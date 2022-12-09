Инвестиции в стартап. Как узнать, единорог или банкротство?

Разберем ответы на вопросы:
- Как посмотреть в бухгалтерский баланс и финансовую отчетность и что там можно увидеть?
- На что обратить внимание чтобы потом не вляпаться в банкротство?
- Как купить активы, но не покупать долги?
- Как получить стабильный пассивный доход и не получить постоянные проблемы?
- Как понять, что деньги пойдут на масштабирование бизнеса, а не на текущие затраты?
- Как структурировать сделку по покупке доли стартапа?
- Есть хоть какой-нибудь пошаговый план? Может ли тут помочь финансовый анализ?
В нашем видео мы простым языком раскрываем некоторые моменты, как оценить то «что есть в наличии».