Где и как бухгалтеру повысить квалификацию в 2023 году

Зачем бухгалтеру повышать квалификацию

Давайте сразу: количество изменений в законах увеличивается в геометрической прогрессии, успевать за всем самому становится все сложнее, а отрываться от работы, чтобы заняться бесконечными копаниями в законах, бухгалтеры себе позволить не могут.

Все мы это с вами понимаем, но стимул все же начать действовать обычно другой. Либо:

перемены на работе – повышение по карьерной лестнице, смена места работы;

поиск себя, смена сферы деятельности;

срочное обновление знаний – например, после декрета.

Мало того, иногда на повышение квалификации может отправить и работодатель. Вообще такой обязанности в законе нет, но есть некоторые условия в профстандарте «Бухгалтер», который обязательно применять главбухам.

Так, главные бухгалтеры обязаны обучаться по программам повышения квалификации в объеме не менее 120 часов за три последовательных календарных года, но не менее 20 часов в каждый год (приказ Минтруда от 21.02.2019 № 103н).

Где можно повысить квалификацию

Итак, зачем повышать квалификацию, мы поговорили. Теперь о том, где это делать.

Помимо очевидных критериев вроде цены, формата обучения и прочих нужно, конечно, обратить внимание на:

наличие у центра обучения специальной государственной лицензии;

возможность по итогам выдать вам официальный документ.

Без этих двух параметров повысить квалификацию не получится.

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