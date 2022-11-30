Кто должен возмещать моральный вред: новые разъяснения ВС

Пленум-2022 по моральному вреду

Речь идёт о постановлении Пленума Верховного Суда от 15.11.2022 № 33. Оно было принято, чтобы обеспечить единство практики применения судами норм о компенсации морального вреда (далее – Пленум ВС № 33).

При этом одновременно признаны утратившими силу прежние разъяснения ВС по моральному вреду, который он давал в давнишнем постановлении Пленума от 20.12.1994 № 10.

Отметим, что Пленум ВС № 33 содержит более 68 правовых позиций по вопросам компенсации морального вреда. Он затрагивает как общие, так и отдельные условия возложения такой обязанности.

Общие условия возложения обязанности компенсировать моральный вред приведены в п. 12 – 23 Пленума ВС № 33.

Условия ответственности

Обязанность компенсировать моральный вред суд может возложить на причинителя вреда при наличии предусмотренных законом оснований и условий применения данной меры гражданско-правовой ответственности.

А именно:

Физических или нравственных страданий потерпевшего. Неправомерных действий или бездействия причинителя вреда. Причинной связи между неправомерными действиями/бездействием и моральным вредом. Вины причинителя вреда.

При этом потерпевший-истец по делу о компенсации морального вреда должен доказать:

Факт нарушения его личных неимущественных прав либо посягательства на его нематериальные блага.

Что ответчик – это лицо, действия/бездействие которого повлекли эти нарушения, или лицо, в силу закона обязанное возместить вред.

Вина в причинении морального вреда предполагается, пока не доказано обратное. Отсутствие вины в причинении вреда доказывает лицо, причинившее вред.

В случаях, предусмотренных законом, компенсация морального вреда происходит независимо от вины причинителя вреда. А именно:

п. 1 ст. 1070 ГК – вред гражданину в результате незаконных осуждения/привлечения к уголовной ответственности/заключения под стражу или подписки о невыезде/привлечения к административной ответственности в виде ареста;

– вред гражданину в результате незаконных осуждения/привлечения к уголовной ответственности/заключения под стражу или подписки о невыезде/привлечения к административной ответственности в виде ареста; ст. 1079 ГК – вред от деятельности, создающей повышенную опасность для окружающих;

– вред от деятельности, создающей повышенную опасность для окружающих; ст. 1095 ГК – вред от недостатков товара, работы или услуги;

– вред от недостатков товара, работы или услуги; ст. 1100 ГК – вред жизни или здоровью от источника повышенной опасности, в результате незаконного осуждения и т. п., от распространения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию и др.

Моральный вред, причиненный правомерными действиями, компенсации не подлежит.

Что такое физические и нравственные страдания

ВС разъяснил, что под физическими страданиями следует понимать:

физическую боль, связанную с причинением увечья, иным повреждением здоровья;

либо заболевание, в т. ч. перенесенное в результате нравственных страданий;

ограничение возможности передвижения вследствие повреждения здоровья;

неблагоприятные ощущения или болезненные симптомы.

А под нравственными страданиями понимаются страдания, относящиеся к душевному неблагополучию. То есть нарушению душевного спокойствия человека. Это:

чувства страха, унижения, беспомощности, стыда, разочарования;

осознание своей неполноценности из-за ограничений, обусловленных причинением увечья;

переживания в связи с утратой родственников, потерей работы, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, раскрытием семейной или врачебной тайны, распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию, временным ограничением или лишением каких-либо прав;

другие негативные эмоции.

Отсутствие заболевания или иного повреждения здоровья, находящегося в причинно-следственной связи с физическими или нравственными страданиями потерпевшего, само по себе не является основанием для отказа в иске о компенсации морального вреда.

Факт вреда здоровью

Причинение морального вреда потерпевшему в связи с причинением вреда его здоровью во всех случаях предполагается.

И сам факт причинения вреда здоровью, в том числе при невозможности точно определить его степени тяжести, – достаточное основание для удовлетворения иска о компенсации морального вреда.

Привлечение причинителя вреда здоровью к уголовной или административной ответственности не является обязательным условием для удовлетворения судом иска.

Нарушение иных прав

Если закон обязывает ответчика компенсировать моральный вред в силу факта нарушения иных прав потерпевшего (например, ст. 15 закона о защите прав потребителей), при доказанности факта нарушения права гражданина (потребителя) суд не может отказать в компенсации морального вреда.

Вред от преступления

Факт причинения морального вреда потерпевшему от преступления, в том числе преступления против собственности, не нужно доказывать, если суд при исследовании фактических обстоятельств дела установил, что это преступление нарушает личные неимущественные права потерпевшего либо посягает на его нематериальные блага.

Что такое причинная связь

Наличие причинной связи между противоправным поведением причинителя вреда и моральным вредом (страданиями как последствиями нарушения личных неимущественных прав или посягательства на иные нематериальные блага) означает, что противоправное поведение повлекло негативные последствия в виде физических или нравственных страданий потерпевшего.

Кто отвечает

По общему правилу ответственность за причинение морального вреда лежит на лице, причинившем вред (п. 1 ст. 1064 ГК).

Если предусмотрено законом, обязанность компенсировать моральный вред суд может возложить на лиц, не являющихся причинителями вреда. Например:

на Российскую Федерацию, субъект РФ, муниципальное образование – за моральный вред от незаконных действий/бездействия госорганов, органов местного самоуправления либо их должностных лиц;

на родителей/усыновителей, опекунов несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет (малолетнего), организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую был помещен под надзор малолетний, образовательную, медицинскую или иную организацию, обязанную надзирать за малолетним, под надзором которых он временно находился, либо на лицо, осуществлявшее надзор над малолетним на основании договора – за моральный вред малолетним.

Ответственность за моральный вред несовершеннолетним от 14 до 18 лет определяет ст. 1074 ГК.

Трудовые отношения

Моральный вред, причиненный работником при исполнении трудовых/служебных/должностных обязанностей, компенсирует работодатель (п. 1 ст. 1068 ГК).

Не освобождают работодателя от обязанности компенсировать моральный вред, причиненный таким работником, следующие обстоятельства:

осуждение или привлечение к административной ответственности работника как непосредственного причинителя вреда;

прекращение в отношении его уголовного дела и/или уголовного преследования, производства по делу об административном правонарушении.

Договоры ГПХ

Обязанность компенсировать моральный вред, причиненный гражданином, выполняющим работу на основании гражданско-правового договора, может быть возложена на юридическое лицо или гражданина, которыми с причинителем вреда был заключен такой договор.

Условие: причинитель вреда действовал или должен был действовать по заданию данного юрлица или гражданина и под его контролем за безопасным ведением работ.

Источники повышенной опасности

Моральный вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих, компенсирует владелец источника повышенной опасности (ст. 1079 ГК).

В свою очередь моральный вред от взаимодействия источников повышенной опасности (столкновения транспортных средств и т. п.) третьему лицу (например, пассажиру, пешеходу) компенсируют солидарно владельцы таких источников.

При этом отсутствие вины владельца источника повышенной опасности, участвовавшего во взаимодействии таких источников, повлекшее вред третьему лицу, не основание освобождения его от обязанности компенсировать моральный вред.

Моральный вред от взаимодействия источников повышенной опасности уже их владельцам компенсируют на общих основаниях, предусмотренных ст. 1064 ГК.

Владелец источника, виновный в этом взаимодействии, а также члены его семьи, в том числе в случае его смерти, не вправе требовать компенсации морального вреда от других владельцев источников повышенной опасности, участвовавших во взаимодействии.

Форма вины

Моральный вред компенсируют независимо от формы вины причинителя вреда – умысел или неосторожность.

Вместе с тем при определении размера компенсации суд учитывает форму и степень вины причинителя вреда.

Иск в рамках дела

Гражданский иск о компенсации морального вреда, предъявленный в уголовном или административном деле, суд разрешает по правилам гражданского законодательства.