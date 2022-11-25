Основной порядок бухгалтерского учета аренды у арендатора: важные детали

Что такое основной способ

Для арендатора основным является способ, при котором на дату начала аренды признается право пользования арендованным активом и обязательство по аренде.

На балансе арендатора мы будем видеть в течение всего срока аренды:

Актив в форме права пользования; В пассиве будем видеть обязательства по аренде.

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Как формируется стоимость права пользования активом

Право пользования предметом аренды (активом) оценивается по фактической стоимости, включающей (п. 13 ФСБУ 25/2018):

величину первоначальной оценки обязательства по аренде;

арендные платежи, осуществленные на дату начала аренды;

затраты арендатора в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях;

величину оценочного обязательства, которое в будущем, при возврате предмета аренды, необходимо будет исполнить арендатору исходя из условий договора. Это может быть обязательство по демонтажу, перемещению предмета аренды, восстановлению окружающей среды, восстановлению предмета аренды до требуемого договором аренды состояния и т.п.

В пассиве баланса мы формируем обязательство по аренде, которое исходно определяется как приведенная стоимость будущих арендных платежей. В последующем это обязательство по аренде увеличивается на начисленные проценты. По своей сути, это проценты за отсрочку платежа, т.к. смысл аренды в том, что мы не приобретаем в собственность какой-то предмет, а мы им пользуемся.

Деньги во времени меняют свою стоимость, т.е. закладываются отсроченные начисленные проценты. Обязательство по аренде в течение срока аренды уменьшается на фактически уплаченные суммы.

Оценочная сумма затрат на предстоящий демонтаж и т.п. – это резерв предстоящих расходов.

Поскольку право пользования – это актив, а актив дает нам в будущем экономические выгоды, значит по мере извлечения этих экономических выгод, мы будем амортизировать ППА.

В отчете о прибыли и убытках мы учитываем расходы по аренде. Они будут отражаться не в сумме начисленной арендной платы, а будут складываться из амортизации ППА и процентные расходы, связанные с отсрочкой внесения обязательств по аренде. Дополнительные арендные платежи, например возмещение коммунальных услуг, как переменные платежи в обычном порядке включаются в расходы и попадают в отчет о прибыли и убытках.

Арендные платежи вносятся по условиям договора помесячно или поквартально, но с точки зрения БУ арендный платеж включает два компонента:

погашение ДЗ в виде арендных обязательств (отсроченных обязательств), т.е. они рассчитываются по дисконтированной оценке

процентный платеж, т.е. как бы плата за отсрочку при использовании объекта без выкупа.

Как формируется ППА у арендатора

В общем случае ППА в первоначальной оценке берется по фактической стоимости, включающей:

первоначальную оценку обязательства по аренде;

арендные платежи, которые уже осуществлены на дату предоставления предмета аренды, т.е. первоначальный платеж в виде аванса за последний месяц аренды, обеспечительный платеж. Но если по договору предусматривается, что обеспечительный платеж будет в случае каких-то повреждений зачтен в качестве арендной платы, то он также учитывается. Если обеспечительный платеж подлежит возврату, а не зачету, он не включается в ППА.

затраты арендатора, связанные с поступлением предмета аренды и доведением его до нужного состояния (всё до момента ввода в эксплуатацию).

величина оценочного обязательства, связанного с получением предмета аренды (будущие расходы на демонтаж и т.п.)

Это обязательство будет возникать не у всех. Оно рассчитывается по правилам 21 ПБУ, возникает и подлежит оценке, если оно совершенно очевидно вытекает из прошедших событий и предстоит погашению в будущем. Если оценка невозможна, то этот компонент в расчете не используется.

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