочной численности работников представляются в инспекции в составе расчета по страховым взносам не позднее 30 января года, следующего за расчетным периодом.

Тем не менее, компания 30.12.2020 предоставила налоговикам сведения о среднесписочной численности работников за 2020 и расчет по страховым взносам.

И главное – налоговики приняли документы 01.01.2021 в электронной форме. Среднесписочная численность работников по состоянию на 01.01.2021 составила 9 человек.

Судьи решили, что в момент представления документов их форма соответствовала регламенту. И что особенно важно – у налоговиков была информация о численности сотрудников компании. Поэтому организацию исключили из реестра МСП незаконно (постановление АС Дальневосточного округа от 26.10.2022 № Ф03-5004/2022).

Выводы

Понятно, почему компания отказалась терять почти год пребывания в реестре МСП. Достаточно посмотреть на постановление АС Уральского округа от 18.05.2022 № Ф09-2009/22.

Компания применяла пониженный тариф страховых взносов. Однако налоговики сочли, что она делала это незаконно. Из реестра МСП ее исключили из-за неподачи сведений.

Первая инстанция поддержала компанию. Сведения в реестре носят технический, а не правоподтверждающий характер. Организация соответствует критериям МСП.

Но кассация поменяла решение. Включение в реестр – обязательное условие, чтобы считаться МСП (ст. 3 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ). Если компании в реестре нет, формально она не входит в МСП, и не имеет права на льготы.