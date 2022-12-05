Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка недели

Вакансия дня
Бухгалтер по налоговому учету, отчетности и РСБУ (SAP) – Москва, Международный аэропорт Шереметьево
Что обещают (помимо неплохой для бухгалтера зарплаты):
- медицинское обслуживание: ДМС + собственная медсанчасть;
- специальные предложения для сотрудников от компаний-партнеров (рестораны, магазины, отдых, мероприятия);
- организация отдыха сотрудников (и их детей), оплата детского сада;
- льготные тарифы на многоуровневые паркинги аэропорта;
- корпоративный транспорт (от с.м.«Сходненская», из гг. Лобня, Зеленоград, Химки, Красная поляна, Хлебниково).
Просят знание SAP ERP, Excel на высоком уровне – использование функций, написание вложенных формул и т.д., а еще наличие аттестата ДипИФР.
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