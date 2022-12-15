Система прослеживаемости в 2023 году: что поменяется

Что такое система прослеживаемости

Прослеживаемость товаров – это система учета и хранения сведений о товарах, которые ввозятся в Россию из стран Евразийского экономического союза или из других государств.

Целью системы является борьба с серым импортом и контрафактом, так заявляют власти.

Это не система маркировки же, да?

Люди очень часто путают обязательную маркировку товаров и прослеживаемость. А это две совершенно разные системы.

Принципиальным отличием является тот факт, что в системе прослеживаемости на сам товар ничего дополнительно не наносится. Контроль за товаром происходит по РНПТ.

Т.е. учет при прослеживаемости идет партиями, а не поштучно.

Кроме того, маркировке подлежат товары как российского, так и зарубежного производства, тогда как в системе прослеживаемости будут только импортные товары.

Для работы в системе прослеживаемости ни в каких специальных системах регистрироваться не надо. Весь документооборот, включая отчетность в налоговую, идет только в электронном виде.

Кого касается система прослеживаемости

Многие компании до сих пор думают, что уж их-то прослеживаемость не касается. Спешим развеять мифы: она обязательна для всех. Для всех организаций и предпринимателей, причем режим налогообложения роли в этом факторе не играет.

Исключение: плательщики НПД, включая предпринимателей, не признаются участниками системы. Продажа товаров им происходит по правилам продажи для обычных граждан.

Официально участники системы прослеживаемости – это перепродавцы прослеживаемых товаров на российском рынке, а также те, кто утилизирует, конфискует, передает, экспортирует и импортирует такие товары.

Будете ли вы, например, участником, если ведете операции с прослеживаемыми товарами без посредников? Да. А если вы сами посредник, который ведет операции с прослеживаемыми товарами от своего имени и в интересах комитента или принципала? Тоже да.

То есть главный фактор – не тип организации или ее роль в системе, а сам факт – имеете ли вы отношение к прослеживаемым товарам. И в большинстве случаев ответ «да, имеете».

Простой и наглядный пример: если вы купили холодильник домой, то вы не обязаны об этом отчитываться. Но если вы ИП и купили его в свой магазин, вы уже участник прослеживаемости.

Какие это прослеживаемые товары в 2023 году

Самое главное, о чем надо помнить – прослеживаются только товары, импортируемые в Россию, т.е которые ввозятся на территорию страны.

Если товар производится на территории нашей страны (даже из импортных запчастей), он не подлежит прослеживаемости.

Второе главное условие – прослеживаются не все товары, а только перечисленные в постановлении правительства № 1110.

В 2023 году попадают под прослеживаемость:

холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов;

строительная, промышленная и погрузочная спецтехника;

транспортные средства промышленного назначения, самоходные, не оборудованные подъемными или погрузочными устройствами, используемые на заводах, складах, в портах или аэропортах для перевозки грузов на короткие расстояния;

тракторы, используемые на платформах железнодорожных станций

стиральные машины;

мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру;

аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение;

детские коляски и детские автомобильные сидения.

Основные коды, которыми надо руководствоваться при применении перечня, – коды по ТН ВЭД. Коды по ОКПД2 используйте, если не можете определить коды по ТН ВЭД. Например, по остаткам прослеживаемых товаров, которые приобретали давно.

Как отчитываются о прослеживаемости

Здесь уже имеет значение система налогообложения и роль важшей организации в системе.

Продавцы прослеживаемых товаров, применяющие общую систему налогообложения, должны сдавать в ИФНС:

уведомление об остатках;

уведомление о перемещении;

отчет об операциях.

Покупатели на ОСНО подают в налоговую службу по прослеживаемым товарам уведомление о ввозе и отчет об операциях.

В этот отчет покупатели включают операции, которые поименованы в пункте 33 положения о национальной системе прослеживаемости товаров, утвержденного постановлением Правительства от 01.07.2021 № 1108. Реквизиты прослеживаемости из счет-фактур или УПД отражайте в графах 10–13 отчета об операциях.

Если организация (ИП) применяют упрощенную систему налогообложения, то по прослеживаемым товарам необходимо сдавать:

уведомление об остатках;

уведомление о перемещении;

уведомление о ввозе;

отчет об операциях.

Про документы для системы прослеживаемости

Основными документами для учета движения товаров являются счета-фактуры и УПД. Но их недостаточно для всех случаев в системе прослеживаемости. Поэтому утверждены и другие формы:

уведомление о перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости, с территории РФ или иных территорий, находящихся под ее юрисдикцией, на территорию другого государства – члена ЕАЭС;

уведомление о ввозе товаров, подлежащих прослеживаемости, с территории другого государства – члена ЕАЭС на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией;

уведомление об имеющихся остатках товаров, подлежащих прослеживаемости.