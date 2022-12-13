Платежные системы

Почему банки все еще выдают карты Visa и Mastercard? И что будет дальше

Американские платежные системы Visa и Mastercard ушли из России еще весной. Кстати, напомню, что это не приговор США и не ограничение РФ: сами платежные системы решили отказаться от российского рынка.

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Почему банки все еще выдают карты Visa и Mastercard? И что будет дальше
Иллюстрация: Immo Wegmann/unsplash

При этом карточки Visa и Mastercard внутри страны работают, потому что проведением операций теперь занимается НСПК – оператор платежной системы «Мир». В то же время эта платежная система не работает при  оплате за границей или на иностранных сайтах.

Так почему же российские банки продолжают выдавать Visa и Mastercard

Ответ простой – в банках уже есть «болванки» для изготовления такого типа карточек. Проще говоря, сами физические заготовки для карт. А вот по всему компонентному составу карт есть некоторый дефицит.

Кстати, именно из-за этого многие банки в этом году продлили срок действия карт у населения на несколько лет или вообще сделали продукты бессрочными.

При этом Visa и Mastercard уже не имеют никакого отношения ни к старым, ни к новым картам российских банков.

В этих платежных системах уже нет договоренностей с банками, они не обрабатывают эти операции, не теряют за них и не получают прибыль.

Почему люди продолжают брать Visa и Mastercard, не проще сразу взять «Мир»?

Часто у банков в линейке есть несколько видов карт. Бывает, что один тип карты можно заказать и в виде Visa, и в виде Mastercard, и в виде МИР. Тогда клиент просто выбирает то, что ему подходит по условиям – какая разница, что там за платежная система? И по сути такой клиент прав.

Приведу пример: у меня основной картой до сих пор остается Visa Ак Барс Банка с выгодным старым тарифом по кэшбэку. Уже даже тарифа такого нет.

А что будет дальше

Банк продолжает выдавать Visa и Mastercard, пока есть заготовки для карт. А вот потом возможен следующий вариант:

Если платежные системы США возвращаются в Россию, то можно будет использовать Visa и Mastercard несанкционных банков и за границей, и на зарубежных сайтах. Если только это не карты санкционных банков. 

То есть, условно, можно будет прилететь в Турцию с картой Visa Тинькофф, а с картой Сбера – нельзя.

Что будет с действующими в настоящее время картами Visa и Mastercard – непонятно. Они не могут взять на себя ответственность за санкционные операции даже внутри страны. Возможно, клиентам санкционных банков просто предложат перевыпустить тот же продукт в виде карты МИР.

НДС

📛 Уплаченный с аванса НДС нельзя взять на вычет, если отгрузка была по ставке 10%

Компания получила от клиента аванс в 1,2 млн рублей, уплатила НДС 200 тыс. с аванса. Потом отгрузила товар на эти же 1,2 млн, но по ставкам 20% и 10%. Придется уплатить НДС с отгрузки, а вот взять на вычет весь уплаченный ранее НДС с аванса нельзя.

Платежные системы

Почему банки все еще выдают карты Visa и Mastercard? И что будет дальше

Американские платежные системы Visa и Mastercard ушли из России еще весной. Кстати, напомню, что это не приговор США и не ограничение РФ: сами платежные системы решили отказаться от российского рынка.

Почему банки все еще выдают карты Visa и Mastercard? И что будет дальше

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