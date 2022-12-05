Коды доходов и вычетов для годового расчета 6-НДФЛ

Коды видов доходов и вычетов работника применяют при заполнении Приложения № 1 «Справка о доходах и суммах налога физического лица» к расчету 6-НДФЛ.
Коды доходов работника
Коды доходов для налогоплательщиков утверждены приложением № 1 к приказу ФНС России от 10 сентября 2015 года № ММВ-7-11/387@. Вот самые распространенные:
- 2000 – вознаграждение, получаемое работником за выполнение трудовых или иных обязанностей (зарплата, доплаты, надбавки и т. д.);
- 2010 – выплаты по договорам гражданско-правового характера (за исключением авторских вознаграждений);
- 2012 – суммы отпускных выплат;
- 2013 – сумма компенсации за неиспользованный отпуск;
- 2014 – сумма выплаты в виде выходного пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства, компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации в части, превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
- 2300 – пособие по временной нетрудоспособности.
Коды видов вычета работника
Коды видов вычетов по НДФЛ для налогоплательщиков утверждены приложением № 2 к приказу ФНС от 10 сентября 2015 года № ММВ-7-11/387@.
Таблица кодов вычетов состоит из подразделов по видам налоговых вычетов.
- Стандартные вычеты по ст. 218 НК – коды 104, 105,126–149.
- Суммы, уменьшающие базу согласно ст. 214.1 НК – коды 201–203, 205–211, 213.
- Суммы, уменьшающие базу согласно ст. 214.3 НК – коды 211, 213.
- Суммы, уменьшающие базу согласно ст. 214.4 НК – коды 215–220; 222–241.
- Суммы, уменьшающие базу согласно ст. 214.9 НК – коды 250–252.
- Суммы, уменьшающие базу согласно ст. 214.7 НК – код 280.
- Имущественные вычеты по ст. 220 НК – коды 311, 312.
- Социальные вычеты по подп. 2 п. 1 ст. 219 НК – коды 320, 321.
- Социальные вычеты по подп. 3 п. 1 ст. 219 НК – коды 323–326.
- Социальные вычеты по подп. 4 п. 1 ст. 219 НК – код 327.
- Социальные вычеты по подп. 5 п. 1 ст. 219 НК – код 328.
- Социальные вычеты по подп. 7 п. 1 ст. 219 НК – код 329.
- Профессиональные вычеты по ст. 221 НК – коды 403–405.
- Вычеты по необлагаемым доходам по ст. 217 НК – коды 501–512.
- Суммы, уменьшающие базу согласно ст. 214 НК – код 601.
- Инвестиционные вычеты по ст. 219.1 НК – коды 618, 619.
- Иные суммы – код 620.