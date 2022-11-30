ЕНП (единый налоговый платеж)

Единый налоговый платеж станет обязательным с 2023 года

С 1 июля по 31 декабря 2022 года действует пилотный проект по уплате налогов в рамках Единого налогового платежа (ЕНП). С 1 января 2023 года этот формат станет обязательным для всех компаний.

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Единый налоговый платеж станет обязательным с 2023 года
Иллюстрация: freepik/freepik

Что это такое и что означает переход на ЕНП – разбираем в статье.

Что такое единый налоговый платеж

ЕНП – это особый способ уплаты налогов и обязательных платежей. Юрлицо или ИП сможет уплатить налоги и взносы одним платёжным поручением, указав в нём только свой ИНН налогоплательщика и сумму. Код бюджетной классификации при этом будет единым.

Все вопросы, касающиеся ЕНП, регулируются ст. 45.2 НК.

Зачем нужен ЕНП

Как указывают ФНС и Минфин, которые совместно занимались разработкой механизма, ЕНП призван сократить количество ошибок при расчетах с бюджетом, которые влекут за собой штрафы, пени и блокировки счетов налогоплательщиков. В ведомствах отмечают, что в платежках часто указывают неверные реквизиты, отчего платежи не доходят до бюджета. С 1 января 2023 года эта проблема должна уйти в прошлое.

Как ЕНП будет работать с 1 января 2023 года

Федеральное казначейство откроет отдельный налоговый счет каждой организации. Это будет сделано автоматически. На него необходимо будет перечислять общую сумму задолженности по всем обязательным платежам – налогам, страховым взносам, сборам, авансовым платежам, пеням, штрафам, процентам.

Общая сумма будет определяться на основе деклараций и уведомлений, сданных в ИФНС. По данным этих документов налоговики будут списывать все необходимые удержания. Таким образом, от заполнения деклараций налогоплательщиков никто не освобождает, напротив, теперь это необходимо будет делать еще более внимательно, поскольку распределять суммы будет непосредственно налоговый орган.

То есть механизм работы ЕНП следующий:

Налогоплательщик перечисляет деньги на специальный счёт → ИФНС распределяет суммы по обязательным платежам

Поступившие на счет средства будут списываться в следующей последовательности:

  1. недоимки;
  2. налоги (включая авансы), страховые взносы и сборы;
  3. пени;
  4. проценты;
  5. штрафы.

Если денег на счете недостаточно для полного погашения обязательств, их распределяют пропорционально этим суммам.

В случае превышения суммы, необходимой для уплаты обязательных платежей, остаток можно в течение 1 месяца вернуть или зачесть в счет будущих платежей.

Сроки уплаты налогов и сдачи отчетов по ЕНП

С 1 января 2023 года устанавливаются единые сроки перечисления обязательных платежей – до 28 числа. Это относится как к месячным базам начисления, так и к годовым.

Сдачу всех деклараций и расчетов передвинули на 25 число, чтобы налоговая инспекция успела рассчитать сумму к перечислению.

Преимущества и недостатки ЕНП

Таким образом, ЕНП упрощает взаиморасчеты с бюджетом, однако, вместе с тем, создает и дополнительную необходимость в тщательной проверке налоговых расчетов и сверке платежей.

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