Цитата дня. Про не знаю, у нас машина

- Сальдо по семи миллионам активных налогоплательщиков — организаций, предпринимателей, самозанятых и физлиц с активами — будет считаться не вручную инспекторами, а программой, информационным ресурсом. Налоговый инспектор становится своего рода «приложением» к нему. Если налог рассчитывает налогоплательщик, он может объяснить, из чего исходил, и показать декларацию. С 1 января 2023 г. это будет делать «машина». Мы можем обратиться к сотруднику ФНС с вопросом: почему у компании такое сальдо? И услышать ответ: я не знаю, у нас машина так считает.

Так указывает на возможные риски ЕНП старший партнер юридической фирмы INTELLECT Роман Речкин. И добавляет: с такими ситуациями компании сталкиваются в судах уже сейчас, если подсчеты ведет программа. А что будет дальше?