Октябрьскую БФО необходимо дополнить двумя отчетами

Финансовое ведомство потребовало приложить дополнительную информацию к отчетности за октябрь. Данные необходимо указать по состоянию на 1 ноября 2022 года, а крайний срок отправки отчета ─ 15 декабря текущего года включительно.

Информация о консолидируемых счетах

Минфин вместе с казначейством 10 ноября запросили очередную информацию о финансовой деятельности за октябрь. Согласно письму № 02-06-07/109442 и 07-04-05/02-27817 пакет бумаг должен включать информацию по консолидируемым исчислениям. Их отражают в справке № 0503125 относительно безвозмездных нематериальных передач или поступлений.

Обязательство по отправке этих сведений возлагается на государственных и главных администраторов. Причем госорганы должны отразить в документе данные о межведомственных и межбюджетных передвижениях на счетах:

140120241/140120281 ─ затраты на безвозмездные переводы текущего/капитального характера госорганам;

─ затраты на безвозмездные переводы текущего/капитального характера госорганам; 140110189 ─ другие доходы;

─ другие доходы; 140110191/140110195 ─ прибыль от безвозмездных нефинансовых поступлений текущего/капитального характера от предприятия федерального сектора.

А областные финорганы отражают исключительно межбюджетные трансферты на иных счетах:

140120251 ─ затраты на перечисления в прочие бюджеты РФ;

─ затраты на перечисления в прочие бюджеты РФ; 140110189 ─ другие поступления;

─ другие поступления; 140110191/140110195 ─ прибыль от безвозмездных нефинансовых начислений текущего/капитального характера от учреждений госсектора.

Кроме того, региональные инстанции запросят данные у нижестоящих участников бюджетного комплекса. Поэтому сведения придется направить во все автономные казенные предприятия. При этом обязательно нужно обратить внимание на нюансы:

бланк 0503125 учитывают на счете 140220254, предварительно подготовив аналогичную справку по счету 140120251;

в бланк стоит включить операции с землей, на которую право владения не разграничено.

Код доходов необходимо указать с учетом положений Письма № 02-07-07/93188 от финансового ведомства.

Данные об изменении валютного баланса учреждений

Помимо данных о межведомственных операциях, казначейство потребовало дополнительно предоставить сведения о корректировке валютного остатка. Эту информацию необходимо зафиксировать в справке № 0503173 и 0503773.

Причем, если на предприятии был процесс реорганизации, слияния либо других процедур, влияющих на изменения в балансе, то данные необходимо учесть под шифром «01».

Срок предоставления допотчетов утверждается по состоянию на 1 декабря текущего периода. Однако для каждого объекта конкретную дату устанавливают вышестоящие инстанции, куда учреждение и сдает очередной материал.

Что касается главного администратора, то для него последний день унифицирован п. 2 приказа № 28н ─ 11-ый рабочий день того месяца, который следует за отчетным.