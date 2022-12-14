Бюджетный учет

Как бюджетникам провести сверку задолженности с контрагентами

Напоминаем, крайний срок проведения сверки истекает 30 декабря 2022 года.

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Как бюджетникам провести сверку задолженности с контрагентами
Иллюстрация: blende12/pixabay

Что важно учесть

Скорректируйте долги по актам сверки, закройте выполненные контракты и договоры. Это поможет включить в отчетность объективные суммы дебиторки и кредиторки.

Разберитесь в декабре с остатками дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе и от юрлиц, которых нет в ЕГРЮЛ. Проведите сверку расчетов с покупателями и поставщиками, подпишите с ними акты сверки. Акты можете разослать самостоятельно или запросите их у контрагентов.

Оставьте на балансе задолженность, которую ожидаете от проверенных контрагентов. По каждой задолженности определите дату и причину образования. Проведите анализ задолженности, чтобы определить, какие суммы можно востребовать или зачесть. Проверьте обоснованность задолженности по недостачам, хищениям и ущербам.

Спишите сомнительную или безнадежную задолженность на основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов.

Проводки на конец 2022 года

Сделайте проводки:

  • сомнительную задолженность спишите с баланса и примите к учету на забалансовый счет 04 «Сомнительная задолженность»;
  • безнадежную задолженность спишите с балансового или забалансового учета – в зависимости от того, где она учтена на момент признания безнадежной.

Такие правила учета задолженности – в пункте 11 СГС «Доходы», пункте 339 Инструкции к Единому плану счетов № 157н и разъяснены в письме Минфина от 17.04.2019 № 02-07-10/27662.

Остатки дебиторской задолженности по расходам переведите в последний рабочий день года проводкой:
  • казенные учреждения – Дебет КВР.0.209.34 – Кредит 130.0.209.36;
  • бюджетные и автономные учреждения – Дебет КВР.0.209.34 – Кредит 510.0.209.34.

Такой вывод – из пункта 220 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. Подробнее смотрите проводки для казенных, бюджетных и автономных учреждений.

НДС

НДС с возвращенного аванса можно поставить на вычет, даже если возврат был через взаимозачет

Возврат клиенту предоплаты дает право принять к вычету ранее начисленный НДС с предоплаты. Это возможно и в том случае, если деньги клиенту не перечисляют, а производят зачет взаимных требований.

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НДС

Проживание в гостинице облагается НДС 0%, а организация проживания – 20%

Услуги по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах с 1 июля 2022 года облагаются НДС по ставке 0%. Но эта ставка действует только для налогоплательщиков, непосредственно реализующих эти услуги.

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