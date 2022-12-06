Как составить договор доверительного управления

К договору предъявляются особые требования в части существенных условий, предельного срока действия.

Кто и зачем заключает договор доверительного управления имуществом

В качестве участников сделки выступают учредитель правления и доверенный управляющий. В пределах заключенного соглашения первый передает, а второй получает имущество в доверительное управление. Действия по соглашению осуществляются в интересах учредителя или его выгодоприобретателя.

В отношении имущества допускается совершение любых юридических и фактических действий.

Что может передаваться в доверительное управление

В качестве объектов правоотношений допускается использование:

недвижимого имущества;

ценных бумаг;

прав, удостоверенных бездокументарными ценными бумагами.

Деньги, как самостоятельный объект, не могут быть объектом управления в силу закона. Такое положение подтверждается практикой: постановление ФАС Московского округа от 26.04.2013 по делу № А40-64473/12-52-588, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.12.2018 № 09АП-52002/2018 по делу № А40-212802/17.

В качестве объектов не допускается имущество, которое находится в оперативном управлении или хозяйственном ведении. Указанный перечень объектов в законодательстве не является исчерпывающим.

Форма и структура договора

Для сделки предусмотрена письменная форма. Обязательный к применению образец, установленный на законодательном уровне, отсутствует.

Если в качестве объекта предполагается недвижимое имущество, то необходима государственная регистрация по аналогии с переходом права собственности. В этом случае регистрируется обременение.

Законодательно порядок заключения договора доверительного управления имуществом не обозначен строгими рамками.

На практике структуру договора разделяют на следующие части:

преамбула (наименование сторон, полномочные представители и указание оснований их действия, дата и место заключения сделки);

предмет (существо соглашения, наименование объекта, указание стоимости объекта, основание владения);

срок действия (период, на который объект предоставляется другой стороне);

права и обязанности (действия, которые вправе осуществить участники соглашения по контролю, проверке исполнения, передаче имущества, выплате вознаграждения);

прием-передача имущества (требования к акту приема-передачи, срок передачи, порядок возврата);

вознаграждение управляющего (размер выплаты, облагается или нет НДС, порядок оплаты);

ответственность (пределы ответственности, порядок возмещения упущенной выгоды, возмещение убытков);

претензионный порядок (срок рассмотрения претензий, применение судебного порядка);

заключительные положения (случаи прекращения договора, перечень прилагаемых документов);

реквизиты сторон (наименование, адрес регистрации и почтовый, подпись полномочного лица с расшифровкой).

Доверительное управление недвижимостью

Законодательно установлены существенные условия сделки. Обязательно включите в договор условия о составе имущества, наименование лица, в интересах которого осуществляется управление, размер вознаграждения, срок действия соглашения.

Какие права у управляющего

Исчерпывающий перечень прав управляющего отсутствует. На законодательном уровне права и обязанности закреплены в ст. 1020 ГК. Исходя из практики, выделим следующие:

участие в работе органов управления ООО;

избирание представителей в органы ООО;

получение вознаграждения.

Управляющий вправе продать или заложить долю. С этой целью рекомендуем внимательно определить перечень прав в договоре.

Дополнительно оговорите право на заключение сделок по распоряжению или обременению доли в уставном капитале, обжалованию решений общих собраний участников, передаче управления долей в уставном капитале.

Сроки доверительного управления

Предельный срок, на которой заключается соглашение, составляет пять лет. Пунктом 2 статьи 1016 ГК установлено, какой максимальный срок действия договора доверительного управления и существуют ли исключения.

Рассмотрим случаи отличающихся сроков в следующей таблице:

В случае достижения предельно установленного договором срока, при отсутствии возражений, пролонгация осуществляется в силу закона.

Пунктом 6 статьи 28 закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ установлено, на какой срок заключается договор доверительного управления автомобильной дорогой. Срок для такого типа составляет 9 лет. Для этого руководствуемся п. 2 ст. 1016 ГК.

Обратите внимание! Всегда указывайте срок действия соглашения, это является существенным условием сделки.