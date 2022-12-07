Общество

Пять изменений, которые ожидают собственников квартир в 2023 году: разбираем новые законы

2023 год еще не наступил, но уже приготовил собственникам квартир в многоэтажках ряд новых правил. Разберем основные из них.

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Пять изменений, которые ожидают собственников квартир в 2023 году: разбираем новые законы
Иллюстрация: cottonbro studio/pexels

1. Собственникам расскажут о том, какие жильцы зарегистрированы в их квартире

С 1 января 2023 года собственники наделяются правом бесплатно получать информацию о том, кто зарегистрирован в их жилом помещении – причем, получать согласие зарегистрированных граждан не потребуется (закон от 14 июля 2022 № 304-ФЗ).

В рамках такого информирования будут предоставляться персональные данные жильцов: Ф.И.О., дата и место рождения, дата постановки на регистрационный учет, а по иностранным гражданам – также дополнительно сообщат их гражданство и срок регистрации.

Эти поправки понадобились в связи с тем, что органы МВД (которые ведут сейчас регистрационный учет граждан по месту жительства и пребывания) отказывались предоставлять собственникам жилых помещений информацию о зарегистрированных жильцах без их согласия (как того требует закон о защите персональных данных № 152-ФЗ).

А как собственник мог получить такое согласие, не зная, кто вообще числится на регистрационном учете, МВД не разъясняло.

2. Изменения в правилах капитального ремонта многоквартирных домов

Во-первых, с 1 марта 2023 года работы, выполненные в рамках капитального ремонта многоквартирного дома, не будут оплачены регоператором до тех пор, пока акт приемки не будет подписан представителем органа местного самоуправления и лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений дома (когда такой ремонт проводился на основании решения общего собрания).

По действующим же правилам достаточно провести согласование акта с указанными лицами (их подписи не требуются). В срок до 1 марта региональные власти должны утвердить порядок и сроки подписания акта приемки работ по капремонту (закон от 16 апреля 2022 № 100-ФЗ).

Во-вторых, также с марта 2023 года перечень работ и услуг, которые относятся к капитальному ремонту и оплачиваются за счет взносов на него, будет определять каждый регион самостоятельно, с учетом общего федерального перечня, предусмотренного ст. 166 ЖК.

А при предоставлении гражданину компенсации его расходов на оплату взносов на капремонт запрещается требовать от него правоподтверждающие документы: решение должно приниматься на основе информации, полученной в рамках межведомственного взаимодействия (закон от 7 октября 2022 г. № 378-ФЗ).

В-третьих, при том, что рост тарифов на оплату ЖКУ заморожен на весь 2023 год, взносов на капремонт это не коснется: они не входят в перечень коммунальных услуг – а значит, действие предельных индексов на них не распространяется.

Во многих регионах уже объявили о предстоящем повышении взносов на капремонт, и темпы роста весьма впечатляют. Например, в Нижегородской области капремонт подорожает на 17%, в Свердловской области – на 41%.

3. Вводятся новые формулы для перерасчета платы за вывоз мусора

В марте 2023 года вступят в силу поправки в действующие Правила предоставления коммунальных услуг № 354, согласно которым регоператоры по вывозу ТКО обязаны будут делать перерасчет за период временного отсутствия жильцов в квартире или доме.

Отказать по причине отсутствия методики перерасчета больше не удастся: формулы перерасчета утверждены Правительством (постановление Правительства от 16 ноября 2022 № 2076).

4. Управляющие организации не будут проверять «по плану»

Правительство продлило мораторий на проверки в 2023 году – по его условиям, в следующем году проверять будут только те организации, которым присвоена категория высокого риска нарушений (постановление Правительства от 1 октября 2022 № 1743).

Поэтому в следующем году управляющие организации будут освобождены от плановых проверок со стороны органов лицензионного контроля и жилищного надзора, если они не входят в группу «высокого риска». Но внеплановые проверки (по жалобам граждан) проводиться будут.

5. В первом квартале нового года ожидается первое доначисление платы за ОДН

С 1 сентября этого года вступили в силу новые правила расчета платы за коммунальные ресурсы на содержание общедомового имущества (постановление Правительства от 3 февраля 2022 № 92).

Но реальное действие этих правил жители многоэтажек ощутят на себе только в начале 2023 года. В течение первого квартала управляющие организации должны будут сделать перерасчет платы за ОДН за предыдущий год.

Если в доме есть общедомовой счетчик и по состоянию на конец 2022 года его показания окажутся больше, чем сумма по нормативу, то собственникам доначислят плату в размере этой разницы.

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