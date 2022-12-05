6-НДФЛ

Коды доходов и вычетов для годового расчета 6-НДФЛ

Каждый работодатель при составлении годового расчета 6-НДФЛ использует коды доходов и вычетов работников. Эти коды утверждены приказом ФНС. Их нужно использовать при сдаче отчета за 2022 год.

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Коды доходов и вычетов для годового расчета 6-НДФЛ
Иллюстрация: DS stories/pexels
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Коды видов доходов и вычетов работника применяют при заполнении Приложения № 1 «Справка о доходах и суммах налога физического лица» к расчету 6-НДФЛ.

Коды доходов работника

Коды доходов для налогоплательщиков утверждены приложением № 1 к приказу ФНС России от 10 сентября 2015 года № ММВ-7-11/387@. Вот самые распространенные:

  • 2000 – вознаграждение, получаемое работником за выполнение трудовых или иных обязанностей (зарплата, доплаты, надбавки и т. д.);
  • 2010 – выплаты по договорам гражданско-правового характера (за исключением авторских вознаграждений);
  • 2012 – суммы отпускных выплат;
  • 2013 – сумма компенсации за неиспользованный отпуск;
  • 2014 – сумма выплаты в виде выходного пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства, компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации в части, превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
  • 2300 – пособие по временной нетрудоспособности.

Коды видов вычета работника

Коды видов вычетов по НДФЛ для налогоплательщиков утверждены приложением № 2 к приказу ФНС от 10 сентября 2015 года № ММВ-7-11/387@.

Таблица кодов вычетов состоит из подразделов по видам налоговых вычетов.

  1. Стандартные вычеты по ст. 218 НК – коды 104, 105,126–149.
  2. Суммы, уменьшающие базу согласно ст. 214.1 НК – коды 201–203, 205–211, 213.
  3. Суммы, уменьшающие базу согласно ст. 214.3 НК – коды 211, 213.
  4. Суммы, уменьшающие базу согласно ст. 214.4 НК – коды 215–220; 222–241.
  5. Суммы, уменьшающие базу согласно ст. 214.9 НК – коды 250–252.
  6. Суммы, уменьшающие базу согласно ст. 214.7 НК – код 280.
  7. Имущественные вычеты по ст. 220 НК – коды 311, 312.
  8. Социальные вычеты по подп. 2 п. 1 ст. 219 НК – коды 320, 321.
  9. Социальные вычеты по подп. 3 п. 1 ст. 219 НК – коды 323–326.
  10. Социальные вычеты по подп. 4 п. 1 ст. 219 НК – код 327.
  11. Социальные вычеты по подп. 5 п. 1 ст. 219 НК – код 328.
  12. Социальные вычеты по подп. 7 п. 1 ст. 219 НК – код 329.
  13. Профессиональные вычеты по ст. 221 НК – коды 403–405.
  14. Вычеты по необлагаемым доходам по ст. 217 НК – коды 501–512.
  15. Суммы, уменьшающие базу согласно ст. 214 НК – код 601.
  16. Инвестиционные вычеты по ст. 219.1 НК – коды 618, 619.
  17. Иные суммы – код 620.

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