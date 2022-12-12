Где и как бухгалтеру повысить квалификацию в 2023 году

Зачем бухгалтеру повышать квалификацию
Давайте сразу: количество изменений в законах увеличивается в геометрической прогрессии, успевать за всем самому становится все сложнее, а отрываться от работы, чтобы заняться бесконечными копаниями в законах, бухгалтеры себе позволить не могут.
Все мы это с вами понимаем, но стимул все же начать действовать обычно другой. Либо:
- перемены на работе – повышение по карьерной лестнице, смена места работы;
- поиск себя, смена сферы деятельности;
- срочное обновление знаний – например, после декрета.
Мало того, иногда на повышение квалификации может отправить и работодатель. Вообще такой обязанности в законе нет, но есть некоторые условия в профстандарте «Бухгалтер», который обязательно применять главбухам.
Так, главные бухгалтеры обязаны обучаться по программам повышения квалификации в объеме не менее 120 часов за три последовательных календарных года, но не менее 20 часов в каждый год (приказ Минтруда от 21.02.2019 № 103н).
Где можно повысить квалификацию
Итак, зачем повышать квалификацию, мы поговорили. Теперь о том, где это делать.
Помимо очевидных критериев вроде цены, формата обучения и прочих нужно, конечно, обратить внимание на:
- наличие у центра обучения специальной государственной лицензии;
- возможность по итогам выдать вам официальный документ.
Без этих двух параметров повысить квалификацию не получится.
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