Компенсация морального вреда: могут ли передать автомобиль пострадавшему или заставить сделать какую-либо услугу

Пленум-2022 по моральному вреду

Речь идёт о постановлении Пленума Верховного Суда от 15.11.2022 № 33. Оно было принято, чтобы обеспечить единство практики применения судами норм о компенсации морального вреда (далее – Пленум ВС № 33).

При этом одновременно признаны утратившими силу старые разъяснения ВС по моральному вреду, который он давал в давнишнем постановлении Пленума от 20.12.1994 № 10.

Отметим, что Пленум ВС № 33 содержит более 68 правовых позиций по вопросам компенсации морального вреда. Он затрагивает как общие, так и отдельные условия возложения такой обязанности.

Способу и размеру компенсации морального вреда посвящены п. 24 – 36 Пленума ВС № 33.

В какой форме

По общему правилу ГК моральный вред компенсируют в денежной форме.

Причинитель вреда вправе добровольно дать потерпевшему компенсацию морального вреда как в денежной, так и иной форме. Например:

уход за потерпевшим;

передача какого-либо имущества (транспортного средства, бытовой техники и т. д.);

оказание какой-либо услуги;

выполнение самим причинителем вреда или за его счет работы по сглаживанию (смягчения) физических и нравственных страданий потерпевшего.

Получение потерпевшим от причинителя вреда добровольной компенсации в денежной и иной форме, а также сделанное потерпевшим в рамках уголовного суда заявление о полной компенсации причиненного ему морального вреда, не исключает возможности взыскания такой компенсации в порядке гражданского судопроизводства.

Суд вправе взыскать компенсацию морального вреда в пользу потерпевшего, которому во внесудебном порядке была выплачена или предоставлена в неденежной форме компенсация – если исходя из обстоятельств дела придет к выводу, что полученная компенсация не позволяет полностью компенсировать причиненные ему физические или нравственные страдания.

Предоставление иной (неденежной) компенсации морального вреда возможно также на стадии исполнения судебного акта о взыскании компенсации в денежной форме.

Что учитывает суд

При разрешении спора о компенсации морального вреда он должен в совокупности:

оценить конкретные незаконные действия причинителя вреда;

соотнести их с тяжестью причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий и индивидуальными особенностями его личности;

учесть заслуживающие внимания факты, а также требования разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения прав.

При этом соответствующие мотивы о размере компенсации морального вреда должны быть приведены в судебном постановлении.

Размер компенсации морального вреда не может зависеть от размера:

удовлетворенного иска о возмещении материального вреда;

убытков;

других имущественных требований.

Определяя размер компенсации морального вреда, суд должен, в частности, установить:

какие конкретно действия или бездействие причинителя вреда привели к нарушению личных неимущественных прав заявителя или стали посягательством на его нематериальные блага;

есть ли причинная связь между действиями/бездействием причинителя вреда и наступившими негативными последствиями;

форму и степень вины причинителя вреда;

полноту мер, принятых им для снижения/исключения вреда.

Суд оценивает тяжесть причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий с учетом заслуживающих внимания фактов. Это могут быть любые обстоятельства, влияющие на степень и характер таких страданий.

Критерии определения размера компенсации

При определении размера компенсации морального вреда суд должен принимать во внимание, в частности:

существо и значимость тех прав и нематериальных благ потерпевшего, которым причинен вред – например, характер родственных связей между потерпевшим и истцом;

характер и степень умаления таких прав и благ (интенсивность, масштаб и длительность неблагоприятного воздействия), которые суд оценивает с учетом способа причинения вреда (например, истязания, унижение чести и достоинства родителей в присутствии детей), а также поведение самого потерпевшего при причинении вреда (например, провокация потерпевшего в отношении причинителя вреда);

последствия причинения страданий, определяемые, помимо прочего, видом и степенью тяжести повреждения здоровья, длительностью/продолжительностью расстройства здоровья, степенью стойкости утраты трудоспособности, необходимостью амбулаторного или стационарного лечения потерпевшего, сохранением либо утратой возможности ведения прежнего образа жизни.

При определении размера компенсации морального вреда суд должен устанавливать, допущено причинителем вреда единичное или множественное нарушение прав гражданина или посягательство на его нематериальные блага.

Особенности потерпевшего

На размер компенсации морального вреда влияют индивидуальные особенности потерпевшего. Это, в частности:

его возраст;

состояние здоровья;

наличие отношений между причинителем вреда и потерпевшим;

профессия и род занятий.

Моральный вред, причиненный лицу, не достигшему 18 лет, компенсируют по тем же основаниям и условиям, что и вред лицу старше.

Тяжелое имущественное положение

Решая спор о компенсации морального вреда, суд в числе иных заслуживающих внимания обстоятельств может учесть тяжелое имущественное положение ответчика-гражданина, подтвержденное доказательствами.

Например:

отсутствие у ответчика заработка из-за длительной нетрудоспособности или инвалидности;

отсутствие у него возможности трудоустроиться;

нахождение на его иждивении малолетних детей, детей-инвалидов, нетрудоспособных супруга/супруги или родителя (родителей);

уплата им алиментов на несовершеннолетних или нетрудоспособных совершеннолетних детей либо на иных лиц, которых он обязан по закону содержать.

При этом тяжелое имущественное положение ответчика не может быть основанием для отказа во взыскании компенсации морального вреда.

Разумность и справедливость

При определении размера компенсации морального вреда суд должен учитывать требования разумности и справедливости.

В связи с этим сумма компенсации к взысканию с ответчика должна:

быть соразмерной последствиям нарушения и компенсировать потерпевшему перенесенные им физические или нравственные страдания;

устранить эти страдания либо сгладить их остроту.

Вопрос о разумности присуждаемой суммы суд решает с учетом всех обстоятельств дела, в том числе значимости компенсации относительно обычного уровня жизни и общего уровня доходов граждан. Поэтому исключено присуждение потерпевшему чрезвычайно малой/незначительной денежной суммы, если только она не была указана им в исковом заявлении.

Размер компенсации в иске

Неуказание истцом размера компенсации морального вреда или требование о взыскании её в незначительном размере – не основания для отказа в иске.

Если истец не указал размер компенсации морального вреда, данный вопрос суд выносит на обсуждение.

Если определение размера компенсации морального вреда истец оставил на усмотрение суда, тот, придя к выводу о необходимости присуждения данной компенсации, определяет ее размер, руководствуясь ст. 151 и 1101 ГК.

Учет выплат по ОСАГО

Страховые выплаты по ОСАГО в счет возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью в результате ДТП, суд не учитывает при определении размера компенсации морального вреда, взыскиваемой в пользу потерпевшего с владельца источника повышенной опасности, участвовавшего в происшествии.

Дело в том, что по закону от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» наступление гражданской ответственности вследствие причинения владельцем т/с морального вреда не отнесено к страховому риску по обязательному страхованию.

Учет добровольного страхования

Гражданская ответственность владельца источника повышенной опасности может быть застрахована по договору добровольного страхования гражданской ответственности, предусматривающему при наступлении указанного в договоре события (страхового случая) выплату компенсации морального вреда третьим лицам (выгодоприобретателям).

Суд, определив размер компенсации морального вреда в пользу истца, взыскивает ее со страховой компании в пределах страховой суммы, установленной этим договором. Оставшуюся сумму компенсации морального вреда взыскивают с владельца источника повышенной опасности.

Если иск о компенсации морального вреда потерпевший предъявил только к страховой компании, суд может удовлетворить его на условиях и в пределах суммы, определенной договором добровольного страхования гражданской ответственности владельца источника повышенной опасности.

В случае предъявления иска о компенсации морального вреда только к страховой компании в сумме, превышающей страховую выплату по договору добровольного страхования, суд ставит на обсуждение вопрос о привлечении в качестве соответчика владельца источника повышенной опасности.

Если несколько виновных

Лица, совместно причинившие моральный вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. Суд вправе возложить на них ответственность в долях только по заявлению потерпевшего и в его интересах.

Возлагая на причинителей вреда ответственность по компенсации морального вреда солидарно или в долевом порядке, суд должен указать мотивы принятого им решения.

Владельцы источников повышенной опасности, взаимодействием которых причинен моральный вред третьим лицам (например, пассажирам, пешеходам, их родственникам или членам семьи вследствие травмы или гибели указанных лиц), солидарно возмещают моральный вред независимо от вины каждого из них.

Переход источника повышенной опасности

Владелец источника повышенной опасности, из обладания которого этот источник выбыл из-за противоправных действий другого лица, при наличии вины в противоправном изъятии несет ответственность наряду с непосредственным причинителем вреда – лицом, завладевшим этим источником, за моральный вред.

Такую же ответственность за моральный вред, причиненный источником повышенной опасности – транспортным средством, несет его владелец, передавший владение им лицу, не имеющему права в силу различных оснований на управление транспортным средством, о чем было известно законному владельцу на момент передачи полномочий.

Регресс

Суд при распределении по регрессному требованию причинителя вреда, исполнившего солидарную обязанность перед потерпевшим, долей между причинителями морального вреда, отвечающими солидарно, учитывается степень вины каждого.