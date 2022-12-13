Как получить компенсацию морального вреда за нарушение прав потребителей

Новый Пленум по моральному вреду

Чтобы обеспечить единство практики применения судами норм о компенсации морального вреда, Пленум ВС принял постановление от 15.11.2022 № 33 (далее Пленум ВС № 33).

При этом одновременно он признал утратившими силу прежние давнишние разъяснения ВС по моральному вреду, который он давал в постановлении Пленума от 20.12.1994 № 10.

Отметим, что Пленум ВС № 33 содержит более 68 правовых позиций по вопросам компенсации морального вреда. Он затрагивает как общие, так и отдельные условия возложения такой обязанности.

Компенсации морального вреда за нарушение прав потребителей посвящены его п. 55-56 и др.

Что говорит закон

Статья 15 о компенсации морального вреда закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» устанавливает лишь общие правила и подход.

Так, моральный вред может быть причинен потребителю вследствие нарушения его прав:

изготовителем;

исполнителем;

продавцом;

уполномоченными организацией или ИП;

импортером.

С учётом, что эти права предусмотрены законами и правовыми актами, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей.

Вред компенсирует причинитель вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяет суд. И он не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

То есть моральный вред компенсируют независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Разъяснения ВС

Моральный вред потребителю при нарушении перечисленными лицами его прав компенсируют, если установлен сам факт нарушения его прав. При этом отказ суда в удовлетворении требования о компенсации морального вреда недопустим.

Суд, установив такой факт, взыскивает компенсацию морального вреда наряду с иными мерами ответственности за нарушение прав потребителя, установленных законом или договором.

Изготовители, исполнители, импортеры, продавцы, владельцы агрегаторов информации о товарах и услугах при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) могут причинить моральный вред, нарушив иные права потребителя или его нематериальные блага. В том числе одновременно с нарушением прав потребителей.

Например, при отказе продавца удовлетворить требование о замене товара в случае обнаружения недостатков в оскорбительной форме, унижающей честь и достоинство потребителя.

В итоге при доказанности факта нарушения его личных неимущественных прав либо посягательства на его нематериальные блага суд может взыскать по общим правилам компенсацию морального вреда.

Размер взыскиваемой компенсации суд определяет независимо от стоимости товара (работы, услуги) или суммы неустойки.

Нарушение прав потребителя также может выражаться в неисполнении обязательства изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией/ИП, импортером), продолжающемся и после взыскания судом компенсации морального вреда.

ВС указал, что это основание для удовлетворения иска потребителя о компенсации морального вреда за период с момента вынесения решения суда и до дня его фактического исполнения.

Кто может потребовать компенсацию

Право требовать компенсацию морального вреда неразрывно связано с личностью потребителя и носит личный характер. Поэтому его нельзя передать в порядке правопреемства, в частности уступки требования.

А вот право требовать денежную сумму, уже взысканную судом в счет компенсации морального вреда, можно передать в порядке правопреемства (уступки требования) любому лицу.

Подача иска

Если одновременно с имущественным требованием, подсудным мировому судье, заявлено производное от него требование о компенсации морального вреда потребителю, то такие требования подсудны мировому судье независимо от заявленной истцом суммы компенсации морального вреда.

Иски о компенсации морального вреда потребителю можно также подавать в суд:

по месту жительства или пребывания истца;

по месту заключения или исполнения договора.

Потребитель освобождён от госпошлины за подачу иска о компенсации морального вреда.