Как бюджетникам провести сверку задолженности с контрагентами

Что важно учесть

Скорректируйте долги по актам сверки, закройте выполненные контракты и договоры. Это поможет включить в отчетность объективные суммы дебиторки и кредиторки.

Разберитесь в декабре с остатками дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе и от юрлиц, которых нет в ЕГРЮЛ. Проведите сверку расчетов с покупателями и поставщиками, подпишите с ними акты сверки. Акты можете разослать самостоятельно или запросите их у контрагентов.

Оставьте на балансе задолженность, которую ожидаете от проверенных контрагентов. По каждой задолженности определите дату и причину образования. Проведите анализ задолженности, чтобы определить, какие суммы можно востребовать или зачесть. Проверьте обоснованность задолженности по недостачам, хищениям и ущербам.

Спишите сомнительную или безнадежную задолженность на основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов.

Проводки на конец 2022 года

Сделайте проводки:

сомнительную задолженность спишите с баланса и примите к учету на забалансовый счет 04 «Сомнительная задолженность»;

безнадежную задолженность спишите с балансового или забалансового учета – в зависимости от того, где она учтена на момент признания безнадежной.

Такие правила учета задолженности – в пункте 11 СГС «Доходы», пункте 339 Инструкции к Единому плану счетов № 157н и разъяснены в письме Минфина от 17.04.2019 № 02-07-10/27662.

казенные учреждения – Дебет КВР.0.209.34 – Кредит 130.0.209.36 ;

; бюджетные и автономные учреждения – Дебет КВР.0.209.34 – Кредит 510.0.209.34.

по расходам переведите в последний рабочий день года проводкой:

Такой вывод – из пункта 220 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. Подробнее смотрите проводки для казенных, бюджетных и автономных учреждений.