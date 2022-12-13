Как сменить генерального директора в 2023 году

Организуйте общее собрание участников

Кто организует

Увольнение прежнего гендиректора и назначение нового находится в компетенции общего собрания участников. Вопрос о смене директора можно решить на очередном собрании, если некуда торопиться. Например, если просто истекает срок работы старого директора.

Если повод экстренный – например, мобилизация – соберите внеочередное собрание. Для этого требуется инициатива участников. Например, потребовать созыва собрания вправе участники, которые совокупно владеют не менее чем 10 процентами долей уставного капитала. Но это может сделать и сам директор.

Уведомление о собрании направьте участникам не менее чем за 30 дней до даты проведения мероприятия.

Что сделать до собрания

Кандидата на должность директора предварительно проверьте на дисквалификацию. Сделать это можно бесплатно на сайте ФНС в разделе «Электронные сервисы».

Проверку обязательно проведите до дня собрания. Если что-то пойдет не так, то налоговая инспекция просто откажется вносить сведения о новом директоре в ЕГРЮЛ (подп. «о» п. 1 ст. 23 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ).

Какие вопросы рассмотреть

В повестку дня собрания включите три вопроса:

прекращение полномочий единоличного исполнительного органа;

избрание единоличного исполнительного органа;

выбор лица, которое получить полномочия подписать трудовой договор с новым директором.

По результатам собрания оформите протокол. За кандидатуру нового директора достаточно проголосовать простым большинством голосов всех участников общества. Если только по уставу вашей компании не требуется большее количество голосов.

Оформите увольнение

Оформите увольнение старого директора и поступление на работу нового. Для этого издайте приказы.

Старый директор должен передать новому печать, учредительные документы, бухгалтерскую отчетность и иные документы, которые касаются деятельности общества (п. 4 ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Если директора пришлось уволить по независящим от него причинам, выплатите человеку компенсацию. Она не может быть меньше трехкратного среднего месячного заработка (ст. 279, 349.3 ТК, п. 9, 12 постановления Пленума ВС от 02.06.2015 № 21).

Внесите изменения в ЕГРЮЛ

Составьте заявление по специальной форме № Р12014. Отправьте ее в налоговую инспекцию. На это у вас будет семь рабочих дней с момента решения об избрании директора (п. 5 ст. 5 Закона № 129-ФЗ).

Подписывает заявление новый директор. Это надо сделать в присутствии нотариуса. Тот удостоверит подпись заявителя (п. 1,2 ст. 9 Закона № 129-ФЗ, подп. 4 п. 99 приказа ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617 @).

Если документы подает представитель общества, ему понадобится нотариальная доверенность или ее нотариальная копия (п. 1 ст. 9 Закона № 129-ФЗ). При желании можете приложить протокол избрания нового директора или решение единственного участника.

Оповестите партнеров

Уведомите банки, где у общества есть расчетные счета. К уведомлению приложите:

выписку из ЕГРЮЛ;

протокол об избрании;

копию паспорта нового директора.

Сообщите об изменениях в руководстве ключевым контрагентам. Озаботьтесь заменой электронного ключа/