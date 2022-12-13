Выбор вслепую: как предприниматели выбирают банк при открытии расчетного счета

По данным ФНС, за 10 месяцев 2022 года зарегистрировалось 900 тыс. ИП и ООО, всего на 1 ноября в реестре 3,7 млн индивидуальных предпринимателей и 2,5 млн обществ с ограниченной ответственностью, и каждый предприниматель сталкивался со сложностью выбора банка для обслуживания.

Чтобы понять, как собственники бизнеса принимают решение о выборе банка, был проведен опрос среди 100 предпринимателей различных возрастов, отраслей и уровней дохода.

Среди опрошенных наибольшее количество предпринимателей в качестве основного банка для обслуживания выбрали Тинькофф Банк (46%), Сбер (31%), на третьем месте по популярности прием платежей неофициально (5%).

После открытия бизнеса менеджеры крупнейших банков начинают кампанию по привлечению клиента, однако результаты проведенного опроса показывают, что условия обслуживания — второстепенный фактор выбора для половины проголосовавших.

Потребители могут даже не читать условия договора, так как уже обслуживаются в банке как физические лица и доверяют ему. Это факт в пользу текущего вектора развития финансовых организаций в сторону клиентоцентричности и повышения клиентского опыта — потребители ценят качество услуг и уже заранее доверяют качеству услуг для бизнеса.

С точки зрения психологии этот факт объясняется двумя главными факторами. Во-первых, это способность мозга мыслить привычками, шаблонами. При позитивном опыте взаимодействия создается цепочка «Банк N = качество». Во-вторых, выбор банка для бизнеса, особенно для начинающих предпринимателей, погружает в неопределенность — сложно заранее узнать, каким будет качество обслуживания, а поскольку для мозга состояние неизвестности небезопасно, выбор получается в пользу проверенных банков.

Остальные причины выбора связаны с функциональностью сервисов и опций, которые предлагают банки: на втором месте по популярности удобство оформления ООО или ИП (33%).

Если банк на этапе оформления бизнеса упрощает жизнь предпринимателю и избавляет его от заполнения бумаг, посещения госорганов, привозит договор и бизнес-карту (и все это вне зависимости от уровня оборота), то есть ожидания, что обслуживание будет на высоком уровне.

Фактор, который выбрала треть опрошенных, — прием платежей по ссылке, отчасти это связано с тем, что 47% проголосовавших в той или иной мере занимаются онлайн-услугами (консалтинг, обучение, копирайтинг, фото-видео и другие). Возможность оформления рассрочек выбрали 23% опрошенных, и на пятом месте оказался фактор условий по снятию наличных без комиссии (20%).

С наложением санкций и сложностью проведения и получения международных переводов возрос спрос на сервисы, решающие эти задачи. Так, 18% опрошенных пользуются сервисом Prodamus, еще 8% — сервисами криптовалюты.

Два заключительных вопроса были связаны с проблемами предпринимателей. Из сотен проблем в числе наиболее важных на данный момент оказались вопросы масштабирования, привлечения клиентов (45%), делегирования, тайм-менеджмента, расфокуса (15%), на третьем месте (также 15%) — внешние причины, на которые как будто не повлиять. В их числе блокировка социальных сетей, ситуация в стране, работа государственных органов, давление регуляторов, санкции, проблемы с платежами за рубеж, уход производителей оборудования из РФ, снижение спроса и покупательской способности населения.

Единицы банков помогают предпринимателям решать эти задачи, хотя ресурсы и возможности для этого есть.

Интересно: только 10% ответили, что для решения проблем нужны знания и инструменты, 35% опрошенных понимают, что для решения обозначенных выше проблем важно работать с мышлением. Для предпринимателей и экспертов наиболее эффективная связка для решения этих запросов — коучинг и консалтинг. Консалтинг показывает стороны для усиления со стороны бизнеса, коучинг помогает предпринимателям работать с собственными установками.

Коучинг помогает при масштабировании: создание новых способов действий, тестирование гипотез и анализ, вопросы делегирования, тайм-менеджмента — анализ эффективности, работа с контролем, помогает увидеть возможности в меняющихся условиях, научиться гибкости. В итоге в коучинге удается «предсказать» результат на основе мыслей, изменить за счет этого будущее, сэкономить время и средства на неудачные попытки.

Для развития бизнеса, масштабирования и перехода на новый уровень важно менять не жизнь, а способ мышления создателя бизнеса.

С коучами работают также крупнейшие банки, как Сбер, ВТБ, ПСБ, ведущие компании — «ВымпелКом», Московская биржа, «Северсталь», СИБУР, чтобы усилить компетенции топ-менеджеров, выстроить качественное командное управление и как результат увеличить прибыль организаций.