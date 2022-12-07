Маркетплейс: как вести бухгалтерию

Как бизнесу работать с маркетплейсами, а также вести учет продаж, расскажем в статье.

Суть маркетплейсов

Маркетплейс – это торговая площадка или онлайн-платформа, позволяющая продавать и покупать продукцию с использованием интернет-сервисов. Маркетплейсы чаще всего выступают посредниками между продавцами, которые размещают продукцию, и покупателями, которые приобретают товары. Площадка при этом получает комиссионное вознаграждение за оказанные услуги.

Например, на рынке действует компания, которая занимается пошивом вечерних платьев. Для реализации собственных товаров она может разработать свой интернет-магазин, самостоятельно заниматься привлечением покупателей и осуществлять доставку.

Маркетплейс упрощает интернет-торговлю: размещая продукцию на крупной торговой площадке, производителю не придется создавать собственный онлайн-магазин и доставлять заказы. Эту функцию возьмет на себя платформа электронной коммерции.

Функционал и услуги, оказываемые самыми популярными интернет-площадками в России, схожи:

Размещение товаров – это публикация сведений о реализуемых продуктах на сайте маркетплейса. У каждой площадки предусмотрены собственные правила раскрытия информации, которые обязаны соблюдать продавцы. Общие сведения установлены российским законодательством. Эта информация публикуется в обязательном порядке, дополнительные данные – на усмотрение продавца, а также в зависимости от требований площадки, где реализуется товар. Реклама и продвижение – это услуги по предоставлению рекламных инструментов, используемых продавцами для увеличения объемов продаж. Основные способы продвижения товаров – это реклама в специальных карточках, каталогах, в поиске, а также классическая баннерная реклама. Использование каждого из инструментов зависит от отраслевых особенностей бизнеса и характеристик продаваемых вещей. Логистические возможности – это использование складов и инфраструктуры маркетплейса для комплектации, приема и доставки товаров покупателям. Подобные услуги выгодны для селлеров из-за существенного сокращения транспортно-складских затрат. Дополнительно – повышается скорость доставки покупателям.

На крупнейших интернет-площадках действуют строгие требования к оформлению поставки на склад маркетплейса. При отгрузке товаров требуется штрихкодирование, маркировка и оформление сопроводительных документов. Нарушение регламента приведет к отказу в приемке.

Для продажи большинства товаров необходимы такие документы, как сертификаты соответствия, декларации о соответствии или отказные письма. Оформление этой документации необходимо осуществить заранее, до начала торговли.

Если компания или предприниматель занимаются реализацией продукции, которая входит в перечень маркируемых товаров, то селлеры обязаны выполнять все установленные законом требования.

Работа на маркетплейсах

При продаже товаров через интернет-площадки существуют две основные схемы взаимодействия: реализация со склада маркетплейса и со склада продавца.

В первом варианте для старта продаж продавец отправляет товары на склад интернет-площадки. После соответствующего оприходования они поступают в торговый оборот. Посредством оформления карточек, интернет-продвижения продавец получает заказы. При этом логистические задачи по заказанным вещам выполняет маркетплейс.

Главный плюс этой схемы работа – организации и предприниматели не занимаются операционной деятельностью, основные шаги по продажам осуществляются через инфраструктуру маркетплейса. Существенный минус этого способа торговли – отсутствие контроля за складскими и логистическими операциями.

Вторая популярная схема работы – маркетплейс как витрина. Товары хранятся и доставляются непосредственно продавцом, при этом интернет-площадка выступает в роли фасада для показа продукции и оформления заказов. Этот подход позволяет селлерам полностью управлять доставкой, а также пополнением ассортимента, сократив издержки на привлечение покупателей.

На текущий момент маркетплейсы предлагают не только два перечисленных способа продаж, но и различные вариации описанных схем взаимодействия. Например, продавец может использовать торговую площадку как витрину, при этом товары будут доставляться на склад маркетплейса только при наличии заказа от покупателя. При этом доставкой будет заниматься маркетплейс.

Другой возможный вариант – несколько вариантов доставки товаров: самостоятельно продавцом, курьерской службой или силами маркетплейса. Продукция, реализуемая по этой схеме, может храниться у селлера или в маркетплейсе.

Бухгалтерия маркетплейса

Бухгалтерский учет компаний и предпринимателей осуществляется в общем порядке в соответствии с правилами, установленными ФСБУ на основании учетных документов.

Агентский договор – это ключевой документ, регламентирующий правила торговли и документооборот между всеми участниками сделок. В роли агента выступает маркетплейс, который может заключать сделки по продаже от собственного имени или от имени компании-продавца.

Взаимоотношения, регулируемые агентским договором, предусматривают использование:

актов приемки товаров на склад площадки;

отчетов о продажах;

актов об оказанных услугах, которые содержат сведения об агентском вознаграждении, а также стоимость дополнительных оказанных услуг;

счетов-фактуры для плательщиков НДС.

Дополнительные документы, используемые для бухгалтерского учета, это транспортные документы, необходимые для оформления отправки готового заказа или партии товара на склад интернет-площадки.

К этим документам относятся:

Договор поставки и акт приема-передачи, которые содержат наименования, количество, характеристики товаров. Акт будет подтверждать передачу груза от водителя на склад маркетплейса. Спецификация – документ, содержащий сведения о габаритах, массе, составе и количестве отгруженных мест. Транспортная накладная с датой и временем отгрузки необходима при отправке груза через транспортную компанию.

Важный аспект учета торговли – выдача кассовых чеков покупателям. Согласно актуальным разъяснениям Минфина, если агент выдает при реализации чек, то поставщик товара (селлер) не обязан применять контрольно-кассовую технику.

При этом дополнительных условий, связанных с тем, от чьего имени происходит продажа, разъяснения не содержат. На текущий момент при продаже товаров по агентскому договору чеки покупателям выдает маркетплейс.

Крупнейшие российские маркетплейсы используют электронный документооборот для передачи первичных документов всем участникам хозяйственного оборота. Поэтому при намерении начать торговлю через маркетплейсы потребуется оформление ЭЦП, а также заключение договора с оператором ЭДО.

После получения всех необходимых документов от контрагентов данные об обороте товаров отражаются в бухгалтерском учете. Проводки формируются с использованием типового плана счетов. Однако для удобства расчетов и детализации операций можно завести отдельные субсчета.

Пример

Рассмотрим пример отражения в учете закупки, передачи и реализации товара. Компания, применяющая общую систему налогообложения, закупила у поставщика вещей на сумму 6 тыс. рублей (с НДС), а затем продала его за 12 тыс. рублей (с НДС). Комиссия торговой площадки составляет 10 процентов.

Проводки по приобретению и передачи товаров:

Дт 60 – Кт 51 – 6 тыс. руб. – поставщику перечислен аванс;

– 6 тыс. руб. – поставщику перечислен аванс; Дт 41 – Кт 60 – 5 тыс. руб. – оприходованы приобретенные товары;

– 5 тыс. руб. – оприходованы приобретенные товары; Дт 19 – Кт 60 – 1 тыс. руб. – отражен «входящий» НДС (20 процентов);

– 1 тыс. руб. – отражен «входящий» НДС (20 процентов); Дт 45 – Кт 41 – 5 тыс. руб. – товар передан маркетплейсу.

Товары реализованы на интернет-площадке:

Дт 62 – Кт 90 – 12 тыс. руб. – выручка от реализации (с НДС);

– 12 тыс. руб. – выручка от реализации (с НДС); Дт 90 – Кт 68 – 2 тыс. руб. – начислен НДС с продажи (20 процентов);

– 2 тыс. руб. – начислен НДС с продажи (20 процентов); Дт 90 – Кт 45 – 5 тыс. руб. – списана себестоимость проданного товара.

Получение оплаты от маркетплейса и расчеты по комиссии:

Дт 76 – Кт 62 – 12 тыс. руб. – начислена задолженность агента по перечислению выручки, поступившей от покупателей;

– 12 тыс. руб. – начислена задолженность агента по перечислению выручки, поступившей от покупателей; Дт 51 – Кт 76 – 10 800 руб. – агент перечислил оплату от покупателей за вычетом своего вознаграждения;

– 10 800 руб. – агент перечислил оплату от покупателей за вычетом своего вознаграждения; Дт 44 – Кт 76 – 1 тыс. руб. – начисление вознаграждение маркетплейса;

– 1 тыс. руб. – начисление вознаграждение маркетплейса; Дт 19 – Кт 76 – 200 руб. – входной НДС у продавца с вознаграждения агента.

В результате расчеты с покупателем и агентом по этой сделке полностью закрыты, на счетах учета продаж сформирован финансовый результат. На расчетный счет получены денежные средства за минусом удержанной комиссии, которая отражена в составе коммерческих затрат. На счете 19 сформирована общая сумма «входящего» НДС, которую при соблюдении всех условий можно принять к вычету.

ОКВЭД для продаж на маркетплейсе

При осуществлении продаж с использованием интернет-площадок необходимо указать в качестве основного или дополнительного код вида деятельности 47.91 «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет». Этот вид торговли включает в себя несколько подвидов – торговля по почте, через Интернет, с помощью интернет-аукционов, которые напрямую в документах не отражаются, но помогают определиться с корректным кодом ОКВЭД.

Для снижения налоговых рисков, в качестве дополнительных кодов видов деятельности можно указать:

62.09 «Прочая деятельность, связанным с информационными технологиями»;

«Прочая деятельность, связанным с информационными технологиями»; 52.10 «Деятельность по складированию и хранению»;

«Деятельность по складированию и хранению»; 53.20 «Деятельность почтовой связи и курьерской доставки»;

«Деятельность почтовой связи и курьерской доставки»; 82.92 «Деятельность по упаковыванию товаров».

Указание дополнительных кодов не несет затрат, но помогает прозрачно вести бизнес. Дополнительно – у маркетплейса могут быть особые требования к наличию кодов для продавцов. Например, при реализации книг могут потребовать указать код 47.61, а при реализации одежды – 47.71. До начала торговли необходимо учитывать локальные требования интернет-площадок.

Компании и предприниматели получают основной и дополнительные коды ОКВЭД при регистрации бизнеса в ИФНС, которые указываются в регистрационных документах. Для самозанятых такая обязанность законодательно не предусмотрена.

При необходимости коды деятельности можно добавлять и менять, для этого достаточно подать соответствующее заявление в налоговую инспекцию.

Налоговый учет

Порядок расчета и уплаты налогов при торговле на маркетплейсе, аналогично другим видам бизнеса, зависит от применяемой системы налогообложения. Для компаний, торгующих на интернет-площадках, подойдет только общая и упрощенная системы налогообложения, а для предпринимателей добавится еще один вариант – налог на профессиональный доход, который применяется только для готовой продукции, изготовляемой непосредственно предпринимателем.

Применять иные способы налогообложения запрещено законодательно.

Предприниматель, зарегистрированный в качестве самозанятого, определяет сумму налога к уплате в зависимости от категории покупателя: при реализации компаниям или другим ИП налог составит 6% от суммы дохода, при продажах физическим лицам – 4%. Важно отметить, что величина дохода, с которой самозанятому необходимо заплатить налог, определяется без учета комиссии маркетплейса.

Например, если покупатель (физлицо) заплатил за изделия ручной работы 5 тыс. рублей, из которых интернет-площадка удержала 5 процентов (250 рублей), то налог на профессиональный доход необходимо заплатить с полной суммы выручки, то есть с 5 тыс. рублей.

Для бизнеса, который применяет упрощенную систему налогообложения, доходы и расходы в целях расчета налога рассчитывают кассовым методом, по факту зачисления и списания денежных средств на расчетный счет. Выручка признается в полной сумме реализации, до удержания комиссии маркетплейса. При этом доходы отражаются в книге учета по дате поступления денежных средств от интернет-площадки.

Учет расходов для УСН со ставкой 15% типовой: они учитываются на дату оплаты поставщику. Комиссию маркетплейса можно включить в состав расходов и учесть при расчете налога. Датой признания этого вида затрат будет дата удержания, то есть дата поступления денег от маркетплейса за вычетом суммы комиссии.

Налогоплательщики, применяющие общую систему налогообложения, учитывают все торговые операции в соответствии с выбранным способом учета – кассовым или методом начисления. Одна из ключевых операций – передача продукции на склад маркетплейса – не влияет на доходные и расходные операции, так как вещи находятся в собственности продавца. После получения отчета о продажах отражается начисленная выручка, списывается в себестоимость стоимость реализованных товаров и начисляется НДС.

Организации и ИП имеют право не выставлять счета-фактуры при розничных продажах, при этом в книге продаж формируется одна запись на всю сумму продаж по отчету маркетплейса.