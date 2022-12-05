Как сейчас можно защититься от отключения коммунальных услуг, даже если есть долг

А учитывая 9% повышение тарифов на услуги ЖКХ с декабря, в ближайшее время ситуация с долгами точно не улучшится.

Управляющие организации в большинстве случаев стараются решить эту проблему наиболее простым для себя способом – отключить должнику коммунальные услуги.

Но если дело доходит до суда, этот способ представляется не таким уж и простым: есть несколько оснований, по которым отключение могут признать незаконным, а должнику не только восстановят отключенную услугу, но и взыщут в его пользу компенсацию морального вреда и штраф за нарушение прав потребителя.

Разберем, на что сейчас должник может сослаться, чтобы защититься от отключения ему коммунальных услуг.

1. Предоставление коммунальной услуги запрещено приостанавливать в принципе

Действующие Правила предоставления коммунальных услуг № 354 прямо запрещают отключать в жилых помещениях отопление, а в многоквартирных домах – также холодное водоснабжение. Но если обратиться к судебной практике, там перечень запретов трактуется шире.

Так, Верховный суд признал незаконной установку управляющей компанией должнику заглушки на канализацию, т. к. в результате этого были нарушены санитарно-гигиенические условия проживания в квартире и требования к пригодности жилого помещения для постоянного проживания граждан.

А как в свое время разъяснял тот же Верховный суд, ограничение предоставления коммунальной услуги не должно нарушать прав и законных интересов других лиц и не создавать угрозу жизни и здоровью окружающих (п. 40 ПП ВС РФ от 27 июня 2017 № 22).

2. Задолженность не подтверждается

Согласно Правилам № 354, основанием для ограничения предоставления коммунальной услуги является наличие задолженности по ее оплате больше, чем за два месяца, – причем рассчитывается она по нормативу потребления и тарифу, которые действуют по состоянию на день ограничения (даже если в жилом помещении есть соответствующий счетчик и его показания своевременно передаются).

Если в суде такая задолженность не подтвердится, отключение услуги признают незаконным (например, определение Шестого КСОЮ по делу № 88-6430/2022).

3. Должника не уведомили о предстоящем ограничении

Даже если ограничение предоставления коммунальной услуги допускается и двухмесячный порог задолженности по ее оплате действительно превышен, ее нельзя отключить без предварительного уведомления должника.

Правила № 354 предусматривают такой порядок:

должнику направляется уведомление о том, что если коммунальная услуга не будет оплачена в течение 20 дней со дня доставки этого уведомления, предоставление услуги ограничат, а затем приостановят (или сразу приостановят, если нет технической возможности для ограничения);

уведомление направляется таким способом, который позволяет подтвердить факт и дату его получения гражданином (среди таких способов называются: отправка заказного письма почтой, включение текста предупреждения в квитанцию на оплату ЖКУ, отправка сообщения на телефон, электронную почту или телефонный звонок с записью разговора).

В судебной практике встречаются примеры, когда из-за неправильного уведомления должника отключение коммунальной услуги признали незаконным.

Например, предупреждение направлялось письмом с уведомлением о вручении, но должник это письмо не получил – оно вернулось обратно. Верховный суд решил, что это нарушение надлежащего порядка уведомления, т. к. письмо должно быть вручено должнику.

А правило о признании сообщения полученным, если оно не было доставлено адресату по его же вине (ст. 165.1 ГК), здесь не применяется (определение № 302-ЭС19-9896).

Даже из-за неправильно составленного текста уведомления должник может выиграть суд с коммунальщиками.

Так, в одном из споров суд удовлетворил иск должника, в т. ч. из-за того, что в уведомлении не содержалось требование погасить долг по оплате ЖКУ в течение определенного времени и не требовалось предоставить доступ в жилое помещение в конкретную дату и время (Мосгорсуд, определение № 33-22391/2022).

4. Не подтверждено, что отключение является единственно возможным способом, чтобы обязать ответчика погасить задолженность

По мнению Верховного суда, само по себе наличие задолженности по оплате коммунальной услуги – это еще не безусловное основание для ее приостановления или ограничения.

Действия коммунальной организации должны быть соразмерны допущенному собственником нарушению и не выходить за пределы мер, необходимых для его пресечения (п. 40 ПП ВС от 27 июня 2017 № 22).

Поэтому суд может обязать восстановить предоставление коммунальной услуги, если коммунальная организация не обоснует такие обстоятельства.

Например, суд отказал коммунальной организации в иске о доступе в квартиру для отключения горячего водоснабжения, т. к. та не доказала, что принимала другие законные меры для взыскания задолженности: она не обращалась в суд с заявлением о выдаче судебного приказа, а также к судебным приставам для возбуждения исполнительного производства (Мосгорсуд, определение № 33-22391/2022).