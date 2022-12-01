Бюджетный учет

Октябрьскую БФО необходимо дополнить двумя отчетами

Казначейство и Минфин требуют дополнительно предъявить октябрьские отчеты о консолидируемых счетах по форме 0503125, а также сообщить об изменении остатков валютного баланса по форме 0503173. Срок сдачи документов устанавливает вышестоящий орган, для которого последним днем является 15 декабря 2022 года.

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Октябрьскую БФО необходимо дополнить двумя отчетами
Иллюстрация: pressfoto/freepik

Финансовое ведомство потребовало приложить дополнительную информацию к отчетности за октябрь. Данные необходимо указать по состоянию на 1 ноября 2022 года, а крайний срок отправки отчета ─ 15 декабря текущего года включительно.

Информация о консолидируемых счетах

Минфин вместе с казначейством 10 ноября запросили очередную информацию о финансовой деятельности за октябрь. Согласно письму № 02-06-07/109442 и 07-04-05/02-27817 пакет бумаг должен включать информацию по консолидируемым исчислениям. Их отражают в справке № 0503125 относительно безвозмездных нематериальных передач или поступлений.

Обязательство по отправке этих сведений возлагается на государственных и главных администраторов. Причем госорганы должны отразить в документе данные о межведомственных и межбюджетных передвижениях на счетах:

  • 140120241/140120281 ─ затраты на безвозмездные переводы текущего/капитального характера госорганам;
  • 140110189 ─ другие доходы;
  • 140110191/140110195 ─ прибыль от безвозмездных нефинансовых поступлений текущего/капитального характера от предприятия федерального сектора.

А областные финорганы отражают исключительно межбюджетные трансферты на иных счетах:

  • 140120251 ─ затраты на перечисления в прочие бюджеты РФ;
  • 140110189 ─ другие поступления;
  • 140110191/140110195 ─ прибыль от безвозмездных нефинансовых начислений текущего/капитального характера от учреждений госсектора.

Кроме того, региональные инстанции запросят данные у нижестоящих участников бюджетного комплекса. Поэтому сведения придется направить во все автономные казенные предприятия. При этом обязательно нужно обратить внимание на нюансы:

  • бланк 0503125 учитывают на счете 140220254, предварительно подготовив аналогичную справку по счету 140120251;
  • в бланк стоит включить операции с землей, на которую право владения не разграничено.

Код доходов необходимо указать с учетом положений Письма № 02-07-07/93188 от финансового ведомства.

Данные об изменении валютного баланса учреждений

Помимо данных о межведомственных операциях, казначейство потребовало дополнительно предоставить сведения о корректировке валютного остатка. Эту информацию необходимо зафиксировать в справке № 0503173 и 0503773.

Причем, если на предприятии был процесс реорганизации, слияния либо других процедур, влияющих на изменения в балансе, то данные необходимо учесть под шифром «01».

Срок предоставления допотчетов утверждается по состоянию на 1 декабря текущего периода. Однако для каждого объекта конкретную дату устанавливают вышестоящие инстанции, куда учреждение и сдает очередной материал.

Что касается главного администратора, то для него последний день унифицирован п. 2 приказа № 28н ─ 11-ый рабочий день того месяца, который следует за отчетным.

Бюджетный учет

Октябрьскую БФО необходимо дополнить двумя отчетами

Казначейство и Минфин требуют дополнительно предъявить октябрьские отчеты о консолидируемых счетах по форме 0503125, а также сообщить об изменении остатков валютного баланса по форме 0503173. Срок сдачи документов устанавливает вышестоящий орган, для которого последним днем является 15 декабря 2022 года.

Октябрьскую БФО необходимо дополнить двумя отчетами
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