Как списываются основные средства в бюджетных учреждениях

Виды имущества бюджетного учреждения

Согласно п. 9 ст. 9.2 закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ, все имущество БУ находится у него в оперативном управлении, а собственником является государство (РФ, субъект РФ, муниципальное образование).

В таблице ниже рассмотрено, как БУ может распоряжаться своими объектами ОС.

Особо ценное имущество – это движимое имущество, которое обеспечивает деятельность БУ и при неимении которого уставная деятельность будет проводиться со значительными затруднениями (п. 11 ст. 9.2 закон № 7-ФЗ).

Список особо ценного движимого имущества закрепляется органом-учредителем.

Правила списания основных средств в бюджетных учреждениях в 2022-2023 годах

Списание ОС может происходить по следующим причинам:

ОС потеряло свои свойства полностью или частично и не может функционировать должным образом,

ОС больше не находится в пользовании из-за его уничтожения или утраты.

Не являются основанием для списания ОС:

100% амортизация актива;

истечение сроков полезного использования;

передача ОС в эксплуатацию.

По истечении сроков полезного использования основное средство подлежит списанию, только если оно действительно непригодно для дальнейшего использования и его восстановление невозможно или экономически нецелесообразно (например, в случае если стоимость восстановления превышает те выгоды, которые могут быть получены от использования этого объекта).

Чтобы списать ОС, учреждение должно организовать специальную комиссию, действующую постоянно для принятия решений по таким вопросам (п. 34 Единого плана счетов, утвержденного приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н). Комиссия должна оформить и утвердить акт о списании:

нефинансовых активов, кроме транспортных средств (форма по ОКУД 0504104);

транспортного средства (форма по ОКУД 0504105);

мягкого и хозяйственного инвентаря (форма по ОКУД 0504143);

исключенных объектов библиотечного фонда (форма по ОКУД 0504144).

Указанные формы утверждены приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н. Эти формы начали применяться БУ с 2015 года и продолжают использоваться в 2022 году.

Акт должен быть согласован с учредителем БУ, если это требуется законом. Далее руководитель БУ визирует акт, после чего совершаются действия по деинсталляции, разборке, ликвидации ОС, и только после этого списание отражается в бухучете на основании акта (п. 52 Единого плана счетов).

Список документов, которые должны быть подготовлены комиссией для одобрения выбытия ОС, зависит от того, кто является учредителем БУ, то есть собственником его имущества. Если БУ создано на базе имущества субъекта РФ или муниципального образования, то руководствоваться надо законодательными актами, принятыми соответствующим субъектом или муниципалитетом.

Если имущество БУ является федеральным, то правила устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, перед которым отвечает учреждение. Общим документом для БУ, управляющих федеральным имуществом, является положение «Об особенностях списания федерального имущества», утвержденное постановлением РФ от 14.10.2010 № 834, а также Порядок представления документов для согласования списания федерального имущества, утвержденный приказом Минэкономразвития и Минфином от 10.03.2011 № 96/30н.

Бухгалтерский учет списания ОС

Бухгалтерские проводки по выбытию основных средств приведены в п. 10 раздела «Нефинансовые активы» Инструкции по применению бюджетного плана счетов, утв. приказом Минфина от 06.12.2010 № 162н.

Приведем основные записи:

Итоги

Списание ОС должно проводиться исключительно по рассмотрению комиссии, которая собирается и назначается приказом руководителя учреждения.

Документы должны быть оформлены в соответствии с НПА федеральных, муниципальных органов или органов субъектов РФ. В бухучете списание проводится после фактической ликвидации ОС.