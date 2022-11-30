Сертификация для бизнеса: к кому обратиться?

Компании, которые стремятся к развитию бизнеса, при наличии соответствующих сертификатов соответствия могут документально подтвердить безопасность реализуемого товара.

Где пройти сертификацию, как выбрать компанию и на что делать упор, разбираем ниже.

На что обратить внимание при выборе компании для сертификации

Успешное прохождение процедуры сертификации продукции положительно влияет на репутацию компании и служит весомым преимуществом перед конкурентами.

Процесс длится от 20 дней до 2 месяцев. Сроки зависят от сложности работы, объема товарной группы. Цена повышается, если нужно юридическое организационное сопровождение и непосредственное документальное оформление.

Производят сертификацию только аттестованные учреждения, у которых есть аккредитация на данный вид деятельности и они внесены в соответствующий реестр Росаккредитации.

Когда найдете такое учреждение, нужно подать заявку, а также предоставить необходимые документы. После рассмотрения документов эксперты за короткое время рассмотрят заявление, сделают анализ документов и составят индивидуальную сертификационную схему.

Сертификация для бизнеса: компании-лидеры отечественного рынка

Услуги такого плана предоставляют, например, компании:

Серконс;

Certification Group;

Стандарт-Москва.

Серконс

Группа компаний «Серконс» специализируется на сертификации продукции «под ключ». Работа выполняется с учетом установленных технических регламентов Таможенного союза ЕАЭС. Наличие собственных лабораторий позволяет проводить сертификацию в Москве, Казани и Санкт-Петербурге. Профильные эксперты и инженеры компании оказывают помощь бизнесу.

Главное назначение – вывод на рынки широкого спектра товаров от детских игрушек до промышленного оборудования.

Владелец компании – Ихсан Бозкурт, крупный предприниматель родом из Турции. Бизнесмен считает, что в России только сейчас начинается развитие сертификационного рынка. Поэтому он вкладывает колоссальные средства в открытие испытательных центров и органов.

Основная специализация компании «Серконс»:

обязательная и добровольная сертификация;

экспертиза промышленной и пожарной безопасности

охрана труда;

экологическое проектирование;

разработка технической документации;

внедрение систем менеджмента.

«Серконс» – это многофункциональный испытательный центр и ряд лабораторий, позволяющих проводить исследования и испытания продукции на предмет соответствия установленным техническим регламентам.

Серконс специализируется на сертификации оборудования для крупного бизнеса. Основными сферами выступают:

нефтедобыча и нефтехимия;

строительство;

проектирование;

обрабатывающая промышленность;

автомобилестроение;

судостроение;

пищевая обработка и т.д.

Компания работает с крупными предприятиями, проектными институтами, строительно-монтажными организациями. Направления деятельности зависят от конкретного филиала и особенностей региона, где он находится.

Серконс занимает лидирующую позицию среди органов, аккредитованных на большинство технических регламентов ЕАЭС. Работа проводится исключительно через собственные лаборатории, что является гарантом быстрого и достоверного результата.

Certification Group

Certification Group – это отечественный холдинг разрешительной документации. Компания оказывает широкий спектр услуг в области подтверждения соответствия стандартам продукции, услуг и систем менеджмента.

Руководитель компании Certification Group – Максим Громов, считает главным предназначением своей компании, забота о нации, забота о гражданах, забота о безопасности нашей страны.

Испытательные центры компании являются реальным инструментом для облегчения доступа производителей и поставщиков продукции ко всем видам испытаний.

Холдинг Certification Group представлен собственными лабораториями и органами по сертификации продукции. В компетенцию специалистов входит предоставление комплексных услуг под ключ:

подтверждение соответствия требованиям ГОСТ Р и ТР;

подтверждение соответствия техническим регламентам ЕАЭС;

сертификация пожарной безопасности;

внедрение систем менеджмента качества ISO.

Ведущий российский холдинг имеет широкую филиальную сеть, и функционирует не только в пределах России, но и в других странах ЕАЭС. Эксперты и инженеры в области сертификации помогают в получении разрешительной документации среднему и крупному бизнесу, а также отдельным представительствам.

Основные сферы деятельности:

автомобилестроение;

продукция для детей (игрушки);

парфюмерия и бытовая химия;

средства индивидуальной защиты;

сельскохозяйственная техника;

товары народного потребления;

легкая промышленность;

пищевая промышленность и алкогольная продукция;

производство оборудования;

строительство;

нефтедобыча и переработка.

Материально-техническая база холдинга включает уникальное оборудование, аналогов которого не существует на территории России. За счет передовых устройств проводятся микробиологические, селекционные и химические испытания, сопротивление материалов и предсерийное моделирование.

Стандарт-Москва

Стандарт-Москва – это многопрофильный российский проект, способствующий развитию национального бизнеса, поддерживающий политику импортозамещения как метода стабилизации экономики страны.

Основным направлением компании является подтверждение соответствия продукции в форме сертификации. Работы по сертификации проводятся строго в соответствии с техническими регламентами ТС и ЕАЭС. Эксперты и инженеры компании имеют внушительный опыт и стаж работы, что позволяет проводить сертификацию быстро, а главное законно. Цель компании – вывод на рынки широкого спектра безопасных электротехнических товаров и других товаров бытового назначения.

Основатель компании – Алексей Тюльпин. По мнению руководителя, поддержка малого, среднего и крупного сертификационного бизнеса в современных реалиях необходима для его становления и развития.

Стандарт-Москва предоставляет как единичные, так и комплексные услуги, ориентированные на малый и средний бизнес, создает возможности, которые повысят доходы предпринимателей.

Помимо сертификационных услуг, для клиентов доступны:

Регистрационные услуги.

Регистрация ИП, регистрация ООО, смена юридического адреса, смена учредителей, бухгалтерское сопровождение, юридическое сопровождение, ликвидация ИП, ликвидация ООО и т. д.

Услуги по охране труда.

Специальная оценка условий труда.

Электронная подпись.

Для торгов, отчетности, физических лиц и т. д.

Банкротство.

Стандарт-Москва сегодня – это не узконаправленная работа по подтверждению безопасности продукции, это еще и социальная платформа для малого и среднего бизнеса. Профильные эксперты и специалисты помогают увеличивать доходы организаций, что автоматически положительно отражается на экономике.

У компании помимо трёх московских офисов есть представительства в Серпухове, Орле, Санкт-Петербурге и Махачкале.

На базе компании функционирует аккредитованный орган по сертификации «СМ-Групп». ОС «СМ-Групп» аккредитован Росаккредитацией в сфере подтверждения соответствия электротехнического оборудования, аппаратов, приборов, используемых населением в быту, а также машин и промышленного оборудования, и оборудования работающего под избыточным давлением.

В арсенале также имеются аккредитованные испытательные лаборатории, персональная система добровольной сертификации СДС «Стандарт-Москва», знаком соответствия системы маркируются товары народного производства, что служит гарантом их качества и безопасности.

Популярные услуги компании в сфере подтверждения соответствия:

обязательная и добровольная сертификация продукции;

регистрация медицинских изделий и препаратов;

содействие в регистрации деклараций соответствия;

испытания продукции;

разработка технической документации;

внедрение систем менеджмента.

Многопрофильная платформа Стандарт-Москва помогает в регистрации бизнеса и последующем его ведении без рисков. Полноценная экспертная поддержка доступна по всем направлениям. Авторский проект помогает развитию бизнеса России.