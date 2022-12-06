Год назад первые слушатели на «Клерке» прошли курс по управленческому учету. Лена Ярушкина рассказала, как это было и почему бухгалтеры учатся даже в Новый Год

Расскажи немного о самом первом курсе, который был создан Клерком, про управленческий учет.

Первый поток «Управленческий учет: с нуля до внедрения» был запущен ровно год назад и тогда был просто взрыв интереса к этой теме, он остается и сейчас. Просто к настоящему моменту у нас уже несколько десятков КПК, поэтому акценты у аудитории распределяются на разные темы.

Елена Ярушкина за работой в офисе «Клерка»

Что оказалось самым сложным в подготовке курса, может есть что-то, что ты бы себе тогдашней посоветовала?

У нас сложно и все равно очень интересно. Процесс подготовки курса – переговоры с автором, написание текста, потом сценария, съемки, монтаж, создание тестов и письменных заданий, встречи с преподавателем, чаты потоков, документы по потоку, раздаточный материал, да всего не перечислишь! И со временем нам с этой массой задач приходится только ускоряться.

Все время нужны новые темы. Кризис? Нужны антикризисные меры? Да легко! Мобилизация, да пожалуйста – вот мини-курс про воинский учет. И вот сейчас бы я себе пожелала той, в начале пути в «Клерке», наверное, не бояться изменений. Мы живем в условиях быстро меняющейся реальности и надо быстро перестраиваться и переобуваться прямо в воздухе.

Каким был самый первый поток, сколько человек записалось на него, насколько гладко прошло обучение?

Было набрано порядка 60 человек. На удивление, все шло как по маслу уже в первом потоке. Да, кому-то тяжело давались письменные задания по управленке – решали вместе, помогали, куда без этого, мы внутри курса как настоящая учебная группа, всегда придем на помощь. Кому-то не хватало времени онлайн присутствовать на встречах с преподавателями – предоставляли таким слушателям запись. То есть все в рабочем порядке.

«Клерк» – это уютная, домашняя атмосфера

Какие были первые впечатления после старта и у команды и у слушателей?

Группа была очень активная. Она активно общалась в чате в Телеграм и все бурно обсуждали каждый модуль и каждое задание. На встрече с преподавателем было очень много вопросов. И даже потоки с 15 декабря и 1 января все новогодние каникулы учились и активно изучали все в курсе и слали свои письменные работы.

Были ли негативные отзывы, как ты относишься к ним, как отрабатываешь?

У всех слушателей разный уровень подготовки и для кого то это очень сложно и непонятно, а для кого то легко и надо усложнить. Поэтому тут важна золотая середина. Но когда есть замечание, то есть то, что надо улучшить и изменить – это прекрасно!Это прогресс и улучшение! Мы знаем, как надо сделать лучше.

Сейчас этот курс все еще пользуется спросом, размещен на обучающих площадках, как думаешь – в чем секрет такой популярности?

Этот курс живой в прямом смысле слова. Он меняется и растет. Произошла кризисная ситуация в феврале, стали актуальными антикризисные процедуры и они тут же появились в курсе. Есть запрос от управленцев и мы добавили модули по бюджетированию и финансовому моделированию. И сейчас этот курс сделан под интересы не только бухгалтера, но и собственника, руководителя, финдира и даже ИП.

Вся работа проходит «под присмотром» создателя и руководителя «Клерка» Бориса Мальцева

Что бы ты пожелала пользователям «Клерка» и слушателям курсов Клерк.Обучения?

Смело шагать в 2023 год, а он у нас уже на носу))) Не бояться изменений. Ну и, конечно, не останавливаться на достигнутом, идти дальше, узнавать больше, повышать свою квалификацию и экспертность. Ведь ваша экспертность – это фундамент вашего благополучия и достатка. Ну а команда «Клерка» будет прекрасным помощником.

Записаться на курс «Управленческий учет и бюджетирование для бухгалтеров, директоров и ИП – 2023» можно прямо сейчас.