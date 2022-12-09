Инвестиции

Инвестиции в стартап. Как узнать, единорог или банкротство?

Каждый хочет разбогатеть и стать миллиардером. Хотя бы миллионером. Но как стать миллионером? Самый простой способ – вложить деньги в стартап, которым станет впоследствии единорогом. А если стартап окажется просто котом в мешке?

Версия для печати

Разберем ответы на вопросы:

  • Как посмотреть в бухгалтерский баланс и финансовую отчетность и что там можно увидеть?
  • На что обратить внимание чтобы потом не вляпаться в банкротство?
  • Как купить активы, но не покупать долги?
  • Как получить стабильный пассивный доход и не получить постоянные проблемы?
  • Как понять, что деньги пойдут на масштабирование бизнеса, а не на текущие затраты?
  • Как структурировать сделку по покупке доли стартапа?
  • Есть хоть какой-нибудь пошаговый план? Может ли тут помочь финансовый анализ?

В нашем видео мы простым языком раскрываем некоторые моменты, как оценить то «что есть в наличии». 

Онлайн-кассы

Как банки вам не договаривают. Бесплатная касса: правда или развод?

Онлайн-касса сейчас нужна почти каждому бизнесу: только ограниченному списку сфер деятельности можно обойтись без нее. Спрос рождает предложение, как же заманчиво получить кассу бесплатно. Но возможно ли это?

Как банки вам не договаривают. Бесплатная касса: правда или развод?

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще