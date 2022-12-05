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Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка недели

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили ничего важного, мы собрали все ссылки с вакансиями за последние несколько дней.

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Вакансия дня

Бухгалтер по налоговому учету, отчетности и РСБУ (SAP) – Москва, Международный аэропорт Шереметьево

Что обещают (помимо неплохой для бухгалтера зарплаты):

  • медицинское обслуживание: ДМС + собственная медсанчасть;
  • специальные предложения для сотрудников от компаний-партнеров (рестораны, магазины, отдых, мероприятия);
  • организация отдыха сотрудников (и их детей), оплата детского сада;
  • льготные тарифы на многоуровневые паркинги аэропорта;
  • корпоративный транспорт (от с.м.«Сходненская», из гг. Лобня, Зеленоград, Химки, Красная поляна, Хлебниково).

Просят знание SAP ERP, Excel на высоком уровне – использование функций, написание вложенных формул и т.д., а еще наличие аттестата ДипИФР.

Вакансии за неделю

  1. Бухгалтер группы учета кассовых операций в СберЛогистика
    от 60 000 ₽ до 80 000 ₽, Санкт-Петербург, полная занятость
  2. зарплата не указана, Москва, полная занятость
  3. зарплата не указана, Краснодар, полная занятость
  4. от 60 000 ₽ до 80 000 ₽, Москва, полная занятость
  5. Бухгалтер на первичную документацию в Сталь-Про
    от 60 000 ₽ до 80 000 ₽, Москва, полная занятость
  6. Главный бухгалтер на производство светотехнической продукции и оборудования
    от 100 000 ₽, Москва, полная занятость
  7. Бухгалтер (гибридный график) в baranka
    от 60 000 ₽ до 80 000 ₽, Москва, полная занятость
  8. Помощник руководителя в Топливная Компания Ирбис
    от 20 000 ₽ до 40 000 ₽, свободный график
  9. Бухгалтер по расчету заработной платы в Сеть семейных пиццерий «Сицилия»
    от 40 000 ₽ до 60 000 ₽, Ростов-на-Дону, полная занятость
  10. Бухгалтер на участок банк клиент в ООО ГЕВИС
    от 60 000 ₽ до 80 000 ₽, Москва, полная занятость

Следить за вакансиями удобно в нашем телеграм-канале Бух.Джоб или на сайте в разделе Вакансии.


Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

ЕНП (единый налоговый платеж)

❗ Пока не введут новые правила заполнения платежных поручений, платить налоги надо будет по-старому

С 2023 году вводят единый налоговый платеж и в связи с этим поменяются правила заполнения платежек. Минфин совместно с ЦБ разрабатывают новые правила. Но если их не утвердят к началу 2023 года, налоги надо будет платить по старым правилам.

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Работников бюджетных учреждений ДНР переведут на удаленку

Коммерческим предприятиям разрешили вопрос дистанционки решать самостоятельно. Пушилин призвал компании перестроить работу, чтобы создать для сотрудников «как можно большую безопасность в нынешних условиях».

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

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Пользователи интернета

Генпрокуратуру просят заблокировать YouTube

YouTube упрекают в том, что на площадке распространяют «недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений», а также информацию, «направленную на дискредитацию исполнения государственными органами РФ своих полномочий».

ФСБУ Аренда

Сложности в практике применения ФСБУ

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» и ФСБУ 6/2020 «Основные средства» применяются к отчетным периодам начиная с 2022 года. Переход на новые стандарты вызвал множество вопросов и дискуссий при ведении бухгалтерского учета.

Сложности в практике применения ФСБУ
Самозанятые

Кредиты для самозанятых? Теперь это возможно

Вопрос кредитования самозанятых стоит остро с самого начала введения экспериментального налогового режима. А число самозанятых растёт: недавно оно превысило 6 млн по всей России. Для многих из них работа на себя – единственный источник дохода, но банки всё ещё с подозрением относятся к таким заёмщикам и кредиты практически не выдают.

Кредиты для самозанятых? Теперь это возможно
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