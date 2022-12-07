ЕНП (единый налоговый платеж)

Цитата дня. Про не знаю, у нас машина

Единый налоговый платеж все ближе, а нервы у бухгалтеров уже сейчас натянуты до предела. Эксперты говорят о проблемах, которые могут возникнуть.

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Цитата дня. Про не знаю, у нас машина

- Сальдо по семи миллионам активных налогоплательщиков — организаций, предпринимателей, самозанятых и физлиц с активами — будет считаться не вручную инспекторами, а программой, информационным ресурсом. Налоговый инспектор становится своего рода «приложением» к нему. Если налог рассчитывает налогоплательщик, он может объяснить, из чего исходил, и показать декларацию. С 1 января 2023 г. это будет делать «машина». Мы можем обратиться к сотруднику ФНС с вопросом: почему у компании такое сальдо? И услышать ответ: я не знаю, у нас машина так считает.

Так указывает на возможные риски ЕНП старший партнер юридической фирмы INTELLECT Роман Речкин. И добавляет: с такими ситуациями компании сталкиваются в судах уже сейчас, если подсчеты ведет программа. А что будет дальше? 

Обо всех изменениях и рисках, которые принесет бухгалтеру 2023 год, говорим на вебинаре 23 декабря. Записаться можно прямо сейчас.

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